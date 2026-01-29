невозможно наказать за нарушение сотни тысяч людей.
У нас щороку лише по 130 статті (там здається від 11 тисяч грн штраф) карають 100-130 тисяч водіїв . Можна скільки завгодно притягувати, якщо є дієвий механізм стягнення. А він є: виконавча, збільшення штрафу, блокування рахунків в автоматичному режимі виконавцем і водій зайчиком біжить платить. Бо ще і автомобіль можуть забрати на штрафмайданчик .
Это другое. Автомобилист уже наказан, штраф наложен. Надо только добиться его уплаты. И эти 100-130 тыс. штрафов накладываются и взимаются равномерно и постепенно в течение года, а не единовременно 100 тыс. наказаний. А тут надо ещё и провести сотни тысяч расследований и судов. Это просто нереально в обычном режиме. Только во внесудебном порядке в режиме "троек".
Hotab написав:Є . Перші особи під час війни завжди цілі для знищення. Як мінімум для психологічного ефекту
серйозно? І кого з перших осіб з обох сторін на 5й рік війни знищили ? Ладно не їх, хто з членів їх сімей пострадав?
А Каддафі, Хаменеї та іже з ними лідери інших держав - не рахуються? Тільки лідери України? А як тобі впевнене лідерство рф по стрибкам високопосадовців з вікон? Лише за минулий рік як мінімум четверо дуже високого рангу та шість трохи нижче. І це лише стрибки, а були ж і інші випадки..
Hotab, там є одна одна велика брехня - лише закон може обмежувати права людей (виїзд закордон). Делегувати це право Кабміну Конституція забороняє. Вам це вже неодноразово пояснювали.
Стосовно оскарження Постанови в суді - так, я, в принципі, з Вами погоджуюсь, але в Україні це - марна справа.
В будь-якому випадку, я ж пишу про інше, і Ви писали про інше. Ви писали про притягнення до відповідальності. Якщо не існує закону про обмеження на виїзд, то що саме можна пред'явити людині? Так, людина підробила довідку для обходу Постанови, але в чому саме злочин? Якщо закон жодної довідки не передбачає, то до чого саме апелюватимуть в суді? До порушення якого закону? Покарання за порушення Постанови КМУ не існує. Існує стаття за порушення закону, за незаконний виїзд.
Так, Постанова обов'язкова до виконання поки її не скасують, але виконують її прикордонники. Якщо ми говоримо про відповідальність громадян, то ми вже маємо дивитись закон, Кримінальний кодекс і дивитись яку статтю закону громадянин порушив і яку відповідальність порушення цієї статті закону передбачено. Постанова КМУ тут вже не до чого.
Я розумію, що Ви хотіли б покарання для усіх чоловіків, які не хочуть воювати і виїжджають з України, але Вашого бажання замало. Відсутність таких справ лише це підтверджує.
АндрейМ Стаття за підробку, якщо досі не дійшло. Постанова діюча і не оскаржена.
До побачення, це вже 10 разів обговорили,
Відсутність таких справ…
Івано-Франківський міський суд (справа № 344/16987/25, вирок ~лютий 2026): Батько придбав підроблені медичні документи (висновки ЛКК про тяжке захворювання та потребу в догляді) на своє ім’я. Разом із військовозобов’язаним сином перетнув кордон у пункті «Красноїльськ» (Чернівецька обл.). Кваліфікація: ч. 1 ст. 332 + ч. 4 ст. 358 КК. Вирок — 3 роки позбавлення волі умовно (з випробувальним терміном 1 рік) + штраф 850 грн. ￼ • Справа з підробленим військовим квитком (постанова ККС ВС від 18.01.2024, справа № 715/2635/22): Особа пред’явила прикордонникам підроблений військовий квиток з даними про непридатність. Верховний Суд підтвердив правильність кваліфікації за ч. 4 ст. 358 КК. Злочин вважається закінченим з моменту пред’явлення документа. ￼ • Ягодин (Волинська обл.), постанова № 163/1881/23: Чоловік надав підроблене тимчасове посвідчення військовозобов’язаного (з недостовірними даними про непридатність) у пункті пропуску «Ягодин». Засуджений за ч. 4 ст. 358 КК до обмеження волі на 1 рік. ￼ • Інші типові приклади: • На Волині/Львівщині/Одещині — штрафи (наприклад, 10,2 тис. грн) за підроблені висновки ВЛК при спробі виїзду. ￼ • Багато вироків за комбінацією ст. 332 + 358 (організація переправлення з підробками).
Я не перевіряв, може Ші плутає номера справ. Але навряд чи їх повністю придумав,
Banderlog написав: Особистої небезпеки в них і членів їх сімей нема.
Це якраз є. На високопосадовців завжди є полювання.
Banderlog написав:Реальних бізнес інтересів, що страждають через війну в них теж нема.
Хз, хз які в них бізнес інтереси, але якісь точно є.
Banderlog написав: Гроші з заходу поступають... ризиків програти вибори нема . То для чого мир?
Ти забуваєш про головне - мобресурс вичерпується, а рОботами замінити швидко не вийде.
Аргументуй, пані професорко. Вичерпання. Через зсу пройшло в районі 2 млн, з них з убд десь при 1,5 млн з убд. Зараз орієнтовна чисельність 800т Чоловіче населення - 15 млн. Хай там старі й малі но млн 8 ще десь бігають. Мобілізують зеленські з соцпідтримки десь 400т в рік. То скільки років при таких темпах залишилось до вичерпання ресурсу? Дай вгадаю... 10? Це іще я не враховував, що деяких сзч можно буде загрібати по повторному кругу а ще завезуть колумбійців
Так это так в сегодняшнем мире и без войны. Сколько покушений на Трампа уже было?
Трамп - президент країни , яку третину світу вважає осередком зла і бажає її зникнення)) Там і війна не треба Що для світу Україна і її президент, коли Україна не в стані війни? Ніхто і ніщо
Покушения на Трампа были не со стороны третини світу, а со стороны граждан США. Обоих братьев Кеннеди убили тоже граждане США. Я помню в детстве в Алуште шёл с папой по улице и увидели толпу. Посреди оольпы стоял грузовичок с открытым бортом и с него кто-то выступал. Толпа стояла впритык к грузовичку. И папа сказал мне, что это Хрущёв. Когда лет через 20 Брежнев приезжал в Харьков награждать ХТЗ на заводе всех предупредили, чтобы все окна были закрыты и к окнам никто не подходил. А ДК, где проходила торжественная часть был оцеплен, никого не подпускали. Люди шли с работы и стояли, чтобы увидеть, как он подъедет, но его подвезли с чёрного хода.
Hotab написав:Стаття за підробку, якщо досі не дійшло. Постанова діюча і не оскаржена.
Знову Ви про Постанову...
Лише Закон може встановлювати якісь вимоги і відповідальність. Ви хоча б почитайте Кримінальний кодекс і що він пише про підробку документів. Там є такі слова: "Підроблення посвідчення або іншого офіційного документа..., який надає права або звільняє від обов'язків". Права і обов'язки встановлюються законом, а не Постановою КМУ. Закон дозволяє усім залишати Україну без будь-яких довідок. Яке право отримала людина з намальованою довідкою? Намальована довідка про інвалідність чи ще щось жодних прав на виїзд не надає. Вони вже є у людини на підставі закону. Що саме Ви пропонуєте доводити в суді? Порушення якої статті якого закону?