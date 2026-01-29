RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 17625176261762717628>
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2026 21:25

  Water написав:
  ЛАД написав:Германия и СССР (или Россия) никогда не были одной страной. В отличие от Украины и РФ, которые ещё совсем недавно были одной страной, и наши и российские военачальники заканчивали одни и те же военные училища и академии.

Ви все ще вірите в адіннарот?
Приклад яке саме військове училище закінчили наші воєначальники і вороженьки.

а самому поцікавитись де вчився сирський?)
Чи загуглити російських і укранських генералів?
Ви не вірите в існування сєпарів?) Це з польщі адіннарот брєд.
А в харкові ситуація трохи інша, та і навіть в запоріжській області тих що на стороні росії значне число.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5132
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2026 21:30

  Banderlog написав:
  Water написав:
  ЛАД написав:Германия и СССР (или Россия) никогда не были одной страной. В отличие от Украины и РФ, которые ещё совсем недавно были одной страной, и наши и российские военачальники заканчивали одни и те же военные училища и академии.

Ви все ще вірите в адіннарот?
Приклад яке саме військове училище закінчили наші воєначальники і вороженьки.

а самому поцікавитись де вчився сирський?)

Та я знаю де навчався Сирський, ви ще скажіть шо в одних й тіх самих НЗ, що й герасимов.
Water
 
Повідомлень: 4207
З нами з: 06.03.12
Подякував: 71 раз.
Подякували: 279 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2026 21:35

Нунємоглі нємєцкіє воєначальнікі учіться с савецкімі (C) ЛАД

Липецька авіашкола (1925–1933)
Секретний центр підготовки німецьких військових льотчиків у СРСР.

Навчалися понад 120 німецьких та сотні радянських пілотів.

Проводилися спільні тренування, випробування літаків, обмін досвідом.

Танкова школа «Кама» під Казанню (1926–1933)
Спільний радянсько-німецький танковий полігон.

Підготовку пройшли близько 40 німецьких та понад 250 радянських танкістів.

Тут побували майбутні генерали вермахту, зокрема командири танкових дивізій.

Хімічний полігон «Томка» (під Саратовом)
Центр для випробувань хімічної зброї та підготовки фахівців.

Працював у форматі спільних радянсько-німецьких досліджень.

Хто з німецьких командирів навчався в СРСР
Серед тих, хто проходив підготовку або стажування:

Йозеф Харпе — майбутній командувач танкових армій вермахту.

Теодор Кречмер, Ріхард Колль, Йоганн Хаарде, Віктор Ліннарц — майбутні командири танкових дивізій.

Гайнц Гудеріан відвідував Казань як інспектор, знайомився з роботою школи.
Water
 
Повідомлень: 4207
З нами з: 06.03.12
Подякував: 71 раз.
Подякували: 279 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2026 21:41

  vt313 написав:
  ЛАД написав:Послуги, конечно, будут расти, но согласен - основа экономики это всё же материальное производство.


Що таке "основа економіки"?

Верніться на 40 - 50 років, згадайте діамат.

Натякніть, будь ласка, шо ви маєте на увазі і до чого тут діамат.
Бо дуже складно, не второпаю.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 40050
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2026 21:44

[quote="5953489:Water"]



В мене були росіяни полковники, що вчились і лишились тут і воювали проти росії, і українці і шо вчились там.
Один полковник даж пянствував коняк по поводу, що в його однокашника російського генерала сина вбили на запоріжжі.
Да, більшість командування зараз молоді 40річні, а ті полковники не перші скрипки, но вони в армії. Щодо солдат то там віковий розподіл ще більш зміщений в сторону ссср ніж серед вищих офіцерів.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5132
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2026 21:47

  Banderlog написав:більшість командування зараз молоді 40річні, а ті полковники не перші скрипки

Про що й мова.
Ви ще кдб згадайте.
Сєпарів вистачає. Питання чому? Хочуть пенсію більшу, звісно вік цих людей- молодість срср.
Востаннє редагувалось Water в Пон 04 тра, 2026 21:48, всього редагувалось 1 раз.
Water
 
Повідомлень: 4207
З нами з: 06.03.12
Подякував: 71 раз.
Подякували: 279 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2026 21:47

  Water написав:Липецька авіашкола (1925–1933)
Секретний центр підготовки німецьких військових льотчиків у СРСР.


