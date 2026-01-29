Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2026 22:03

  барабашов написав:
Более, чем кидалово при приватизации в прошлом веке во имя капания денех на счета хозяина "Шахтёра", интересно высказывания тов.5%
Кто подскажет какому врачу этому стратегу и тактику надо сдать анализы?

Він не розуміє що не можно разом нести чуш про націоналізм та дикий ринок.
От якби він робив від шо проти депопуляції і завозу бангладешців або хочаб що каждому флайману що піде воювати і вернеться живим вділять землі, власності та 3 х філіпінок для сєксуального рабства...
Banderlog
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2026 22:04

  fler написав:Чи змінилися настрої та поведінка окупантів у вашей місцевості?

Після кількох прилетів добрих пташок з гуано, що спалює техніку, тепер ходять похмурі, багато почало ходити в цивільному одязі.
yanyura
 
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2026 22:42

Нефтегазовые доходы федерального бюджета за апрель выросли на 239 миллиардов рублей, или почти на 40% в сравнении с мартом, следует из данных Минфина, опубликованных 6 мая.

В апреле налоговые поступления федерального бюджета от добычи и продажи нефти и газа составили 855,6 миллиарда рублей. Для сравнения: в марте они составляли 617 миллиардов.

Причина увеличения доходов — подорожавшая до 77 долларов за баррель нефть Urals.
...........
Ранее «Фонтанка» рассказывала, почему даже при высоких ценах и без проблем в портах Россия обречена на дефицит бюджета. Эксперты считают, что Россия, скорее всего, получит дополнительных доходов от нефти и газа примерно в 1,5–2 триллиона рублей. Это повлияет на сокращение бюджетного дефицита, но позволит только дефициту оказаться немного ниже запланированного показателя.
https://www.fontanka.ru/2026/05/06/76406541/
ЛАД
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2026 22:50

Главным критерием при принятии решения о завершении отопительного сезона является устойчивое потепление. Об этом 6 мая заявила пресс-служба комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга.

При этом учитываются не только текущие, но и прогнозируемые погодные условия.

Так, среднесуточная температура воздуха в городе должна держаться на уровне +8 °C и выше как минимум в течение пяти суток подряд, а в дальнейшем, согласно прогнозам, не должно последовать резкого похолодания.
https://www.fontanka.ru/2026/05/06/76406298/
ЛАД
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2026 23:24

В Чебоксарах после атаки БПЛА повреждены 40 многоквартирных домов, а также школы, детские сады и электромеханический колледж. Об этом 6 мая сообщил глава Чувашии Олег Николаев в «Максе».

Что еще сказал Николаев?
на данный момент 70 специалистов проводят поквартирные обходы для оценки ущерба;

пункты временного размещения приняли больше 1000 человек;

пострадавшие могут рассчитывать на единовременные выплаты, компенсации за утрату имущества и пособия по здоровью.Заявления можно подать через «Госуслуги» или МФЦ;

для оперативной связи в Чебоксарах на улице Ивана Яковлева развернут штаб, который работает ежедневно с 8 до 18 часов, действует телефон поддержки 8(8352) 26-08-08;

все учебные заведения работают штатно, кроме школ № 17, 19 и 57. Они временно переведены на дистанционный формат.
https://www.fontanka.ru/2026/05/06/76405897/
ЛАД
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2026 23:31

Ключевой вопрос, который нужно решить Ирану и США для подписания меморандума о прекращении огня - это вывоз из Ирана обогащенного урана.

Скорее всего, это обсуждалось в Анкоридже в рамках проекта "Большой сделки", которую готовил Трамп.

Этот вариант не подходит Израилю, так как РФ - союзник Ирана.

Кроме того, подобный вариант сформирует определенный уровень зависимости Израиля от РФ в части контроля за иранским ураном.

Поэтому, Израиль будет пытаться не допустить заключения данной слелки.

С другой стороны, в интересах США - завершить войну.

Интересы мировой экономики также находятся в плоскости мирного решения ситуации в Персидском заливе.

Пока же происходит очень быстрая смена парадигм безопасности в монархиях Залива.

Катар и Кувейт проводят интенсивные переговоры с Турцией касательно развертывания на их территориях турецкого "зонтика безопасности".

Оман сделал ставку на лавирование между Западом и Ираном.

ОАЭ геополитически дрейфуют в сторону Израиля.

Саудовская Аравия "пригласила" Пакистан ее защитить.

В итоге, "под США" в Заливе в чистом виде остается один Бахрейн.

Но у Бахрейна и альтернатив нет - там штаб регионального командования США и центр управления.

В общем, именно сейчас между Израилем и США идет интенсивный "обмен мнениями".

Лобби Израиля включилось "на полную". Посмотрим, "чья возьмет".
Banderlog
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2026 23:36

  Banderlog написав:каждому флайману що піде воювати і вернеться живим вділять землі, власності та 3 х філіпінок для сєксуального рабства...

А филиппинки то чем провинились?
Сибарит
