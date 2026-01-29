Додано: Сер 06 тра, 2026 09:31

ЛАД написав: Сибарит написав: ЛАД написав: авто чем дороже можешь купить, тем лучше; одежды должно быть много и она непременно должна соответствовать сегодняшней (или завтрашней моде), если ты одет чуть хуже окружающих, это трагедия...

авто чем дороже можешь купить, тем лучше; одежды должно быть много и она непременно должна соответствовать сегодняшней (или завтрашней моде), если ты одет чуть хуже окружающих, это трагедия...

Это скорее свойственно постсовку, а не к экономической модели. В богатых странах люди могут себе позволить одеваться просто и ездить на чем удобно. Там другие критерии капсоревнования.

А вот в бытовой электронике программируемое старение действительно вышло за пределы разумного.

Необходимость постоянного роста ВВП определяется долговым характером экономики, нужно зарабатывать на проценты. Мне эта модель тоже не нравится, но лучше пока никто не создал. Эксперимент с плановой экономикой следует признать с треском провалившимся и забыть как страшный сон.

Что же касается судьбы человечества, она будет, безусловно, незавидной. Мы исчезнет, как исчезло огромное количество других биологических видов. Я подозреваю, что история человечества очень близка к закату. Это скорее свойственно постсовку, а не к экономической модели. В богатых странах люди могут себе позволить одеваться просто и ездить на чем удобно. Там другие критерии капсоревнования.А вот в бытовой электронике программируемое старение действительно вышло за пределы разумного.Необходимость постоянного роста ВВП определяется долговым характером экономики, нужно зарабатывать на проценты. Мне эта модель тоже не нравится, но лучше пока никто не создал. Эксперимент с плановой экономикой следует признать с треском провалившимся и забыть как страшный сон.Что же касается судьбы человечества, она будет, безусловно, незавидной. Мы исчезнет, как исчезло огромное количество других биологических видов. Я подозреваю, что история человечества очень близка к закату. Да, в богатых странах критерии несколько другие, но тем не менее, есть и там. Вещизм не наше изобретение.

Насчёт плановой экономики Banderlog уже написал. Возможно, с развитием ИИ плановая экономика окажется более прогрессивной. Да и сегодня крупные (да и не очень) корпорации занимаются планированием. Вы же не станете утверждать, что Маск никак не планирует свою деятельность. Или майкрософт, или Эппл, или любая другая фирма.

Необходимость роста ВВП, по-моему, объясняется, не только долговым характером экономики. Но это большой разговор, явно не по теме ветки. Да и я прямо сейчас к нему не готов.

... Да, в богатых странах критерии несколько другие, но тем не менее, есть и там. Вещизм не наше изобретение.Насчёт плановой экономикиуже написал. Возможно, с развитием ИИ плановая экономика окажется более прогрессивной. Да и сегодня крупные (да и не очень) корпорации занимаются планированием. Вы же не станете утверждать, что Маск никак не планирует свою деятельность. Или майкрософт, или Эппл, или любая другая фирма.Необходимость роста ВВП, по-моему, объясняется, не только долговым характером экономики. Но это большой разговор, явно не по теме ветки. Да и...

ви багато до яких обговорень не готові, що не заважає вам самовпевнено коментуватиале то таке.планова економіка не може бути більш прогресивною в приниципі. так, як побудувати БАМ, нагнавши купу студентів - таке можливо. або Біломорканал - так демократії взагалі не можуть. але забезпечити високий рівень життя планова економіка не в змозі. скільки випустити сорочок, якого фасону та кольору - не спланує жоден ШІ.тому напрямок простий - держава формує правила, може визначити пріоритети в розвитку - а далі люди розвивають свої бізнеси, хто як бачить - й найбільш вдалі ідеї розвиваються.тема планування - може ви й тут знаєтесь краще за мене ЛАД?великі корпорації так планують, а от дрібні фірми - часто ні, точніше дуже спрощено, на калькуляторві - й цього вистачає для розвитку. облік дуже важливий - а планування?.. зараз все дуже пришвидшується, й планування стає більш гнучким й непередбачуваним. тому все запланувати - це фікція, такого не буде ніколи...а з приводу ВВП - так Сибарит влучно підмітив, що причина - в борговому навантаженні. не у відсотках, але в боргах. а так взагалі дійсно ніде не написано, що ВВП ОБОВ₴ЯЗКОВО має зростати. це загальний шаблон, який просто використовують - як й коли коментують валютний курс, використовують шаблони, які можуть не мати відношення до реальних причин.Зростання ВВП все одно буде через інфляцію. чи можлива в теорії ситуація, що немає інфляції та немає зростання ВВП? цікаве питання...