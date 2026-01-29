Water написав: ЛАД написав: Германия и СССР (или Россия) никогда не были одной страной. В отличие от Украины и РФ, которые ещё совсем недавно были одной страной, и наши и российские военачальники заканчивали одни и те же военные училища и академии.

Приклад яке саме військове училище закінчили наші воєначальники і вороженьки.

Water написав: Ви все ще вірите в адіннарот?

Тут ЛАД правий. За часів його батьків з України збирали у добровільно-примусовому порядку найкращих 18-річних хлопців (гарна фізична форма та модельний зовнішній вигляд) і відправляли на маскву. Так само мій дідусь (царство небесне), який народився і все життя (крім навчання та війни) провів на Миколаївщині) потрапив у масковське вище двічі краснознаменне військове училище (зараз воно університет). Курсанти цього училища вважалися елітними військовими, зокрема, вони охороняли кремль і завжди на параді 9 травня йдуть першими.Тепер про адіннарот. Ні фіга подібного. Ані навчання в маскві, ані почесна варта кремля та подальші пропозиції-заманухи не вплинули на мого діда та не зробили його прихильником рф, він повернувся додому і все життя вболівав за Україну. Особливо він був злий, коли віддали ЯЗ в обмін на папірець, сказав: "Ну все. Тепер точно нападуть." Я питаю: "Хто?" Він каже:"Хто, хто. росія!" Я тоді:"Та ні, не може бути." Він:"От побачиш". Отже, не всі, хто потрапив у маскву на навчання у військових вишах, стали їй лояльні, хоча звісно було чимало тих, хто повівся та "продав" батьківщину.