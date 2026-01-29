флешмоб?
|
|
|
Додано: Вів 05 тра, 2026 11:38
флешмоб?
Додано: Вів 05 тра, 2026 11:58
Додано: Вів 05 тра, 2026 11:59
Якщо вкладати в освіту дітей, то вже в другому поколінні можна стрибнути далеко (в мене є особисті приклади), а якщо покладатись на торгівлю в ларьку/магазині, то і через десять поколінь все буде так само. Рівень "успішності" не по Будівельнику вимірюється. Можливо, там, де ти живеш, мати свій ларьок - супер досягнення, не сперечаюсь.
Це - те ж саме, що мільйони українських чоловіків, яких "шукає" ТЦК, питають зараз: "Чому ми усі в боргах, а інші вільні і без боргів? Ми зобов'язані воювати, а інші користуються цим?"
По-перше, не чиновник, а держава. Чиновник може лише хабар взяти. По-друге, це так не працює.
Це ж саме можна зробити з твоєю "економічною теорією", де нібито все залежить від людини, а держава тут взагалі ні до чого. Не в Україні.
Ти знаєш як складно запустити щось цікаве та інноваційне? У будь-який цікавий бізнес миттєво захоче влізти якийсь депутат чи прокурор чи головний поліцейський міста. Тобі запропонують або пустити їх в долю або забути про бізнес, і ось тут твоє "все залежить від тебе" руйнується, бо в Україні все залежить від якогось чиновника, а не від тебе. І в тебе буде вибір - або забути про ідею або ділитися, і ділитися не у вигляді податків з державою та співгромадянами, а з раковими пухлинами в тілі цієї держави, бо одна справа, коли частина твоїх грошей йдуть на пенсії, а інша - коли вони йдуть на будинок в Англії родини Свириденок.
Востаннє редагувалось АндрейМ в Вів 05 тра, 2026 12:09, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 05 тра, 2026 12:04
Додано: Вів 05 тра, 2026 12:10
Фігня це. Якщо путін захоче вдарити по центру Києва - він вдарить і без усяких "ультиматумів".
Я б на місці Зе бив на 9 травня усім чим міг. Я вважаю це сильно вдарить по популярності/величі путіна. "Рейтинг" путіна сильно впаде і в світі і в РФ.
Але думаю цього не буде(буде не сильно) бо напевно є деякі домовленості.
|