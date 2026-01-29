Hotab, там є одна одна велика брехня - лише закон може обмежувати права людей (виїзд закордон). Делегувати це право Кабміну Конституція забороняє. Вам це вже неодноразово пояснювали.



Стосовно оскарження Постанови в суді - так, я, в принципі, з Вами погоджуюсь, але в Україні це - марна справа.



В будь-якому випадку, я ж пишу про інше, і Ви писали про інше. Ви писали про притягнення до відповідальності. Якщо не існує закону про обмеження на виїзд, то що саме можна пред'явити людині? Так, людина підробила довідку для обходу Постанови, але в чому саме злочин? Якщо закон жодної довідки не передбачає, то до чого саме апелюватимуть в суді? До порушення якого закону? Покарання за порушення Постанови КМУ не існує. Існує стаття за порушення закону, за незаконний виїзд.



Так, Постанова обов'язкова до виконання поки її не скасують, але виконують її прикордонники. Якщо ми говоримо про відповідальність громадян, то ми вже маємо дивитись закон, Кримінальний кодекс і дивитись яку статтю закону громадянин порушив і яку відповідальність порушення цієї статті закону передбачено. Постанова КМУ тут вже не до чого.



Я розумію, що Ви хотіли б покарання для усіх чоловіків, які не хочуть воювати і виїжджають з України, але Вашого бажання замало. Відсутність таких справ лише це підтверджує.