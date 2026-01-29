budivelnik написав:......... І що Ну поспілкуйся з власником простого розбомбленого магазину в Харкові і спитай що йому краще... Щоб йому дали 0,5-1 млн грн компенсації за розбомблене і після того наклали 80% податків на бізнес.. Чи просто відмінили б податки на якийсь час.. Послухаєш відповідь -і тоді повертайся.....
Смотря какой власник. Если это владелец АТБ, у которого этот магазин был один из многих, то он, конечно, предпочтёт уменьшение налогов. А если у человека это был единственный магазин, который он купил/построил в результате 10-20 лет труда, и у него нет золотого унитаза, который он мог бы продать, чтобы построить новый магазин, то, подозреваю, ответ будет другой.
Владелец разбитого дома/квартиры тоже на ваше предложение уменьшить ему налоги с тем, чтобы он сам заработал себе на новую, посмотрит на вас несколько странно.
...........
І останнє Ну є в Харкові 350 000 000 соток землі (ВСЬОГО, разом з будинками/парками/дорогами/річкою...) Чи може чиновник забезпечити конституційне право кожному харківянину надати 12 соток для приватизації ? Не може Але ж комусь надасть... Тоді по якому критерію обирати цього КОГОСЬ ? по національному? гендерному? довжині пеніса? по якому-щоб всі були задоволені.... І по якому критерію обирати черговість ... тобто хто перший буде обирати з усієї території, а хто останній з тих обїдків що залишились?.... І як врахувати що щороку в Харкові народжувалось десь 15 000 дітей? , скільки зарезервувати (на скільки років народження)т ? і як обмежети бажання навколишніх сіл народити в Харкові чи переїхати в Харків щоб отримати...
Есть очень простое решение - не надо/нельзя принимать популистические законы, которые невозможно выполнить. То, что этот закон обычная глупость было понятно ещё в момент принятия. Зачем его приняли, могу высказать предположения, но не буду.
ЛАД написав:Был бы так быстро решён вопрос, если бы не скандал в соцсетях? Как по мне за такие "шутки" и "скрывалось реальное положение дел" наказание должно быть "по законам военного времени", а не "ряд кадровых решений".
Тут є один нюанс. Командира корпусу замінили до скандалу)
Не знаю, когда поменяли комкора и комбрига, но вы не обратили внимание, с чего начинается ответ Генштаба - https://t.me/s/GeneralStaffZSU/37670? Не с признания ошибок и не с сообщения о проведении "розслідування комплексною комісією Сухопутних військ", и даже не с того, что воинам "доставлено черговий вантаж з продовольством", а с "объективных причин", оправдывающих командование. Не сомневаюсь, что эти объективные причины действительно были и есть, но они не возникли неожиданно. Эти причины нормальны для войны и не являются чем-то необычным. И понравилась последняя фраза в ответе Генштаба: "За наявності сприятливих умов, буде здійснена негайна евакуація наших воїнів." В переводе на нормальный язык это означает, что удержание позиций уже не имеет смысла, а воины, которые там находятся, просто в окружении. Так, может, не надо было доводить до этого? При том, что о каких-то неожиданных прорывах или решительном и быстром наступлении росс. войск на этом направлении сообщений, вроде, не было.
Banderlog написав:Ви певні що якщо Путін підвищить ставки і замість 40 т в місяць почне нагрібати 120, і так протягом року, нам є чим відповісти? А з мєлочєй зара лишається ще удари по водному забезпеченню міст. Та розвязкам атомних станцій.
Особисто я не вірю в 120. В 60-70 вірю, але протягом нетривалого часу і потужного перенапруженя сил. Тому не бачу проблеми щоб не йобнути па Мацкве. Репутаційні втрати противника того вартують. Щодо водного забезпечення і АЕС - вже робили блекаути взимку. Надірвалися. А тут буде те саме. Я не бачу для РФ жодних можливостей для серйозної ескалації крім ЯЗ.
