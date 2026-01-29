Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2026 14:56

  sashaqbl написав:...............
Тут не все так просто.
Проблеми з евакуацією виникають не через стрімкий наступ ворога, а через велику кількість пташок в повітрі. І тут мова скоріш за все не про оточення. Оточення як такого немає, тому що немає ЛБЗ як такої. Є широка кілзона, де рух піхоти з обох сторін дуже сильно обмежений, в якій точково розміщені позиції піхоти.
Это современный вариант окружения.
Я это и имел ввиду. Какая разница, чем объясняется невозможность отвести войска - войсками противника, препятствующими этому, или киллзоной.
Але в мене інше питання: чи була необхідність тримати людей на тих позиціях? І чому не спланували евакуацію?
Так я об этом и написал.
А невозможность эвакуации может возникать именно в результате быстрого и неожиданного продвижения противника. Почему я и сказал о том, что таких сообщений, вроде, не было.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 05 тра, 2026 15:11, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2026 15:04

  flyman написав:...........
БТС не баче ескалації ЯЗ
[youtube]6mSPuQVwGfU[/youtube.

Логика так себе.
Особенно с учётом последней фразы: "А десь там на Лівобережжі буває, що вже не буває і газу".
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2026 15:13

  ЛАД написав:
  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Был бы так быстро решён вопрос, если бы не скандал в соцсетях?
Как по мне за такие "шутки" и "скрывалось реальное положение дел" наказание должно быть "по законам военного времени", а не "ряд кадровых решений".

Тут є один нюанс. Командира корпусу замінили до скандалу)
Не знаю, когда поменяли комкора и комбрига, но вы не обратили внимание, с чего начинается ответ .

1. Комкора не поміняли а призначили нш східного оперативного командування.
2. Така ситуація кругом, заміна за сприятливих обставин, новий наказ про 2 місяці на позиціях це... ну ви вже самі рішіть як це називається коли чомусь до того сиділи й по 6. Невже ви гадаєте командири не розуміють що боєздатність падає і варто міняти частіше?
Banderlog
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2026 15:18

  ЛАД написав:А невозможность эвакуации может возникать именно в результате быстрого и неожиданного продвижения противника. Почему я и сказал о том, что таких сообщений, вроде, не было.
Олександр правий.
Було бистре розширення кілзони а головне насичення.
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2026 15:29

  Banderlog написав:
  ЛАД написав:А невозможность эвакуации может возникать именно в результате быстрого и неожиданного продвижения противника. Почему я и сказал о том, что таких сообщений, вроде, не было.
Олександр правий.
Було бистре розширення кілзони а головне насичення.

Так я и не спорю.
Но в результате чего?
Просто вдруг решили добавить именно на это направление много птичек? Зачем, если нет каких-то активных боевых действий?
Или что-то поменялось в позициях сторон, что позволило противнику быстро расширить киллзону и насытить её птичками?
