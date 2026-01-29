Letusrock написав:Зеленський гуляє по Вірменії як в себе дома. в країні де є російські бази, а кожен другий потенційно переодітий товаріщ майор чи як мінімум агент Кремля. Але на форумі наші яструби продовжать писати що війна екзистенційна, а наші еліти страшенно бояться за своє життя, ховаються у Києві по підвалах, тому дуже б хотіли її закінчити чим скоріше
З березня в Кремлі різко посилилися заходи безпеки навколо російського диктатора володимира путіна на тлі почастішання атак безпілотників на території росії та через острах змови або спроби держперевороту. Більшість часу диктатор рф проводить у бункерах, тоді як пропаганда крутить заздалегідь записані відео. Про це йдеться у звіті розвідки однієї з країн ЄС щодо ситуації в Кремлі, який передали кільком ЗМІ, зокрема CNN, Financial Times і «Важные истории».
В Україні планують перевірити усі бронювання чоловіків в рамках реформування системи. Ймовірніше це стосуватиметься не тільки підприємств, а й студентів з відстрочками, – про це заявив нардеп Здебський.
За його словами, питання скоріше не в самому бронюванні, а в підході до нього. Адже, каже він, наразі є чимало невиправданих бронювань, які фактично липові.
Ключевые аспекты российского военного присутствия: - 102-я военная база (в/ч 04436): Расположена в городе Гюмри (126 км от Еревана), входит в состав Южного военного округа РФ. - Авиабаза «Эребуни»: Находится в Ереване, включает российские истребители МиГ-29, обеспечивающие защиту воздушного пространства. - Численность и вооружение: Около 5000 человек личного состава (включая российский и армянский персонал), танки, боевые машины пехоты, артиллерия, зенитные ракетные комплексы С-300В. - Срок пребывания: Договор о функционировании базы продлен до 2044 года. - Задачи: Совместно с Вооруженными силами Армении обеспечивает безопасность, охраняет границы страны, особенно в контексте отношений с Турцией. На фоне заявлений премьер-министра Никола Пашиняна о выходе Армении из ОДКБ и обострения отношений с РФ, роль и будущее 102-й базы стали предметом напряженных дискуссий, а армянские СМИ сообщают о теоретической возможности её закрытия.
Политик ожидает, что украинский президент примет участие в 8-м саммите Европейского политического сообщества, который пройдет в Ереване. Об этом премьер Армении заявил на пресс-конференции 30 апреля, сообщает EDnews.
Он сказал, что ждет всех членов Европейского политического сообщества, включая президента Украины.
"Визит рассматривается в рамках международных контактов и дипломатического взаимодействия между странами", — говорится в сообщении.
Также сообщают, что из соображений безопасности официального подтверждения визита Зеленского от МИД Армении не было до последнего момента.
pesikot написав:як бачимо, Трамп навіть Європі нічого не гарантує.
ходять чутки що суверенність ЄС базувалась на трьох китах: російські дешеві енергоресурси, американські війська та китайські виробничі потужності. Як мінімум два кити вже відпливли. Але замість рішень можна ще десятиліття балаболити в Європарламенті про Green deal, 20 нових гендерів та прийом пари десятків мільйонів арабо-африканців
Дурень - думкою багатіє ТМ (с) Народна Мудрість.... 1 Енергоресурси - світовий товар який торгується за світову валюту ДОЛЛАР , тому навіть якщо й присутні якісь знижки для своїх (іран дає Китаю , Саудити -Індії , педераційники-Європі ) - то це все одно СВІТОВА ціна, бо як правило ЗНИЖКА привязана до ПОЛІТИЧНИХ вимог (орбан/фіцо мають блокувати роботу ЄС бо купують дешевше) 2 США могли витрачати більше на озброєння 15% від ВВП... тому що мали ресурс для цього (друк долара) ЄС витрачаючи менше 3% не мали потреби друкувати ЄВРО 3 Все змінилось в 2020 - ковід , коли і США і ЄС почали пришвидшувати викидання на зовнішні ринки свої свіжонадруковані гроші.... Тому США щоб збалансувати ситуацію з ЄС зробив три кроки а - почав вимагати збільшити витрати на оборону до 3-5% від ВВП б - почав вимагати збільшити в себе закупки енергоносіїв в - почав зменшувати військову присутність в Європі ( якщо ті збільшують і додатково витрачають , то США може дозволити собі зменшити і додатково заощадити) 4 Китай-це фабрика... але виробництво товарів в світовому ВВП становить 30%...( це все виробництво у всьому світі і Китай маючи 17% світового населення виготовляє десь 22% світового товарного виробництва ( і споживаючи всередині як мінімум половину виготовленного) Тому ЄС маючи 70% у ВВП послуг , і 30% у ВВП виробництво ( з якого на китай припадає десь половина) - не сильно то й потерпає від будь яких дій китаю.
Путіну не вигідно вбивати Зеленського бо може прийти нормальний президент і почнеться нормальна війна. Якраз відео в тему.
Любарський трохи згущає фарби, але говорить факти а не бла-бла. Дивитись з 33 хв про виробництво дронів. Вимагають відкати, або ділитись або взагалі віджимають бізнес. І це сама потрібна Україні сфера від якої прямо залежить результат війни!!! Що говорити про інші сфери, зокрема енергетику - там тотальна корупція.