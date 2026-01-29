Додано: Пон 04 тра, 2026 13:12

Letusrock написав: pesikot написав: як бачимо, Трамп навіть Європі нічого не гарантує. як бачимо, Трамп навіть Європі нічого не гарантує. ходять чутки що суверенність ЄС базувалась на трьох китах: російські дешеві енергоресурси, американські війська та китайські виробничі потужності. Як мінімум два кити вже відпливли.

Але замість рішень можна ще десятиліття балаболити в Європарламенті про Green deal, 20 нових гендерів та прийом пари десятків мільйонів арабо-африканців

ТМ (с) Народна Мудрість....1 Енергоресурси - світовий товар який торгується за світову валюту ДОЛЛАР , тому навіть якщо й присутні якісь знижки для своїх (іран дає Китаю , Саудити -Індії , педераційники-Європі ) - то це все одно СВІТОВА ціна, бо як правило ЗНИЖКА привязана до ПОЛІТИЧНИХ вимог (орбан/фіцо мають блокувати роботу ЄС бо купують дешевше)2 США могли витрачати більше на озброєння 15% від ВВП... тому що мали ресурс для цього (друк долара)ЄС витрачаючи менше 3% не мали потреби друкувати ЄВРО3 Все змінилось в 2020 - ковід , коли і США і ЄС почали пришвидшувати викидання на зовнішні ринки свої свіжонадруковані гроші....Тому США щоб збалансувати ситуацію з ЄС зробив три крокиа - почав вимагати збільшити витрати на оборону до 3-5% від ВВПб - почав вимагати збільшити в себе закупки енергоносіївв - почав зменшувати військову присутність в Європі ( якщо ті збільшують і додатково витрачають , то США може дозволити собі зменшити і додатково заощадити)4 Китай-це фабрика... але виробництво товарів в світовому ВВП становить 30%...( це все виробництво у всьому світі і Китай маючи 17% світового населення виготовляє десь 22% світового товарного виробництва ( і споживаючи всередині як мінімум половину виготовленного)Тому ЄС маючи 70% у ВВП послуг , і 30% у ВВП виробництво ( з якого на китай припадає десь половина) - не сильно то й потерпає від будь яких дій китаю.