якщо подивитися на це не очима підрядника чи чиновника, а очима національної держави, виникає пряме питання: а чи є доброчесною політика, яка вилучає українців із економіки, не створює умов для їхнього життя, шлюбу, народження дітей і повернення додому, а потім пропонує завозити людей, чужих до української історії, культури, мови, релігійної традиції та громадянської пам’яті?... За таких умов будь-яка влада, яка мислить національно, мала б насамперед запускати політику збереження українців: стимулювання шлюбів, народження дітей, доступне житло, сімейні кредити, податкові пільги для молодих родин, підтримку матерів, повернення біженців, роботу для ветеранів, перекваліфікацію демобілізованих, гідні зарплати й реальну економіку для громадян України. Натомість нам пропонують іншу логіку: українців мобілізувати, українців витискати з економіки, українців тримати в бідності, українські родини залишати без перспективи, українську молодь фактично втрачати через еміграцію, а кадрову діру закривати імпортом робочої сили. Це політика, доброчесність якої викликає серйозний сумнів, бо вона напряму шкодить саме титульній нації, яка і так знекровлена війною, низькою народжуваністю, еміграцією та соціальним виснаженням..... Україна не має права наслідувати найгірше з Європи і нам не потрібна модель, у якій під виглядом “кадрової необхідності” створюються майбутні анклави людей, не пов’язаних із українською історією, мовою, культурою, релігійною традицією, війною, пам’яттю й землею. Держава, яка вже має проблеми з корупцією, слабким контролем, низькими зарплатами, демографічним провалом і травмованим суспільством, не повинна відкривати ще один фронт соціально-культурний. Якщо Україні справді потрібні люди з інших країн під час війни, то логіка має бути зовсім іншою: не на місця українців у цивільній економіці, а в добровільні контрактні формати оборони й відбудови.... Україна не повинна стати територією, де історичний народ воює, гине, виїжджає, бідніє й демографічно зникає, а його місце в містах, економіці та майбутньому займають нові робочі руки.
ЛАД написав:[quote="5953833:Shaman"] ----------------------------- ЛАД Ну вы-то точно долго прожили в СССР и способны во всех подробностях рассказать о той нищете. ----------------------------- достатньо, щоб розуміти, що зараз ми живемо краще. ви можете розповідати, як воно було непогано в 70х років, але потім настали 80ті - й це був закономірний результат. й були й банани з Москви, й пельмені, як розкіш. ви як мешканець Харкова напевне "не утруждали себя", а не в Харкові городи були must have, й працювали на них майже всі - це я теж добре пам'ятаю. а зараз чомусь не потрібні вони, заросли - можете самі за Світлою подивитися...
"достатньо" это сколько? Несколько понимаю. 50 вам ещё нет. Скорее, лет 45, т.е. где-то около 80-го года рождения. И что вы помните о жизни в Союзе? В результате вы путаете времена. "Городи" я помню. И погреба тоже. Помню как лесополоса между Горизонтом и Московским проспектом благодаря массе выкопанных погребов очень напоминала кладбище. Вид их окна был незабываемый. Вот только всё это было уже в 90-е, в незалежний Украине.
Так і є достатньо відомостей від батьків і родичів і документальних джерел. Щоб розуміти всю ницість совка, не треба бути 70+
Джерел багато. Особенно, если переносить события 90-х во времена Союза и выдавать сказки за "личные воспоминания". [/quote]90ті то окрема тема, хоча безпосередньо є наслідком совка
ще мені скажіть, що я не жив при совку , або не бачив його найкращій період 1970-1979
багато чого досі пам'ятаю:
-холеру в Одесі і області в 1970р (як швидка їздила по дворам і дітям робили суліко, а я втік) -навіть похорон Гагаріна не забувся, в цей день батько купив телевізор, і це було перше що я побачив на "голобому глазу"
спитайте мене-і я вам відповім, про совок, про столицю, про свої подорожі з Одеси -до Ленінграда (потім Бальтія, бсср, Львів, Карпати) -це все на "Жигулях-2101", майже 3 тижні подорожей.
andrijk777 написав:Так, але ці люди(і їх підспівали типу будівельника) вимагають що ми ДОБРОВІЛЬНО йшли на війну і виконували закони які вони придумали.
Мудельман , або покажи мою цитату де я ВИМАГАЮ від тебе йти на війну Або заткни смердючий писок і не відкривай серед порядних людей...
Якщо я щось і вимагаю від обісравшихся... так це а - поміняти штанці і випрати їх від лайна б - не розповсюджувати панячних настроїв( тобто не розширювати СВОЄ лайно на інших) в - допомогти хоча б фінансово тим хто на фронті.
sashaqbl до ЗСУ несподівано долучається мер міста Чорноморська (колишні депутат ВР, голова сільради Молодіжне, місцевий князь і голова мафії) 62,5 роки, вживає регулярно біленьку, не має тяги до спорту, на вулиці побачиш не відрізниш від тих, що по сміттєвим бакам макулатуру збирають. що там сьогодні скоїлось, зранку було тихо, а після обіду урвався терпець-терміново треба до ЗСУ
budivelnik написав:........... Проаналізуйте і дайте відповідь на кілька питань 1 Якщо сума доходу яку отримують наймані в 7 разів вища ніж сума доходу власника - то чи не говорить це про те що НАЙМАНІ також зацікавлені у цьому бізнесі? ............... І якщо я з Ахметовим отримуємо в 7 разів менше( я точно в 7 разів менше ніж працівники автопарку) - то чи не говорить це про те що моїх 10 працівників таксопарку в СІИ РАЗІВ більше від мене зацікавлені в збереженні автопарку?
