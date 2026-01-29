vt313 написав:............. Не так. Виробництва, як економічної категорії, без споживання не буває. Ця зв'язка нероздільна. Але щось є основним. На сьогодні не стоїть питання як виробити (за якимось виключенням) товар. Питання в тому як його продати.
Если этот вопрос стоит так остро, то, может, и не нужно продавать этот товар? И производить тоже?
Лад , дай собі відповідь всього на ОДНЕ питання Що ти більше цінуєш ? Те за що платиш більше? Чи те що купуєш дешевше...
І все, все стане на свої місця, бо в ціні товару-мінімум 40% це ПОДАТКИ( тобто те що точно ПОСЛУГА а не виробництво) , і ще мінімум 30% це логістика/упаковка/реклама/продаж і так далі... тобто це також послуга...
І при цьому Є варіанти поїхати в Херсон і там просто на полі зібрати кавуни по 1 грн/кг... але ти чомусь їх купуєш в себе на базарі коло дому по 20 грн/кг... Можеш пояснити чого ти переплатив за послугу доставки кавуна в 20 разів в порівнянні з його виробничою вартістю?
В России украли деньги на ракетах «Ангара» и «Сармат»
В Омске суд арестовал гендиректора «РСТ-генподряд» Дмитрия Золотарёва по делу о хищении 545 млн руб. у ГКНПЦ имени Хруничева в рамках госконтракта на реконструкцию корпусов для серийного производства ракет-носителей «Ангара», сообщили в пресс-службе судов региона.
Также, как пишут СМИ, по делу о растрате задержан Александр Гаврилов — гендиректор «Красноярского машиностроительного завода» («Красмаш»), где производят стратегический ракетный комплекс РС-28 «Сармат».
до речі , Путін ще у 2018р лякав НАТО мультфільмом про Сармат (з 7 пускі цієї ракети тільки один вдалий.
У листопаді 2022 року стало відомо, що ракетний комплекс РС-28 «Сармат» все ж було запущено у серійне виробництво, але точних термінів появи на озброєнні озвучено не було.
тобто серійно виробництво є, а ракети немає, жодної
У лютому 2023 року Росія, ймовірно, провела невдалі випробування ракети «Сармат». 1 вересня 2023 року росіяни поставили на бойове чергування комплекс «Сармат».
Супутниковий знімок НАСА[en] пожежі під час випробувань МБР «Сармат» на космодромі «Плесецьк» 21 вересня 2024 року 21 вересня 2024 року випробування ракети РС-28 на російському космодромі «Плесецьк» відбулися невдало, стався вибух ракети просто в шахті під час спроби запуску
Він так не стоїть. Є виробничі потужності товарів. Є попит на ці товари. Потужності, в основному, перевищують попит. Нема проблем виплавити 2.5 млрд. т. сталі, але продати можна лише 1.9. Як приклад.
В России начали продавать «мясо-капустные» пельмени на фоне обнищания населения
Продукт из смеси мяса птицы механической обвалки, кожи, капусты и лука, а также множества добавок под названием «Пельмени "Мясо-капустные"» обнаружили в сети «Лента». Цена составляет 400 рублей за 800 грамм.
Banderlog написав:Яка мені різниця хто власник обленерго на якому я працюю,
Ти дурня не вмикай.... На фронті - більше 1 млн осіб Щоб Ви воювали - в тилу на те щоб Вас забезпечити працює мінімум 5 млн українців і добрих 50 млн європейців.... Тому якщо ти хочеш бути ЄДИНИМ власником Обленерго і України - то повинен замінити цих 1+5+50=56 млн осіб... А так, ти один з 56 мільйонів захищаєш СВОЇХ 1 з 40 млн України....
Нє приятелю, так діла не буде. ))) власник в обленерго вже є, і власники землі на сході, і власники шахт, заводів, пароходів, і навіть чудний генделик в львові має власника... То шо СВОЄ я мав б захищати? яка мені різниця хто мені продасть в львові пляшку піакцизного пойла з вкусним плавленим сирком ти чи бурят? Главне щоб мені було за що купити. Так шо ти дурня не клей, гроші на бочку. А нема ручок нема мультиків. Ти ж сирки плавлені СВОЇМ за баблосик продаєш? і бангладешцю теж продаш? То чому мені важно щоб хазяїном магазина був ти? Бо ти українською говориш?
