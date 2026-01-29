Ще і з охороною за рахунок платників податків, яку також можна з більшою користю задіяти. Колись імператорів в рашці менше охороняли чим зараз деяких екс-чиновників в демократичній неньці. На Олександра ІІ ще до вбивства купа замахів була, причому деякі під час прогулянок практично без охорони. Зараз потепліє і колишній єрмаків шеф знов почне на дипприйомах в футболочці показувати пропрацьовані біцепси.
fler написав:Те, що зараз хапають на вулицях, то залишки неляканих, яких може вистарчить на рік максимум, а може й не вистарчить.
Ось власне так і є. Перевелись добровольці, різко зменшилась к-ть готових іти на службу в разі мобілізації, залишились в основному або наразі броньовані, або активні противники, які навряд чи продемонструють належну ефективність. Особливого ефекту не чекайте від чергової "кампанейщіни".
ЛАД написав:Schmit Ваши видео с каждым разом всё бредовее.
Інформація, що вивільнені примусово мобілізованими українцями робочі місця почали заповнювати мігрантами та ще й зі значно вищими зарплатами, ніж у тих же мобілізованих — така маячня, прям із ряду "не дивись у гору".
Hotab написав:Ви їх досі відкриваєте?? Там свій прикол. Абсолютна ненависть до Зе.
Не так до Зе, як до 73% його лохторату, які так і не второпали, що накоїли у 2019.
Востаннє редагувалось Schmit в Нед 03 тра, 2026 07:39, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:... Я надеялся, что, может быть, война выдвинет нового лидера. Такое в истории бывало. Неважно, Наполеона или Жанну д'Арк. Но... не случилось. Я несколько раз спрашивал здесь, кого форумчане могут предложить на роль президента. Реальной кандидатуры так и не увидел. Или опять: "Гірше, аби інше"? Будем наступать на те же грабли? Залужного или Буданова прошу не предлагать, за них точно не проголосую. Мадьяра тоже не надо.
так це не означає, що такої кандидатури немає - ви просто знову НЕ БАЧИТЕ оскільки проросійських кандидатур не буде, то ви звісно й не будете далі бачити..
в світогляді ЛАДа кандідат в президенти України має бути щось на зразок Зеленського(помірковані політичні погляди, не Бандера, а краще як Мураєв) тільки не заплямований корупційними скандалами, пригадайте тези Зе на дебатах: -стоп війні(сісти і подивитись в очі) -жодного слова на підтримку мови( для Лада-краще російська друга державна, як того хоче Путін, по факту у половині країни (навіть в Києві, не кажучі про Харків)-російська на першому місці по використанню (а серед школярів 7-15років я за 4 роки на вулиці жодного українського слова не почув серед місцевих, від гостей з інших областей чую і спілкуюсь українською. -після Оману скорочення (або припинення) розробки ракетної програми і інше