Додано: Вів 05 тра, 2026 09:30
❗️Нардепи вже хочуть обнулити абсолютно всі довідки про інвалідність, крім тих, хто з 2014 року воювали і отримали поранення та інвалідність
Нардеп Нагорняк наголосив, що 98% цих довідок — куплені. Він пропонує, щоб ті, хто бажає отримати офіційну відстрочку від служби в ЗСУ та виїжджати з України — платили «у білу».
З приводу справедливості питання, він зазначив, що все одно ті, хто має гроші, «вони відкупилися і по Києву сьогодні їздять на дорогих автівках за 100 тисяч доларів і більше…. На Печерську чомусь ТЦК немає, а в інших мікрорайонах Києва вони є».
Xenon
- Повідомлень: 5916
- З нами з: 25.02.09
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 326 раз.
Додано: Вів 05 тра, 2026 09:37
fler написав: Water написав: ЛАД написав:
Германия и СССР (или Россия) никогда не были одной страной. В отличие от Украины и РФ, которые ещё совсем недавно были одной страной, и наши и российские военачальники заканчивали одни и те же военные училища и академии.
Приклад яке саме військове училище закінчили наші воєначальники і вороженьки.
Тут ЛАД правий. За часів його батьків з України збирали у добровільно-примусовому порядку найкращих 18-річних хлопців (гарна фізична форма та модельний зовнішній вигляд) і відправляли на маскву. Так само мій дідусь (царство небесне), який народився і все життя (крім навчання та війни) провів на Миколаївщині) потрапив у масковське вище двічі краснознаменне військове училище (зараз воно університет). Курсанти цього училища вважалися елітними військовими, зокрема, вони охороняли кремль і завжди на параді 9 травня йдуть першими.
Water написав:
Ви все ще вірите в адіннарот?
Тепер про адіннарот. Ні фіга подібного. Ані навчання в маскві, ані почесна варта кремля та подальші пропозиції-заманухи не вплинули на мого діда та не зробили його прихильником рф, він повернувся додому і все життя вболівав за Україну. Особливо він був злий, коли віддали ЯЗ в обмін на папірець, сказав: "Ну все. Тепер точно нападуть." Я питаю: "Хто?" Він каже:"Хто, хто. росія!" Я тоді:"Та ні, не може бути." Він:"От побачиш". Отже, не всі, хто потрапив у маскву на навчання у військових вишах, стали їй лояльні, хоча звісно було чимало тих, хто повівся та "продав" батьківщину.
камінгаут всьо абясняє
flyman
- Повідомлень: 42893
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1638 раз.
- Подякували: 2883 раз.
Додано: Вів 05 тра, 2026 09:51
ЛАД написав: Дюрі-бачі написав:budivelnik
однозначно нам треба жити в різних країнах. Вам десь в капіталістичних США (республіканських штатах), а нам - в добрій соціалістичній Європі.
Не уверен, что в США он сумел бы войти в 5%.
Я впевнений що НЕ ВІЙШОВ би... по тій простій причині, що ПЕРШИХ 30% там це наслідок праці таких як я як мінімум в ПЯТИ поколіннях.
І саме те, що кожен з тут присутніх , який вважає(чекає) когось хто йому щось зробить -цим ОЧІКУВАННЯМ гробить майбутнє своїх дітей(внуків/проавнуків)... бо вони ВЖЕ відстали на ОДНЕ покоління і продовжують відставати.
budivelnik
- Повідомлень: 28652
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 301 раз.
- Подякували: 3038 раз.
Додано: Вів 05 тра, 2026 09:59
ЛАД написав:
Был бы так быстро решён вопрос, если бы не скандал в соцсетях?
Как по мне за такие "шутки" и "скрывалось реальное положение дел" наказание должно быть "по законам военного времени", а не "ряд кадровых решений".
Тут є один нюанс. Командира корпусу замінили до скандалу)
sashaqbl
- Повідомлень: 2943
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
Додано: Вів 05 тра, 2026 10:02
ЛАД написав:
Жаль, что здесь нет какого-нибудь владельца харьковского магазина, который в хлам разбомбили. Интересно, что он рассказал бы о роли государства.
Или человека, у которого разбомбили дом или квартиру. Я бы с интересом послушал, как бы он выступал против того, что государственный чиновник распределяет государственные деньги на приобретение им новой квартиры/дома. И как он будет реагировать на коррупцию, когда эти деньги выделяют не тому, кому нужно (а такие случаи уже есть). И на идею какого-нибудь аукциона на покупку им квартиры взамен разрушенной.
І що
Ну поспілкуйся з власником простого розбомбленого магазину в Харкові і спитай що йому краще...
Щоб йому дали 0,5-1 млн грн компенсації за розбомблене і після того наклали 80% податків на бізнес..
Чи просто відмінили б податки на якийсь час..
Послухаєш відповідь -і тоді повертайся.....
Прості приклади
Ну ЗІБРАВ чиновник з УСІХ податки і ВІДПРАВИВ обраним на паливний кеш-бек....
Чому одні платили-другі отримували ?
Ну зібрав чиновник з твоєї дочки 2500 грн через додаткові податки - і РАЗОВО заплатив тобі допомогу в розмірі 1500 грн до пенсії...
Виграш для ТВОЄЇ сімї яка складається з трьох поколінь діти-батьки-батьки батьків - де?
І останнє
Ну є в Харкові 350 000 000 соток землі (ВСЬОГО, разом з будинками/парками/дорогами/річкою...) Чи може чиновник забезпечити конституційне право кожному харківянину надати 12 соток для приватизації ?
Не може
Але ж комусь надасть...
Тоді по якому критерію обирати цього КОГОСЬ ?
по національному?
гендерному?
довжині пеніса?
по якому-щоб всі були задоволені....
І по якому критерію обирати черговість ... тобто хто перший буде обирати з усієї території, а хто останній з тих обїдків що залишились?....
І як врахувати що щороку в Харкові народжувалось десь 15 000 дітей? , скільки зарезервувати (на скільки років народження)т ?
і як обмежети бажання навколишніх сіл народити в Харкові чи переїхати в Харків щоб отримати..
Тому засунь свою соціалістичну пургу про справедливу Державу куди подалі.
budivelnik
- Повідомлень: 28652
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 301 раз.
- Подякували: 3038 раз.
Додано: Вів 05 тра, 2026 10:50
Banderlog написав:
Почему Путин "попросил" Трампа о перемирии на 9 Мая?
...
Скоро узнаем.
Як на мене, попахує хуєтою. В РФ з ескалації лишилася хіба мобілізація і ЯЗ.
sashaqbl
- Повідомлень: 2943
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