Гайнц Гудеріан відвідував Казань як інспектор, знайомився з роботою школи.
порівняння не коректне. Німецькі генерали не воювали за ссср
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5132
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2026 21:51

  Banderlog написав:
  Water написав:Липецька авіашкола (1925–1933)
Секретний центр підготовки німецьких військових льотчиків у СРСР.


Гайнц Гудеріан відвідував Казань як інспектор, знайомився з роботою школи.
порівняння не коректне. Німецькі генерали не воювали за ссср

Це ЛАД вам наспівує? :lol:

Комуністи, соціалісти, євреї та інші противники Гітлера, які втекли до СРСР у 1930‑х.
Вони служили в Червоній армії як:
перекладачі;
пропагандисти (листівки, радіо);
інструктори;
інколи — бійці в стройових частинах.
Найвідоміший приклад — Віллі Бредель, письменник і комуніст, який працював у радянських військових структурах.

До депортації 1941 року багато радянських німців служили в РСЧА.
Після початку війни їх переважно вивели з бойових частин, але частина все ж воювала на фронті.

UPD: Гадаю ви знаєте хто такий Власов.
Ще:
Федір Трухін — генерал-майор, став начальником штабу РОА.
Владимир Малышкин — генерал-майор, працював у пропагандистських структурах РОА.
Григорій Жиленков — генерал-майор, також перейшов на бік німців.
Востаннє редагувалось Water в Пон 04 тра, 2026 21:55, всього редагувалось 1 раз.
Water
 
Повідомлень: 4207
З нами з: 06.03.12
Подякував: 71 раз.
Подякували: 279 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2026 21:54

  Water написав:
  Banderlog написав:більшість командування зараз молоді 40річні

Про що й мова.
Ви ще кдб згадайте.
Сєпарів вистачає. Питання чому? Хочуть пенсію більшу, звісно вік цих людей- молодість срср.
ні, вони вважають себе імперськими росіянами.
Не всі сєпари підстаркуваті. Є і молодьож.
Я вам більше скажу і прапори рф в хатах зустрічав і навіть комуністичні божниці, в клубах статуї лєніна, агітки часів космоса.
І це не донбас це центральна Україна. Зображення
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5132
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2026 21:57

  andrijk777 написав:
  vt313 написав:
  Letusrock написав:----------------------------
ЛАД
Кроме того, и возможности не те. США + Израиль не приходится сравнивать с нами или РФ.
----------------------------
тобто ви думаєте що в лютому чи весною 2022 в РФ небуло можливості і ракет спробувати ліквідувати українську владу, і замість цього вони вирішили що шлях до перемоги це обстрілювати цивільні помешкання пересічних жителів Харкова, Одеси чи Бахмута?

Вони пробували. Не вийшло.

Не правда.
24 лютого 2022 року сім'я Зеленських ночувала в своєму маєтку. Їх можна було знищити 1 ракетою. ОДНІЄЮ! Це факт.
Очевидно путін вважав що це робити недоцільно.

У вас преувеличенные представления о точности российских ракет.
И, возможно, он им был нужен, чтобы подписать "условия мира", чтобы всё было "законно".
ЛАД
2
 
Повідомлень: 40050
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 17625176261762717628>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: барабашов, flyman і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Сценарій завершення війни кремлівської росії проти України
buratinyo » Пон 30 бер, 2026 21:42
0 8818
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 бер, 2026 21:42
buratinyo
Напад США та Ізраїлю на Іран
won » Нед 22 бер, 2026 08:49
0 10524
Переглянути останнє повідомлення
Нед 22 бер, 2026 08:49
won
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 287988
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Таскомбанк (4491)
04.05.2026 21:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.