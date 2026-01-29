Додано: Вів 05 тра, 2026 20:50

И он тоже пишет: "Але в мене інше питання: чи була необхідність тримати людей на тих позиціях? І чому не спланували евакуацію?"

Здіпстейту🔖 Після новини про видачу наказу "щодо обов’язкової ротації військовослужбовців, які виконують завдання на передньому краї" далі пішла реалізація у вигляді доведення цього наказу до відома командирів. Спілкуючись з командирами про відповідні вказівки Главкома, вони висловлюють велике обурення та невдоволення, адже поставлену задачу виконати практично нереально. В бригадах немає нормального поповнення, що є якраз однією з основних причин довготривалого перебування бійців на позиціях і не дає повноцінної можливості проводити ротації. Ба більше, в багатьох бригадах ледь вистачає перекривати втрати, які завдає противник активними штурмовими діями чи роботою дронів та іншими засобами ураження.❗️ Як ми й зазначали, це виглядає формальною реакцією на запит суспільства вирішити проблему, яка назріла вже давно, і яку нагально вирішувати саме реальними діями. Зокрема, необхідно терміново передивитися пріоритет поповнення людей в напрямку штурмових військ, адже серед бригад вже давно сформувалася катастрофічна нестача особового складу.📍 Наказ не розкриває нічого нового: командири мусять знайти людей, щоб проводити вчасно ротації, знайти засоби, щоб їх провести, навчати особовий склад та піклуватися про нього. Здавалося б, звичайні обов'язки свідомого командира, який і так мався це робити. Шкода, що ці вимоги застосовуються не до всіх, а в порушення цих вимог командири йдуть часто на підвищення чи просто в іншу бригаду. Але саме в цьому наказі це стало необхідним.👽 Однак є "ноу-хау" цієї ситуації. В наказі міститься вказівка використовувати трекери для відслідковування бійців на позиціях, що привело багатьох в цілковите здивування, але й одночасно в сміх, адже це реалізувати практично неможливо.😐 Не можна видати наказ, примусивши робити командирів те, що вони виконати не можуть. Бо в бригадах не вистачає людей. Про це всі знають, про це всі говорять, але проблема є актуальною досі.