Хотя, безусловно, надо признать, что успехи у нас есть и большие.
Я дав одну, Ви дайте іншу. Москалі вибили теплову генерацію, наприклад. Вони обстрілюють населення. Знайти і вразити критичні для ведення війни цілі в них не виходить. Але в тій табличці потрібно дивитись на динаміку.
Динамика хорошая. Но динамика и у них неплохая. Ещё год-полтора назад тут некоторые смеялись над российскими планами выпускать по несколько тысяч шахедов в год. Сегодня они, вроде, выпускают около 3 тыс. в месяц. А электростанции и энергосистема вообще это не "критичні для ведення війни цілі"? Железные дороги? Предприятия? Или вы считаете, что они стреляют и попадают только по жилым домам? Но вы говорили не о динамике, а о том, что мы уже победили в войне дронов. Из той таблички такой вывод сделать нельзя.
Banderlog написав:власник в обленерго вже є, і власники землі на сході, і власники шахт, заводів, пароходів, і навіть чудний генделик в львові має власника...
Твоя проблема в тому що ти не вмієш рахувати (такий собі совок) Щоб ти не звинувачував мене що я рахую ТВОЇ гроші - давай порахуємо мої.... Є я, власник таксопарку Є таксисти які орендують в мене таксі Є обленерго яке продає мені електрику ( отже ти як пявка в мене вчепився бо частина тих грошей йде тобі як працівнику обленерго) Є уклон який бере свій відсоток від замовлення (20% так на хвилинку) Є податкова яка бере своїх 6+1=7% від суми
Уявимо що ти в мене таксистом.... Я ОТРИМУЮ в 2-3 рази більше від тебе Чи маєш ти право заявити мені що я як власник таксопарку повинен ЗАХИЩАТИ а - тебе(таксистів з їх сімями) хоча вони отримують в рази більше від мене(всі разом звичайно) б - працівників фірми уклон які отримують БІЛЬШЕ від мене в - облегерго -яке отримує більше від мене.
То як починає в твоїй головешці щось трошки просвітлюватись і ти розумієш , що якщо порівняти тебе і 10 млн найбідніших українців - то ти як мінімум в 10 разів багатший від кожного з цих 10 млн.....
killer_of_liars, Вы не одиноки. Это издание является собственностью довольно большой коммерческой структуры, а значит отстаивает интересы своих собственников с большим приоритетом, чем чьи-то посты, несущие для их бизнеса определенные и неопределенные угрозы.
Но сегодня при приближении для Победы над Германией во второй мировой войне 8 мая 1945 года и появления предупреждений о завершению подготовки оккупантов к нанесению массированного комбинированного удара по Украине в течении суток вероятно стоит проанализировать ближайшие планы российских нацистов в кремле перед 8-9 мая. Ведь никто ж не верит в их искреннее благопристойное желание проводить военный парад в Москве в честь борьбы с нацизмом, к которым они и принадлежат, как оказалось, судя по их действиям и основной риторике руководящих лиц в стране. И речь же не только про путина - по сути ярого почитателя Гитлера и продолжателя его дела. Там почитателей империализма и нацисткой риторики благодаря пропаганде росло в геометрической прогрессии. И только, как говорил Джек Лондон в какой-то своей книге, как только человеку залезут в карман, ограничат в получении привычных доходов, его взгляды на жизнь начнут кардинально меняться. И идеи нацизма или империализма в росии станут чуждыми, ибо они и только они привели к экономической и моральной деградации путинской росии.
В связи с вышеизложенным прошу оценить вероятности нанесения кремлем массированного комбинированного удара по Украине до 9 мая и нанесения ВСУ ответных ударов по Москве в день проведения там военного парада с желанием путинской росии примазаться к славе ВС СССР.
Конечно же, приветствую попытки объяснить свое видение.