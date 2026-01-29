Додано: Сер 06 тра, 2026 23:31

Ключевой вопрос, который нужно решить Ирану и США для подписания меморандума о прекращении огня - это вывоз из Ирана обогащенного урана.



Скорее всего, это обсуждалось в Анкоридже в рамках проекта "Большой сделки", которую готовил Трамп.



Этот вариант не подходит Израилю, так как РФ - союзник Ирана.



Кроме того, подобный вариант сформирует определенный уровень зависимости Израиля от РФ в части контроля за иранским ураном.



Поэтому, Израиль будет пытаться не допустить заключения данной слелки.



С другой стороны, в интересах США - завершить войну.



Интересы мировой экономики также находятся в плоскости мирного решения ситуации в Персидском заливе.



Пока же происходит очень быстрая смена парадигм безопасности в монархиях Залива.



Катар и Кувейт проводят интенсивные переговоры с Турцией касательно развертывания на их территориях турецкого "зонтика безопасности".



Оман сделал ставку на лавирование между Западом и Ираном.



ОАЭ геополитически дрейфуют в сторону Израиля.



Саудовская Аравия "пригласила" Пакистан ее защитить.



В итоге, "под США" в Заливе в чистом виде остается один Бахрейн.



Но у Бахрейна и альтернатив нет - там штаб регионального командования США и центр управления.



В общем, именно сейчас между Израилем и США идет интенсивный "обмен мнениями".



Лобби Израиля включилось "на полную". Посмотрим, "чья возьмет".