ні, мені не важно, хто власник автопарку. твій касир в магизині не зобовязаний охороняти твій магазин, хочеш охорони плати охоронцям. Тим більше не зобовязаний охороняти твій магазин покупець.
Как это Ахметов не додумался до такого простого решения - объяснить своим рабочим, что они "арендаторы станков", поэтому они должны сами защищать "свои" заводы, которые им позволяют зарабатывать на жизнь для себя и своих семей. А если хотят роста зарплат, то должны за свои доходы от работы на этих станках покупать новые, более производительные. При этом эти новые тоже будут в собственности Ахметова, т.к. куплены за доходы от эксплуатации его станков. Логика офигительная.
Поясни мені... Був совок, який ДЕКЛАРУВАВ що Громадянин -ВЛАСНИК всього що є в совку..... Де ці багаті постсовкові люди які працювали виключно на свою власність ?
А тепер порівняй Джон Дір і комбайн Нива... На першому (який є власністю фермера) працює комбайнер Іван , продуктивність праці Іван+Джон Дір - 50-100 тонн /година в залежності від моделі продуктивність Іван+ Нива - 10-15 тонн на годину... Іван той який на фермерському Джон-Дірі отримує 70 000- 100 000 місяць Іван на совковій ниві отримує 25000-35000 місяць..
Питання на засипку За кого буде воювати комбайнер Іван За право працювати на Джон Дірі чи за обовязок працювати на Ниві...
Тепер розумієш чому совок впав? В совку не модно було бути багатим. а тільки БАГАТИЙ може зібрати кошти на Джон Дір.... І я тобі показував приклади своїх таксистів Вони можуть купити машину і працювати БЕЗ мене і все одно під час війни захищати цю машину А можуть орендувати машину в мене ( якщо для них це виявиться вигідніше) Тому питання свою вони захищають а те що вигідніше-захищати не будуть бо воно моє? Труси-Хрестик...
andrijk777 написав:А якщо в керівництві сидять ці 5% найбільш цинічних - то це напевно серйозна проблема для України і українців.
Всюди в керівництві сидять найбільш цинічні. Психопати серед ТОПів зустрічаються на порядок частіше ніж в середньому по суспільстві.
Все набагато простіше... Внаслідок того що ТОП зобовязаний приймати більш складні рішення ніж середньостатистичний- то часто середньостатистичний просто не може собі пояснити доцільність того чи іншого рішення ТОПа , а все що маса пояснити не може -вона називає збоченням... От тільки нюанс З моєї точки зору , 70% тут присутніх є збоченцями /мазохістами в економічних питаннях. Які не хочуть приймати елементарні рішення сьогодні , щоб зробити СОБІ краще вже завтра.
budivelnik написав:Після 2 світової війни пройшло 80 років... а угорські села так ніхто українізувати не зміг...
не незміг, а не захотів. Якщо б власникам мадярського паспорта за знання української мови доплачували хоча б стільки ж, як Орбан доплачував власникам українського за знання мадярської, то такі б села зникли за покоління.
І скільки доплачував ?
Просто недалекі не можуть зрозуміти рішень наприклад про ОСВІТУ виключно УКРАЇНСЬКОЮ... Не треба доплачувати бангладешцям за вивчення Української.... Треба робити освіту УКРАЇНСЬКОЮ - безкоштовною а вичення бангаладешської прирівняти до комерційної діяльності... і все Приїзжати будуть бангладешці... а народжуватись в них будуть українці.
ЛАД написав:Блестяше! Приводить пример "общения" уголовных банд как образец обращения государства (или его граждан) с мигрантами. Чисто европейский подход. Или "дикий Запад"?
Нагадаю приклад ДЕМОКРАТИЧНОЇ Німеччини В одному з міст (здається в Берліні,) різко піднялась здається лівійсько/сірійська злочинність.. Мер міста викликав до себе Керівника Турецької общини Берліна і пояснив, що якщо порядок не буде наведений, то всі мечеті і так далі в межах Берліна будуть перевірені на дотримання Німецького законодавства від охорони природи , до знання мови..... Злочинність ЗНИКЛА на протязі тижня... Так , виявилось море випадків коли турки завдавали шкоди лівійцям/сірійцям.... Але при чому тут НІМЦІ
Тому я не здивований з вашої реакції Москалі знищували в Харкові українську , але ви цього не бачили , що привело до наступного кроку москалів-вони почали вас бомбити... А якби ви спалили промоскальський рух як це зробили в Одесі... ? Ясно що це не демократично Але дивишся і сотня тисяч вбитих українців були б замінені на сто трупів москалів... Вас би влаштував такий обмін? Мене так. Тому я нічого не маю проти бандитів, які безкровно в 1990 році зробили так, що на протязі наступних 35 років у Львові практично жодного криміналу на національному чи релігійному грунті (до Війни)