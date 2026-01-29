Water Мне тут сегодня рекомендовали вспомнить диамат. Не знаю, как насчёт диамата, но диалектику вам вспомнить не помешало бы. Вы чересчур прямолинейны и игнорируете весьма важные нюансы и различия. Например, не видите разницу между совместным обучением немецких и советских офицеров, которые при этом оставались гражданами разных государств и офицерами разных армий, и курсантами советских военных училищ, которые были гражданами одной страны и готовились служить бок о бок, в одном строю. Точно так же и с другими вашими вопросами. Объяснять всё это бесполезно. Подумайте сами.
Сєпарів вистачає. Питання чому? Хочуть пенсію більшу, звісно вік цих людей- молодість срср.
Это просто глупость.
Комуністи, соціалісти, євреї та інші противники Гітлера
это не немецкие генералы. И они воевали за СССР из идейных побуждений. В начале войны основной упор был именно на идейное противостояние коммунизма и нацизма и многие перешедшие на сторону Гитлера сделали это из ненависти к советской власти. Они были противниками именно СССР, а не России. Кроме тех, кто перешёл просто из трусости или ради хлеба и/или власти.
Banderlog написав:......... Ви не вірите в існування сєпарів?) Це з польщі адіннарот брєд. А в харкові ситуація трохи інша, та і навіть в запоріжській області тих що на стороні росії значне число.
"на стороні росії" это слишком сильно. Такие, наверное, есть, но их не много. А вот таких, которые не собираются хвататься за сокиру только при упоминании русских и не считают априори всех русских врагами, их побольше. Люди прекрасно помнят, что долгие годы и десятилетия жили бок о бок с русскими вполне мирно, дружили, женились, ездили в Белгород, а оттуда к нам. Были экономические связи. И помнят не только старики по опыту Союза, но и молодёжь уже по временам независимости. Просто сильнее разделяют Путина и сегодняшний режим и русских.
Жаль, что здесь нет какого-нибудь владельца харьковского магазина, который в хлам разбомбили. Интересно, что он рассказал бы о роли государства. Или человека, у которого разбомбили дом или квартиру. Я бы с интересом послушал, как бы он выступал против того, что государственный чиновник распределяет государственные деньги на приобретение им новой квартиры/дома. И как он будет реагировать на коррупцию, когда эти деньги выделяют не тому, кому нужно (а такие случаи уже есть). И на идею какого-нибудь аукциона на покупку им квартиры взамен разрушенной.
Це поки не прийшли москалі, які все вкрали, зараз це окупована територія. Все, що пов`язано з Україною- знищено- книжки, пам`ятки їсторії. Чи це пуйло особисто? Але ви вірте шо існують харошіє рускіє.
banderlog, ну так і спитай місцевих чому в них бюст Ульянова замість Бандери.
Іди ти сам спитаєш в мене бюсту бандери теж нема Тут розуму багато не треба, щоб поняти чому. Тому що рівень життя який тут забезпечував ссср був вищий ніж той який забезпечила незалежна Україна. Якщо великі міста ще до війни якось зберегли промисловість то по малих і селах тут реальна ніщєта.
Шо тоді так нервують? Міноборони РФ увечері 4 травня опублікувало в соцмережах офіційне повідомлення про те, що «8-9 травня оголошується перемир'я на честь святкування Перемоги...». І погрожує, що «у разі спроб київського режиму реалізувати свої злочинні плани з метою зриву святкування 81-ї річниці Перемоги», ЗС РФ «завдадуть у відповідь масований ракетний удар по центру Києва». «Росія, незважаючи на наявні у нас можливості, з гуманітарних міркувань раніше утримувалася від таких дій. Попереджаємо цивільне населення Києва та співробітників іноземних дипломатичних представництв про необхідність своєчасно покинути місто», - цинічно попереджає російське міноборони. https://www.ostro.org/news/minoborony-r ... go-i555531
Обміняти обстріл кремля і мавзолея на ракетний удар по центру Києва? Чудова ідея, адже у нас вже є сотні фламінгів. Хоча під час обміну блекаутами сотні фламінгів також вже були, але...
ЛАД написав:Германия и СССР (или Россия) никогда не были одной страной. В отличие от Украины и РФ, которые ещё совсем недавно были одной страной, и наши и российские военачальники заканчивали одни и те же военные училища и академии.
Приклад яке саме військове училище закінчили наші воєначальники і вороженьки.
Тут ЛАД правий. За часів його батьків з України збирали у добровільно-примусовому порядку найкращих 18-річних хлопців (гарна фізична форма та модельний зовнішній вигляд) і відправляли на маскву. Так само мій дідусь (царство небесне), який народився і все життя (крім навчання та війни) провів на Миколаївщині) потрапив у масковське вище двічі краснознаменне військове училище (зараз воно університет). Курсанти цього училища вважалися елітними військовими, зокрема, вони охороняли кремль і завжди на параді 9 травня йдуть першими.
Water написав: Ви все ще вірите в адіннарот?
Тепер про адіннарот. Ні фіга подібного. Ані навчання в маскві, ані почесна варта кремля та подальші пропозиції-заманухи не вплинули на мого діда та не зробили його прихильником рф, він повернувся додому і все життя вболівав за Україну. Особливо він був злий, коли віддали ЯЗ в обмін на папірець, сказав: "Ну все. Тепер точно нападуть." Я питаю: "Хто?" Він каже:"Хто, хто. росія!" Я тоді:"Та ні, не може бути." Він:"От побачиш". Отже, не всі, хто потрапив у маскву на навчання у військових вишах, стали їй лояльні, хоча звісно було чимало тих, хто повівся та "продав" батьківщину.