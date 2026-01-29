Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2026 15:04

  flyman написав:...........
БТС не баче ескалації ЯЗ
[youtube]6mSPuQVwGfU[/youtube.

Логика так себе.
Особенно с учётом последней фразы: "А десь там на Лівобережжі буває, що вже не буває і газу".
ЛАД
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2026 15:13

  ЛАД написав:
  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Был бы так быстро решён вопрос, если бы не скандал в соцсетях?
Как по мне за такие "шутки" и "скрывалось реальное положение дел" наказание должно быть "по законам военного времени", а не "ряд кадровых решений".

Тут є один нюанс. Командира корпусу замінили до скандалу)
Не знаю, когда поменяли комкора и комбрига, но вы не обратили внимание, с чего начинается ответ .

1. Комкора не поміняли а призначили нш східного оперативного командування.
2. Така ситуація кругом, заміна за сприятливих обставин, новий наказ про 2 місяці на позиціях це... ну ви вже самі рішіть як це називається коли чомусь до того сиділи й по 6. Невже ви гадаєте командири не розуміють що боєздатність падає і варто міняти частіше?
Banderlog
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2026 15:18

  ЛАД написав:А невозможность эвакуации может возникать именно в результате быстрого и неожиданного продвижения противника. Почему я и сказал о том, что таких сообщений, вроде, не было.
Олександр правий.
Було бистре розширення кілзони а головне насичення.
Banderlog
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2026 15:29

  Banderlog написав:
  ЛАД написав:А невозможность эвакуации может возникать именно в результате быстрого и неожиданного продвижения противника. Почему я и сказал о том, что таких сообщений, вроде, не было.
Олександр правий.
Було бистре розширення кілзони а головне насичення.

Так я и не спорю.
Но в результате чего?
Просто вдруг решили добавить именно на это направление много птичек? Зачем, если нет каких-то активных боевых действий?
Или что-то поменялось в позициях сторон, что позволило противнику быстро расширить киллзону и насытить её птичками?
ЛАД
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2026 15:41

  sashaqbl написав:
  Banderlog написав:Ви певні що якщо Путін підвищить ставки і замість 40 т в місяць почне нагрібати 120, і так протягом року, нам є чим відповісти?
А з мєлочєй зара лишається ще удари по водному забезпеченню міст. Та розвязкам атомних станцій.

Особисто я не вірю в 120. В 60-70 вірю, але протягом нетривалого часу і потужного перенапруженя сил.
Тому .
не вірю це хороше слово :lol: не вірю в шо ? В репресивний апарат рф? Вважаєте Україна може при в 5 раз меншому ресурсі дозволити собі бусифікацію, що забезпечує підвоз 1 до 1,2 з москалями на проміжку 3 роки а вони значить надірвуться?
Обмеження інтернету в них не просто так, вони розглядають можливість нового витка мобілізації.
Щодо параду то ви не уловлюєте пропагандистську суть параду під обстрілом і причин для чого його проводили в листопаді 41 коли німці вже були під москвою.
1.військові частини там були з фронту і повертались на фронт
2. Керівництво держави теж було на параді
Основна задача це було знищення бульбашки в якій жив тил, що війна десь далеко в паралельній реальності і буде мир бо керівництво втече чи піде на домовленості тому вдасться відсидітись.
Головна задача донести -війна вже тут, воювати доведеться до останку і побєда буде за нами) перед масовою мобілізацією норм хід.
Banderlog
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2026 15:47

  Banderlog написав:
  ЛАД написав:..........
Не знаю, когда поменяли комкора и комбрига, но вы не обратили внимание, с чего начинается ответ .

1. Комкора не поміняли а призначили нш східного оперативного командування.
Этого я не знаю, но в ответе Генштаба говорится:
Зокрема, усунуто з посади командира 14 омбр, звільнено з посади та призначено з пониженням командира 10 армійського корпусу.


2. Така ситуація кругом, заміна за сприятливих обставин, новий наказ про 2 місяці на позиціях це... ну ви вже самі рішіть як це називається коли чомусь до того сиділи й по 6. Невже ви гадаєте командири не розуміють що боєздатність падає і варто міняти частіше?
Не гадаю.
Но как это называется вам с Александром виднее.
И он тоже пишет: "Але в мене інше питання: чи була необхідність тримати людей на тих позиціях? І чому не спланували евакуацію?"
ЛАД
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2026 15:48

  ЛАД написав:
  Banderlog написав:
  ЛАД написав:А невозможность эвакуации может возникать именно в результате быстрого и неожиданного продвижения противника. Почему я и сказал о том, что таких сообщений, вроде, не было.
Олександр правий.
Було бистре розширення кілзони а головне насичення.

Так я и не спорю.
Но в результате чего?
Просто вдруг решили добавить именно на это направление много птичек? Зачем, если нет каких-то активных боевых действий?
Или что-то поменялось в позициях сторон, что позволило противнику быстро расширить киллзону и насытить её птичками?

Той напрямок не унікальний дальність дронів і насиченість дронами змінились кругом. ) да на певних напрямках насиченість вища + рельєф, рослинність та погодні умови сприяють. З нашої сторони відбулось те саме.
Banderlog
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2026 15:58

  Banderlog написав:...........
Той напрямок не унікальний дальність дронів і насиченість дронами змінились кругом. ) да на певних напрямках насиченість вища + рельєф, рослинність та погодні умови сприяють. З нашої сторони відбулось те саме.
Это происходит неожиданно, резко?
Нельзя предвидеть заранее и заблаговременно отвести войска с ненужных/плохих позиций?
Но вообще-то разговор начался с того, нужен ли розголос в соцсетях или это всё чей-то пиар, а командование само знает и делает всё, что надо и возможно.
ЛАД
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2026 16:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:не вірю це хороше слово не вірю в шо ? В репресивний апарат рф? Вважаєте Україна може при в 5 раз меншому ресурсі дозволити собі бусифікацію, що забезпечує підвоз 1 до 1,2 з москалями на проміжку 3 роки а вони значить надірвуться?

Розвідданих не маю на жаль.
І в репресивний апарат теж не вірю. Значну частину боєздатного мяса вони вибрали. Не бусиками, але іншим способом. Зрештою, витягуй кроликів лівою рукою з клітки чи правою - результат один - їх там стає менше.
А те, що лишилося - то воно теж не хоче воювати. Як шаман не хоче чи летюсрок. Надірвуться.
Репресивний апарат працює тільки в умовах підтримки репресій. В нас можна ставитися до ТЦК по різному, але є більшість, яка вважає, що мобілізаці в умовах війни необхідна.
В РФ такої більшості вже не має. І наші удари по параду, якщо будуть - ще знизять її.
sashaqbl
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2026 16:08

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
  Banderlog написав:Тому що рівень життя який тут забезпечував ссср був вищий ніж той який забезпечила незалежна Україна.

Одразу помітно вільного єуропейця, потомка румун, за совок топить не гірше ЛАДа

Тебе б, у той совок, хоч на тиждень, заволав би "це не той СРСР, мені про інший розповідали" ))

А при чім тут я?)

Такий рівень життя при СРСР, такий рівень, що ти туди ніяк не хочеш )
pesikot
