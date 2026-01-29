Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2026 19:02

Якраз в тему сьогоднішньої розмови
https://www.facebook.com/story.php?stor ... SAS7Hdnf4#
якщо подивитися на це не очима підрядника чи чиновника, а очима національної держави, виникає пряме питання: а чи є доброчесною політика, яка вилучає українців із економіки, не створює умов для їхнього життя, шлюбу, народження дітей і повернення додому, а потім пропонує завозити людей, чужих до української історії, культури, мови, релігійної традиції та громадянської пам’яті?...
За таких умов будь-яка влада, яка мислить національно, мала б насамперед запускати політику збереження українців: стимулювання шлюбів, народження дітей, доступне житло, сімейні кредити, податкові пільги для молодих родин, підтримку матерів, повернення біженців, роботу для ветеранів, перекваліфікацію демобілізованих, гідні зарплати й реальну економіку для громадян України.
Натомість нам пропонують іншу логіку: українців мобілізувати, українців витискати з економіки, українців тримати в бідності, українські родини залишати без перспективи, українську молодь фактично втрачати через еміграцію, а кадрову діру закривати імпортом робочої сили. Це політика, доброчесність якої викликає серйозний сумнів, бо вона напряму шкодить саме титульній нації, яка і так знекровлена війною, низькою народжуваністю, еміграцією та соціальним виснаженням.....
Україна не має права наслідувати найгірше з Європи і нам не потрібна модель, у якій під виглядом “кадрової необхідності” створюються майбутні анклави людей, не пов’язаних із українською історією, мовою, культурою, релігійною традицією, війною, пам’яттю й землею. Держава, яка вже має проблеми з корупцією, слабким контролем, низькими зарплатами, демографічним провалом і травмованим суспільством, не повинна відкривати ще один фронт соціально-культурний.
Якщо Україні справді потрібні люди з інших країн під час війни, то логіка має бути зовсім іншою: не на місця українців у цивільній економіці, а в добровільні контрактні формати оборони й відбудови....
Україна не повинна стати територією, де історичний народ воює, гине, виїжджає, бідніє й демографічно зникає, а його місце в містах, економіці та майбутньому займають нові робочі руки.
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2026 19:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
  Faceless написав:
ЛАД написав:[quote="5953833:Shaman"]
-----------------------------
ЛАД
Ну вы-то точно долго прожили в СССР и способны во всех подробностях рассказать о той нищете. :)
-----------------------------
достатньо, щоб розуміти, що зараз ми живемо краще. ви можете розповідати, як воно було непогано в 70х років, але потім настали 80ті - й це був закономірний результат. й були й банани з Москви, й пельмені, як розкіш. ви як мешканець Харкова напевне "не утруждали себя", а не в Харкові городи були must have, й працювали на них майже всі - це я теж добре пам'ятаю. а зараз чомусь не потрібні вони, заросли - можете самі за Світлою подивитися...
"достатньо" это сколько?
Несколько понимаю. 50 вам ещё нет. Скорее, лет 45, т.е. где-то около 80-го года рождения. И что вы помните о жизни в Союзе?
В результате вы путаете времена.
"Городи" я помню. И погреба тоже. Помню как лесополоса между Горизонтом и Московским проспектом благодаря массе выкопанных погребов очень напоминала кладбище. Вид их окна был незабываемый. Вот только всё это было уже в 90-е, в незалежний Украине.
Так і є достатньо відомостей від батьків і родичів і документальних джерел. Щоб розуміти всю ницість совка, не треба бути 70+
Джерел багато.
Особенно, если переносить события 90-х во времена Союза и выдавать сказки за "личные воспоминания". :)[/quote]90ті то окрема тема, хоча безпосередньо є наслідком совка
