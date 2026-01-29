Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2026 05:48

  Banderlog написав:Тому що рівень життя який тут забезпечував ссср був вищий ніж той який забезпечила незалежна Україна.

Одразу помітно вільного єуропейця, потомка румун, за совок топить не гірше ЛАДа

Тебе б, у той совок, хоч на тиждень, заволав би "це не той СРСР, мені про інший розповідали" ))
pesikot
Повідомлень: 14006
З нами з: 31.08.09
Подякував: 550 раз.
Подякували: 1261 раз.
 
2
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2026 06:15

  fler написав:
  Schmit написав:
  fler написав:А шо там у мацкві?

"Блекаут у моцкві", який ми заслужили.

Шо тоді так нервують?
Міноборони РФ увечері 4 травня опублікувало в соцмережах офіційне повідомлення про те, що «8-9 травня оголошується перемир'я на честь святкування Перемоги...». І погрожує, що «у разі спроб київського режиму реалізувати свої злочинні плани з метою зриву святкування 81-ї річниці Перемоги», ЗС РФ «завдадуть у відповідь масований ракетний удар по центру Києва».
«Росія, незважаючи на наявні у нас можливості, з гуманітарних міркувань раніше утримувалася від таких дій. Попереджаємо цивільне населення Києва та співробітників іноземних дипломатичних представництв про необхідність своєчасно покинути місто», - цинічно попереджає російське міноборони.
https://www.ostro.org/news/minoborony-r ... go-i555531

Обміняти обстріл кремля і мавзолея на ракетний удар по центру Києва? Чудова ідея, адже у нас вже є сотні фламінгів. Хоча під час обміну блекаутами сотні фламінгів також вже були, але...
Schmit
 
Повідомлень: 5544
З нами з: 08.09.09
Подякував: 83 раз.
Подякували: 277 раз.
 
