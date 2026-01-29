Додано: Вів 05 тра, 2026 19:00

prodigy написав: В России украли деньги на ракетах «Ангара» и «Сармат»



В Омске суд арестовал гендиректора «РСТ-генподряд» Дмитрия Золотарёва по делу о хищении 545 млн руб. у ГКНПЦ имени Хруничева в рамках госконтракта на реконструкцию корпусов для серийного производства ракет-носителей «Ангара», сообщили в пресс-службе судов региона.



Также, как пишут СМИ, по делу о растрате задержан Александр Гаврилов — гендиректор «Красноярского машиностроительного завода» («Красмаш»), где производят стратегический ракетный комплекс РС-28 «Сармат».[



Если порыться в новостях, то можно найти сообщения об аресте, к примеру, мэров Уфы и других городов Башкорстана. Обвинения подобны - растраты и воровство.Цель замены кремлем лошадей на переправе мне неизвестна пока. Вряд ли мэры ответственны за ПВО, которое пропустило удары по НПЗ там и публикацию соответствующих видео прилетов в телеграмм каналах. По ходу кремль противодействует как умеет угрозе неповиновения покоренных народов в росии. А недовольство там уже проявляют все активнее.А как же не проявлять его? СВО ж не выглядела как угроза татарам, бурятам, башкирам реальных взрывов в их городах. Война обещала быть быстрой, победной и безответной априори. А получается что всех наебали и в этот раз слишком жестко. Тем более заснятые прилетающие бпла почему-то очень похожи на шахеды. Возникает логичный вопрос - а не пытается кремль наводить тень на плетень, добиваясь всеобщей мобилизации чтобы в условиях бардака спрятать свои просчеты глобальные. Вот почему бы не проявить недовольство в связи с этим?