а зебра?
до речі у нас був форумчанин "Зебра", давно не чув про нього)))
|
|
|
Додано: Вів 05 тра, 2026 19:54
Додано: Вів 05 тра, 2026 19:55
Честно говоря, последняя фраза несколько отбивает желание отвечать, поскольку намекает, что попытки объяснить априори не будут приняты в качестве объяснения.
Поэтому я только ограничусь напоминанием о том, что на парад собрался ехать один из европейских чиновников, не первой величины, но все таки европейский. Если визит состоится, можно считать, что прикрыться удалось.
Додано: Вів 05 тра, 2026 20:00
Боюсь, что опыт бутлегерства с колбасой не прокатит
Додано: Вів 05 тра, 2026 20:11
Додано: Вів 05 тра, 2026 20:28
Згоден, що є загальна війна.
1. Йшов 5 рік 3-денної СВО....
І дехто вже не пам'ятає хто розпочав цю війну, навіщо і як.
2. Обидві країни вже програли цю війну. Питання лише в ціні цієї поразки.
І ця ціна для москалів вища. Питання лише в тому, коли вони це зрозуміють настільки, щоб визнати поразку.
Додано: Вів 05 тра, 2026 20:30
Додано: Вів 05 тра, 2026 20:35
Додано: Вів 05 тра, 2026 20:43
Але це було задовго до появи тут kinder_of_liars..
То звідки ж він знає? 😅
А, долярек зате вже тут був 🤭
Якщо не помиляюсь, він сам попросив про бан . Його прохання виконали.
Додано: Вів 05 тра, 2026 20:47
Срочные оповещения об атаках БПЛА на Ростов и Ростовскую область публикуются в нашем телеграм-канале
В Ростовской области после ночного инцидента на станции Персиановка Северо-Кавказской железной дороги продолжаются задержки пассажирских поездов, следующих через Ростов-на-Дону. Всего с отклонением от графика идут более 20 составов.
Додано: Вів 05 тра, 2026 20:50
Здіпстейту
🔖 Після новини про видачу наказу "щодо обов’язкової ротації військовослужбовців, які виконують завдання на передньому краї" далі пішла реалізація у вигляді доведення цього наказу до відома командирів. Спілкуючись з командирами про відповідні вказівки Главкома, вони висловлюють велике обурення та невдоволення, адже поставлену задачу виконати практично нереально. В бригадах немає нормального поповнення, що є якраз однією з основних причин довготривалого перебування бійців на позиціях і не дає повноцінної можливості проводити ротації. Ба більше, в багатьох бригадах ледь вистачає перекривати втрати, які завдає противник активними штурмовими діями чи роботою дронів та іншими засобами ураження.
❗️ Як ми й зазначали, це виглядає формальною реакцією на запит суспільства вирішити проблему, яка назріла вже давно, і яку нагально вирішувати саме реальними діями. Зокрема, необхідно терміново передивитися пріоритет поповнення людей в напрямку штурмових військ, адже серед бригад вже давно сформувалася катастрофічна нестача особового складу.
📍 Наказ не розкриває нічого нового: командири мусять знайти людей, щоб проводити вчасно ротації, знайти засоби, щоб їх провести, навчати особовий склад та піклуватися про нього. Здавалося б, звичайні обов'язки свідомого командира, який і так мався це робити. Шкода, що ці вимоги застосовуються не до всіх, а в порушення цих вимог командири йдуть часто на підвищення чи просто в іншу бригаду. Але саме в цьому наказі це стало необхідним.
👽 Однак є "ноу-хау" цієї ситуації. В наказі міститься вказівка використовувати трекери для відслідковування бійців на позиціях, що привело багатьох в цілковите здивування, але й одночасно в сміх, адже це реалізувати практично неможливо.
😐 Не можна видати наказ, примусивши робити командирів те, що вони виконати не можуть. Бо в бригадах не вистачає людей. Про це всі знають, про це всі говорять, але проблема є актуальною досі.
|