А з мєлочєй зара лишається ще удари по водному забезпеченню міст. Та розвязкам атомних станцій. Ви певні що якщо Путін підвищить ставки і замість 40 т в місяць почне нагрібати 120, і так протягом року, нам є чим відповісти?А з мєлочєй зара лишається ще удари по водному забезпеченню міст. Та розвязкам атомних станцій.

Особисто я не вірю в 120. В 60-70 вірю, але протягом нетривалого часу і потужного перенапруженя сил.Тому .

не вірю це хороше словоне вірю в шо ? В репресивний апарат рф? Вважаєте Україна може при в 5 раз меншому ресурсі дозволити собі бусифікацію, що забезпечує підвоз 1 до 1,2 з москалями на проміжку 3 роки а вони значить надірвуться?Обмеження інтернету в них не просто так, вони розглядають можливість нового витка мобілізації.Щодо параду то ви не уловлюєте пропагандистську суть параду під обстрілом і причин для чого його проводили в листопаді 41 коли німці вже були під москвою.1.військові частини там були з фронту і повертались на фронт2. Керівництво держави теж було на парадіОсновна задача це було знищення бульбашки в якій жив тил, що війна десь далеко в паралельній реальності і буде мир бо керівництво втече чи піде на домовленості тому вдасться відсидітись.Головна задача донести -війна вже тут, воювати доведеться до останку і побєда буде за нами) перед масовою мобілізацією норм хід.