Додано: Суб 02 тра, 2026 19:55
Shaman написав:
так це не означає, що такої кандидатури немає - ви просто знову НЕ БАЧИТЕ оскільки проросійських кандидатур не буде, то ви звісно й не будете далі бачити..
Мільйони українців не бачать реальних кандидатур. І я не бачу нікого, хто б казав "я з Трампом/Мерцом/... все порішав, вони будуть спонсурувати Україну 5 років, щоб я міг виконати обіцянки"
Додано: Суб 02 тра, 2026 20:02
flyman написав:
26 це згідно записів (разом з тими що народжені і зразу вивезені) тобто штатного, а не фактично наявного
А решта «штатного» куди ділись?Книга з записами втрачена?
Додано: Суб 02 тра, 2026 20:04
АндрейМ написав: Faceless написав:
Хіба тут десь сказано, що закон не може посилатися на постанову щодо конкретного порядку його реалізації?
"Порядок реалізації" відрізняється від визначення обсягу обмежень. Лише Закон має право встановлювати кому і на який період заборонено залишати територію Україні, а Кабміну може бути доручено визначити які документи цим особам потрібно пред'являти для того, щоб залишити територію України. Закон не може загально сказати, що право на виїзд може бути обмежено, і доручити Кабміну визначити кому саме. Це прямо забороняє Конституція.
Тому, так, Кабмін може визначати порядок реалізації закону, але якщо закон конкретно вказав кому і на який строк щось заборонено. Закону про обмеження права на виїзд в Україні немає. У Кабміну немає повноважень такі обмеження встановлювати. Кабмін лише може визначити перелік документів для осіб, яким законом вже щось обмежено.
Faceless написав:
Зауважте, в переліку немає статті 33
Немає. Ніхто з цим не сперечається. Право на пересування може бути обмежено, але виключно законом. У нас розмова була не про те, що у праві на виїзд відмовляють незаконно, а в тому, що немає закону, згідно якого можна когось покарати за начебто "незаконний" виїзд. Ми не обговорювали саму незаконність заборони.
Прохожий написав:
опять начались песни/пляски вокруг анндрушыЖ
Опять эта трусиха вылезла. Ты уклоняешься от защиты Украины? Уклоняйся дальше. Разговор-же не о тебе и твоей трусости.
Тобто що "Конституція забороняє" прямо набрехали. Інше суто ваші вигадки-трактування. Жодного конкретного посилання немає
Додано: Суб 02 тра, 2026 20:18
Faceless написав:
Тобто що "Конституція забороняє" прямо набрехали. Інше суто ваші вигадки-трактування. Жодного конкретного посилання немає
Знаєте, мені це нагадує: "Доведи, що не існує того, що не існує". Ви самі посилались на статтю 33 КУ, яка говорить, що право на пересування може бути обмежено виключно законом, але потім додали своє власне трактування, що закон може надати це повноваження Кабміну. Це - Ваше трактування чи бажання. Як і у Хотаба, який хоче, щоб усім усе заборонили, тому що так потрібно.
В Україні діє принцип розподілу влади на законодавчу, виконавчу і судову, тому, так, якщо КУ говорить, що щось має встановлюватись виключно законом, то це означає, що саме ВРУ повинна прийняти відповідне рішення.
P.S. Ми знову сперечаємось про те, що є предметом розгляду ЄСПЛ. Я думаю, варто дочекатись його рішення, оскільки ні Ви, ні я, ні Хотаб своєї думки не змінемо стосовного того, чи може Постанова Кабміну замінити закон.
Додано: Суб 02 тра, 2026 20:22
Так встановлюється Законом, в Законі є посилання на нормативні акти типу постанов. Це типово не тільки для процедури виїзду. Нема в Конституції "норми закону (не) можуть посилатися на інші нормативні акти". В жодній статті. За вашою логікою тоді взагалі жоден закон не може посилатися, бо ж прямо в Конституції не дозволено. Це абсурд
Додано: Суб 02 тра, 2026 20:47
Hotab написав: Banderlog написав: Hotab написав:
Є . Перші особи під час війни завжди цілі для знищення
. Як мінімум для психологічного ефекту
серйозно? І кого з перших осіб з обох сторін на 5й рік війни знищили ?
Ладно не їх, хто з членів їх сімей пострадав?
Так вони ж і охороняються.
Але ж це особливий стиль життя з обмеженнями. Не поїдеш сам куди завгодно і коли завгодно наприклад у відпустку.
Аргумент так собі.
Перші особи цілі для знищення в перші дні у шахрайській ірано-ізраїльско-американській війні, а у справжній екзистенційній війні цілями є багатоповерхівки пролетаріата Харкова.
Додано: Суб 02 тра, 2026 20:53
Shaman написав: ЛАД написав:
...
Я надеялся, что, может быть, война выдвинет нового лидера. Такое в истории бывало. Неважно, Наполеона или Жанну д'Арк. Но... не случилось.
Я несколько раз спрашивал здесь, кого форумчане могут предложить на роль президента. Реальной кандидатуры так и не увидел.
Или опять: "Гірше, аби інше"? Будем наступать на те же грабли?
Залужного или Буданова прошу не предлагать, за них точно не проголосую. Мадьяра тоже не надо.
так це не означає, що такої кандидатури немає - ви просто знову НЕ БАЧИТЕ
оскільки проросійських кандидатур не буде, то ви звісно й не будете далі бачити..
а кого ти бачиш кандидатом з цих клоунів? Може Залужного який обіцяє з Лондона що помираючи візьме клятву про деокупацію ТОТ від свого ненароженого сина (!!???!)
Додано: Суб 02 тра, 2026 21:06
Залужного теж можна. потенційних кандидатів багато - серед тих, хто під час війни щось робив. а ЛАД не бачить, бо немає ЖОДНОГО, хто не мав би АНТИРОСІЙСЬКИХ поглядів. ми вже підійшли до того етапу - що проукраїнські погляди - це автоматично антиросійські. бо надто вже Раша деградувала, там нема чого шукати...
Додано: Суб 02 тра, 2026 21:07
просто це демонструє різницю між військовими потенціалами США та Раші. й відповідно України та Ірану.
Додано: Суб 02 тра, 2026 21:10
_hunter написав:
А после WW II - недостаточно утомились? Или в той же Сев. Корее?..
Якщо брати аналогію, то скоріше Пн. північніше, а тут Пд. з своїм Чондхванами і чеболями
