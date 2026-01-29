❗️Нардепи вже хочуть обнулити абсолютно всі довідки про інвалідність, крім тих, хто з 2014 року воювали і отримали поранення та інвалідність
Нардеп Нагорняк наголосив, що 98% цих довідок — куплені. Він пропонує, щоб ті, хто бажає отримати офіційну відстрочку від служби в ЗСУ та виїжджати з України — платили «у білу».
З приводу справедливості питання, він зазначив, що все одно ті, хто має гроші, «вони відкупилися і по Києву сьогодні їздять на дорогих автівках за 100 тисяч доларів і більше…. На Печерську чомусь ТЦК немає, а в інших мікрорайонах Києва вони є».
ЛАД написав:Германия и СССР (или Россия) никогда не были одной страной. В отличие от Украины и РФ, которые ещё совсем недавно были одной страной, и наши и российские военачальники заканчивали одни и те же военные училища и академии.
Приклад яке саме військове училище закінчили наші воєначальники і вороженьки.
Тут ЛАД правий. За часів його батьків з України збирали у добровільно-примусовому порядку найкращих 18-річних хлопців (гарна фізична форма та модельний зовнішній вигляд) і відправляли на маскву. Так само мій дідусь (царство небесне), який народився і все життя (крім навчання та війни) провів на Миколаївщині) потрапив у масковське вище двічі краснознаменне військове училище (зараз воно університет). Курсанти цього училища вважалися елітними військовими, зокрема, вони охороняли кремль і завжди на параді 9 травня йдуть першими.
Water написав: Ви все ще вірите в адіннарот?
Тепер про адіннарот. Ні фіга подібного. Ані навчання в маскві, ані почесна варта кремля та подальші пропозиції-заманухи не вплинули на мого діда та не зробили його прихильником рф, він повернувся додому і все життя вболівав за Україну. Особливо він був злий, коли віддали ЯЗ в обмін на папірець, сказав: "Ну все. Тепер точно нападуть." Я питаю: "Хто?" Він каже:"Хто, хто. росія!" Я тоді:"Та ні, не може бути." Він:"От побачиш". Отже, не всі, хто потрапив у маскву на навчання у військових вишах, стали їй лояльні, хоча звісно було чимало тих, хто повівся та "продав" батьківщину.
Дюрі-бачі написав:budivelnik однозначно нам треба жити в різних країнах. Вам десь в капіталістичних США (республіканських штатах), а нам - в добрій соціалістичній Європі.
Не уверен, что в США он сумел бы войти в 5%.
Я впевнений що НЕ ВІЙШОВ би... по тій простій причині, що ПЕРШИХ 30% там це наслідок праці таких як я як мінімум в ПЯТИ поколіннях. І саме те, що кожен з тут присутніх , який вважає(чекає) когось хто йому щось зробить -цим ОЧІКУВАННЯМ гробить майбутнє своїх дітей(внуків/проавнуків)... бо вони ВЖЕ відстали на ОДНЕ покоління і продовжують відставати.
ЛАД написав:Был бы так быстро решён вопрос, если бы не скандал в соцсетях? Как по мне за такие "шутки" и "скрывалось реальное положение дел" наказание должно быть "по законам военного времени", а не "ряд кадровых решений".
Тут є один нюанс. Командира корпусу замінили до скандалу)
ЛАД написав:Жаль, что здесь нет какого-нибудь владельца харьковского магазина, который в хлам разбомбили. Интересно, что он рассказал бы о роли государства. Или человека, у которого разбомбили дом или квартиру. Я бы с интересом послушал, как бы он выступал против того, что государственный чиновник распределяет государственные деньги на приобретение им новой квартиры/дома. И как он будет реагировать на коррупцию, когда эти деньги выделяют не тому, кому нужно (а такие случаи уже есть). И на идею какого-нибудь аукциона на покупку им квартиры взамен разрушенной.
І що Ну поспілкуйся з власником простого розбомбленого магазину в Харкові і спитай що йому краще... Щоб йому дали 0,5-1 млн грн компенсації за розбомблене і після того наклали 80% податків на бізнес.. Чи просто відмінили б податки на якийсь час.. Послухаєш відповідь -і тоді повертайся.....
Прості приклади Ну ЗІБРАВ чиновник з УСІХ податки і ВІДПРАВИВ обраним на паливний кеш-бек.... Чому одні платили-другі отримували ? Ну зібрав чиновник з твоєї дочки 2500 грн через додаткові податки - і РАЗОВО заплатив тобі допомогу в розмірі 1500 грн до пенсії...
Виграш для ТВОЄЇ сімї яка складається з трьох поколінь діти-батьки-батьки батьків - де?
І останнє Ну є в Харкові 350 000 000 соток землі (ВСЬОГО, разом з будинками/парками/дорогами/річкою...) Чи може чиновник забезпечити конституційне право кожному харківянину надати 12 соток для приватизації ? Не може Але ж комусь надасть... Тоді по якому критерію обирати цього КОГОСЬ ? по національному? гендерному? довжині пеніса? по якому-щоб всі були задоволені.... І по якому критерію обирати черговість ... тобто хто перший буде обирати з усієї території, а хто останній з тих обїдків що залишились?.... І як врахувати що щороку в Харкові народжувалось десь 15 000 дітей? , скільки зарезервувати (на скільки років народження)т ? і як обмежети бажання навколишніх сіл народити в Харкові чи переїхати в Харків щоб отримати..
Тому засунь свою соціалістичну пургу про справедливу Державу куди подалі.
уточните фамилию деда На территорию хазарского каганата(крымского ханства,османской империи) после зачистки её от коренных черноглазых смуглявых и часто узкоглазых жителей(не азиатов, просто от сильного степного солнца лучше щуриться, чем проводить активно жизнь ночью) Катька с Потёмкиным лет 250 назад попривозила много народу с берегов других рек, не Днепра естественно. Хотя возможно и с истоков Днепра