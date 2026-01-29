Додано: Сер 06 тра, 2026 01:35

budivelnik написав: ........

Давай на цифрах

1 Ні власнику АТБ ні власнику кіоска, ні власнику КВАРТИРИ -Держава НІЧОГО не повертає.

От нема такого закону ( за виключенням після оцінки... може 10% повернуть)

2 Якщо в тебе зряплата мінімальна і ти в рік платиш 40 000 грн податків, то ясно що тобі краще падати на коліна перед державою , щоб та зібрала з навколишніх 10 млн і скомпенсувала тобі 1 млн....

По іншому не буде

А от якщо ти можеш заробити 100 000 з яких маєш сплатити 40 000 податків- от тут вже в тебе відразу виникне бажання отримати звільнення від податків щоб за себе самостійно подбати і не оплачувати роботу чиновників/депутатів/міністрів/мерів... які з простих громадян будуть тобі збирати.... ........Давай на цифрах1 Ні власнику АТБ ні власнику кіоска, ні власнику КВАРТИРИ -Держава НІЧОГО не повертає.От нема такого закону ( за виключенням після оцінки... може 10% повернуть)2 Якщо в тебе зряплата мінімальна і ти в рік платиш 40 000 грн податків, то ясно що тобі краще падати на коліна перед державою , щоб та зібрала з навколишніх 10 млн і скомпенсувала тобі 1 млн....По іншому не будеА от якщо ти можеш заробити 100 000 з яких маєш сплатити 40 000 податків- от тут вже в тебе відразу виникне бажання отримати звільнення від податків щоб за себе самостійно подбати і не оплачувати роботу чиновників/депутатів/міністрів/мерів... які з простих громадян будуть тобі збирати....

Молодець ... 5..

От тільки тобі ще за совка ОБІЦЯЛИ щорічний відпочинок за який профсоюз мав заплатити 90% вартості а ти доплачував 10%....

Профвнески - здавали всі.... а от путівки

10% отримували в сезон і в хороший санаторій

60% отримували в несезон і в те що нікому не треба

30% не отримували нічого , хоча й сплачували профвнески на рівні з усіма..

Ось це і є яскравий приклад роботи Держави...

Чиновник не може бути потрібним там де нічого ділити..

Тому як тільки чиновник приходить в кабінет , відразу генерує постанову/закон/вказівку з допомогою якої обмежує ЩОСЬ...

І хоча проста людина й возбкухає проти власника мазераті... але так чи інакше вона розуміє різницю у вартості...

А як було в совку

1000 чайок, 10 000 волг, 100 000 жигулів, 300 000 москвичів,500 000 запорожців...

І чиновник вирішував кому на яку машину можна стати в чергу.....

Ясно що відразу той кому навіть велосипеда не дісталось , починав бухтіти про корупцію , а так як таких бухтящих завжди була більшість , то чиновники й вигравали будь-які вибори обіцяючи кисейні берега і перемогу над корупцією....

Вы бы не писали о том, чего не знаете.Да, владельцу АТБ или киоска государство, к сожалению, ничего не компенсирует. И я не желаю вам оказаться на месте такого владельца киоска/магазина, который 10-20 лет работал, следуя вашим принципам, чтобы стать на ноги, и когда наконец сумел и решил, что обеспечил себе безбедную старость, остался у разбитого корыта.А что касается владельцев квартир/домов, то им компенсацию выплачивают. И не 10%, а вполне достойную и достаточную для покупки новой квартиры.А если освободить его от 40 тыс. налогов в год (это цена 1м2), через сколько лет он сможет купить себе новую? К пенсии успеет? Или к пенсии детей?Мне никто ничено не обещал, но путёвки мне давали. Разные. Санатории мне тогда были не нужны, Я тогда брал турпутёвки. И особых проблем не было. С санаториями да, было сложнее. Но сегодня пересичный может свободно ездить в санаторий? В принципе, да. Если денег хватит. Вот только хватит далеко не у всех.Но вам как социал-дарвинисту это, конечно, безразлично. Зато можно рассказывать, как плохо было в Союзе, в котором вы никогда не работали и, соответственно, путёвок не брали.Закон о праве каждого гражданина на приватизацию земли принимали не "чиновники", а законно избранные "народные депутаты" нашей родной ВР. Как и другие законы.Вы считаете, что законы не нужны?Современное общество может существовать без законов?Надо просто раздать людям оружие и пусть отстаивают свои права сами, насколько хватит сил и умения обращаться с оружием?Не было такого "в совку"."Чайки" да, не продавались, их выпускали очень мало именно как правительственную машину. Всё остальное мог купить кто угодно. По очереди, это правда. И в очереди надо было стоять довольно долго. Но на какую машину стать в очередь, чиновник не определял. И разницу в цене люди понимали не хуже, чем сейчас. А в очереди приходилось стоять долго, т.к., действительно, машин выпускалось мало и задача всеобщей автомобилизации не ставилась. Предпочтение отдавалось развитию общественного транспорта. И, возможно, правильно.