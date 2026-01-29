fler написав:Ти забуваєш про головне - мобресурс вичерпується, а рОботами замінити швидко не вийде.
Аргументуй, пані професорко. Вичерпання. Зараз орієнтовна чисельність 800т .. млн 8 ще десь бігають. Мобілізують зеленські з соцпідтримки десь 400т в рік.
Тобто за рік мобілізують десь 50% від загальної чисельності?
Banderlog написав: То скільки років при таких темпах залишилось до вичерпання ресурсу? Дай вгадаю... 10? Це іще я не враховував, що деяких сзч можно буде загрібати по повторному кругу а ще завезуть колумбійців
То чого ж ви скиглите, що вам людей не вистарчає? Ти маєш розуміти, що з тих 8 млн є чимало працюючих у критичній інфраструктурі, чимало нєпрікасаємих силовиків, інших різних заброньованих, а решта хатніх сцикунів, яких силоміць не витягнеш. Те, що зараз хапають на вулицях, то залишки неляканих, яких може вистарчить на рік максимум, а може й не вистарчить.
Hotab написав:Стаття за підробку, якщо досі не дійшло. Постанова діюча і не оскаржена.
Знову Ви про Постанову...
Лише Закон може встановлювати якісь вимоги і відповідальність. Ви хоча б почитайте Кримінальний кодекс і що він пише про підробку документів. Там є такі слова: "Підроблення посвідчення або іншого офіційного документа..., який надає права або звільняє від обов'язків". Права і обов'язки встановлюються законом, а не Постановою КМУ. Закон дозволяє усім залишати Україну без будь-яких довідок. Яке право отримала людина з намальованою довідкою? Намальована довідка про інвалідність чи ще щось жодних прав на виїзд не надає. Вони вже є у людини на підставі закону. Що саме Ви пропонуєте доводити в суді? Порушення якої статті якого закону?
Если Хотаб подделает Валентинку на 14 февраля, то це підробка))
Правильно, мобілізують в рік чуть менше половини тих шо є в армії. Одних з 18 до 25р 1,5 млн і більшість бездітні і безробітні. Розброньовувати і на критичну інфраструктуру ставити жінок. Охоронцем в атб потянуть.
Ви у Польщу виїзжали по постанові (з повним пакетом документів згідно оної), чи по Валентинці? І Андрій так само. Оце і є відповідь на питання, а все інше нікому не потрібна демагогія.
Розказувати по незаконність постанови (яку ніхто не оскаржував в суді) , в той час як сам виконує її вимоги, в той час як суди ставлять в непристойну позу за спробу її обійти - це життя в паралельній реальності і відмова від сприйняття реаліті
АндрейМ написав:Hotab, там є одна одна велика брехня - лише закон може обмежувати права людей (виїзд закордон). Делегувати це право Кабміну Конституція забороняє. Вам це вже неодноразово пояснювали.
Що саме ви так трактували? Стаття 33. Кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом.
Хіба тут десь сказано, що закон не може посилатися на постанову щодо конкретного порядку його реалізації?
А є ще Стаття 64. Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.
В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. Не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 цієї Конституції.
Faceless написав:Хіба тут десь сказано, що закон не може посилатися на постанову щодо конкретного порядку його реалізації?
"Порядок реалізації" відрізняється від визначення обсягу обмежень. Лише Закон має право встановлювати кому і на який період заборонено залишати територію Україні, а Кабміну може бути доручено визначити які документи цим особам потрібно пред'являти для того, щоб залишити територію України. Закон не може загально сказати, що право на виїзд може бути обмежено, і доручити Кабміну визначити кому саме. Це прямо забороняє Конституція.
Тому, так, Кабмін може визначати порядок реалізації закону, але якщо закон конкретно вказав кому і на який строк щось заборонено. Закону про обмеження права на виїзд в Україні немає. У Кабміну немає повноважень такі обмеження встановлювати. Кабмін лише може визначити перелік документів для осіб, яким законом вже щось обмежено.
Faceless написав:Зауважте, в переліку немає статті 33
Немає. Ніхто з цим не сперечається. Право на пересування може бути обмежено, але виключно законом. У нас розмова була не про те, що у праві на виїзд відмовляють незаконно, а в тому, що немає закону, згідно якого можна когось покарати за начебто "незаконний" виїзд. Ми не обговорювали саму незаконність заборони.
Прохожий написав:опять начались песни/пляски вокруг анндрушыЖ
Опять эта трусиха вылезла. Ты уклоняешься от защиты Украины? Уклоняйся дальше. Разговор-же не о тебе и твоей трусости.
барабашов написав: Это главный ужас этой войны, в афгане как то меньше было таких случаев. Но вопрос в другом был - это от какого то фонда и импортные протезы были или у нас начали и за счёт "военкомата" делать(там основная же проблема в сочленениях и их кин.
както? ))) в афгані за 8 років загинуло загалом 16 т. І 11т інвалідів з них ампутантів тисяч 9. Маштаби не порівняні з нашою війною.
Точно визначити цифри не можливо, потужний лідер все засекретив. але Прикинути порядок можно, останні цифри вилазили перед контрнаступом в 23р. За 17 місяців повномасштабної війни близько 50 тис. українців втратили руки чи ноги, повідомляє американське видання The Wall Street Journal із посиланням на оцінку найбільшого у світі виробника протезів – німецької компанії Ottobock – та її медичних партнерів. https://zaxid.net/wsj_pidrahuvav_shho_c ... i_n1568425
Так шо тут по дуже оптимістичним оцінкам ампутантів вже 100тисяч. Тепер прикиним розмазаність 10 т ампутантів афганців на населення ссср 280млн. І 100т на 30 млн? То картина маслом. Іще чуть не забув , там було 8р війни і зараз влада планує до 29 То ще число інвалідів зросте мінімум в півтори рази. А населення скоротиться ще млн до 26 Цифри дуже оптимістичні.
26 це згідно записів (разом з тими що народжені і зразу вивезені) тобто штатного, а не фактично наявного
ЛАД написав:... Я надеялся, что, может быть, война выдвинет нового лидера. Такое в истории бывало. Неважно, Наполеона или Жанну д'Арк. Но... не случилось. Я несколько раз спрашивал здесь, кого форумчане могут предложить на роль президента. Реальной кандидатуры так и не увидел. Или опять: "Гірше, аби інше"? Будем наступать на те же грабли? Залужного или Буданова прошу не предлагать, за них точно не проголосую. Мадьяра тоже не надо.
так це не означає, що такої кандидатури немає - ви просто знову НЕ БАЧИТЕ оскільки проросійських кандидатур не буде, то ви звісно й не будете далі бачити..