можу помилятись, але наче вже кілька місяців перестала зростати.
По словам ИИ:
Ключевые данные о численности: - Текущая оценка (февраль 2026): ~711-712 тыс. чел. - Заявления РФ (сентябрь 2025): Более 700 тыс. человек, включая силы поддержки. - Оценки ГУР Украины (начало 2025): Около 620 тыс. сухопутного компонента, плюс Росгвардия. - Динамика: По заявлениям ГУР, количество войск остается высоким, а планы по комплектованию перевыполняются.
Хотя судить сложно - данные, как росс., так и наши, естественно, закрыты. Год назад Сырский заявлял:
Россия может мобилизовать 5 миллионов военнослужащих, прошедших военную службу и подготовку, при этом ее общая мобилизационная способность составляет до 20 миллионов человек, заявил главнокомандующий украинской армии Александр Сырский в интервью изданию LB.UA, опубликованном 9 апреля.
Сырский назвал эту цифру, чтобы подчеркнуть разницу в потенциале России и Украины , утверждая, что Киев должен продолжать мобилизовывать свои силы для поддержания сопротивления наступлению Москвы.
Россия увеличила свой контингент в Украине в пять раз с начала агрессии, заявил Сырский в интервью , оценив численность российских войск, дислоцированных в стране в настоящее время, в 623 000 человек.
«Каждый месяц они увеличивают это число на 8000-9000; за год оно достигает 120000-130000».
ЛАД написав:Не сомневаюсь, что эти объективные причины действительно были и есть, но они не возникли неожиданно. Эти причины нормальны для войны и не являются чем-то необычным. И понравилась последняя фраза в ответе Генштаба: "За наявності сприятливих умов, буде здійснена негайна евакуація наших воїнів." В переводе на нормальный язык это означает, что удержание позиций уже не имеет смысла, а воины, которые там находятся, просто в окружении. Так, может, не надо было доводить до этого? При том, что о каких-то неожиданных прорывах или решительном и быстром наступлении росс. войск на этом направлении сообщений, вроде, не было.
Тут не все так просто. Проблеми з евакуацією виникають не через стрімкий наступ ворога, а через велику кількість пташок в повітрі. І тут мова скоріш за все не про оточення. Оточення як такого немає, тому що немає ЛБЗ як такої. Є широка кілзона, де рух піхоти з обох сторін дуже сильно обмежений, в якій точково розміщені позиції піхоти. Але в мене інше питання: чи була необхідність тримати людей на тих позиціях? І чому не спланували евакуацію?
Banderlog написав:Ви певні що якщо Путін підвищить ставки і замість 40 т в місяць почне нагрібати 120, і так протягом року, нам є чим відповісти? А з мєлочєй зара лишається ще удари по водному забезпеченню міст. Та розвязкам атомних станцій.
Особисто я не вірю в 120. В 60-70 вірю, але протягом нетривалого часу і потужного перенапруженя сил. Тому не бачу проблеми щоб не йобнути па Мацкве. Репутаційні втрати противника того вартують. Щодо водного забезпечення і АЕС - вже робили блекаути взимку. Надірвалися. А тут буде те саме. Я не бачу для РФ жодних можливостей для серйозної ескалації крім ЯЗ.
sashaqbl написав:............ Щодо водного забезпечення і АЕС - вже робили блекаути взимку. Надірвалися. А тут буде те саме. Я не бачу для РФ жодних можливостей для серйозної ескалації крім ЯЗ.
Сложно сказать, насколько "надорвались". Да, полный блекаут им не удался. Но импорт ээ Украиной вырос. Наши энергетики, конечно, большие молодцы, но масштабы блекаутов растут, энергосистема постепенно истощается, когда-то может и не выдержать. Если к этому добавится ещё и разрушение систем водоснабжения... Для крупных городов это весьма существенно. Хотя, согласен, с ударами по Москве это слабо связано.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 05 тра, 2026 15:00, всього редагувалось 1 раз.