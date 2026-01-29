Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2026 08:16

  vt313 написав:
  Banderlog написав: ти, мій мудрий приятелю, якось не хочеш зрозуміти, що я не теля, я теж їм мясо.
Ми говорим за сферичного "робітника". його візьмуть в іншому місці.
А щодо твого таксиста чи продавця на мінімалці... то прибережи лапшу для них..

Складне питання.
І куди пішли, наприклад, працівники Азовсталі?
Яка в них зараз зарплата?
Азовсталь могла так само згоріти чи збанкротувати і питання було б теж саме.
Трохи дивно б виглядало якби Ахметов звернувся до колективу щось типу "Ми банкротуємо, щоб утриматись на плаву потрібно скинутись на модернізацію, від кожного працівника по 10тис уе. Боріться за своє право працювати тут".
Це щодо закликів Будівельника що захищати його фірму в першу чергу мають його таксисти а не він
Letusrock
 
Повідомлень: 3192
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2026 08:25

  prodigy написав:
  BIGor написав:
  budivelnik написав:Кому потрібен працівник БЕЗ лояльності до місця де працює...

Я думав в сучасному світі люди працюють за гроші. Ну звичайно, у нащадка красноармійця має бути все по іншому - раби мають працювати за ідею і бути лояльними до хазяїна :D .

не розумію кепкування
вам знайомо слово лояльність?
в багатьох компаніях світу платять бонус за лояльність, на приклад

так в тому то й справа що нормальні компанії вдячні за лояльність і винагороджують за це різними бонусами та бенефітами. А в риториці Будівельника - "лояльність" це безкоштовний обовязок, за відсутність якого потрібно ще й карати
Letusrock
 
Повідомлень: 3192
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2026 08:28

  prodigy написав:
  BIGor написав:
  budivelnik написав:Кому потрібен працівник БЕЗ лояльності до місця де працює...

Я думав в сучасному світі люди працюють за гроші. Ну звичайно, у нащадка красноармійця має бути все по іншому - раби мають працювати за ідею і бути лояльними до хазяїна :D .


не розумію кепкування

вам знайомо слово лояльність?
в багатьох компаніях світу платять бонус за лояльність, на приклад
в компанії VSHIPS за кожний рік капітану додають Loalty bonus -200дол (коли я там працював 2001-2004 це було десь 120дол)
мій приятель працює в ній з 1993р (останні 20 років капітаном),
і має Loalty bonus 4000+дол, до його заплати у 10к додається щомісячно ще 4к,
14к дол тотал
такий бонус існує і в армії США, і в тисячі різних компаніях по світу, завжди ціниться робітник, який не зникне після відпуски
навіть у спорті-баскетбол, футбол, хокей -якщо залишаєшся в клубі, а не шукаєш більшого, то дають бонус

Натягуєте часткові випадки на загальну картину - такі бонуси можливі, але це не всюди. Я наприклад працював у 7 компаніях, як українських так і США, була з 7 тільки одна з бонусом у вигляді 1-2 додаткових днів відпустки у рік якщо пропрацюєш доволі багато років в компанії. У всіх інших - нічого. Платять гроші - люди виконують роботу, це основний принцип. Можливо у моряків по іншому, бо я працював в інших сферах.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10670
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1521 раз.
Подякували: 1944 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2026 08:37

ФНБ +1.5 ярд $, але ще 2-3 тижні

  ЛАД написав:
Нефтегазовые доходы федерального бюджета за апрель выросли на 239 миллиардов рублей, или почти на 40% в сравнении с мартом, следует из данных Минфина, опубликованных 6 мая.

В апреле налоговые поступления федерального бюджета от добычи и продажи нефти и газа составили 855,6 миллиарда рублей. Для сравнения: в марте они составляли 617 миллиардов.

Причина увеличения доходов — подорожавшая до 77 долларов за баррель нефть Urals.
...........
Ранее «Фонтанка» рассказывала, почему даже при высоких ценах и без проблем в портах Россия обречена на дефицит бюджета. Эксперты считают, что Россия, скорее всего, получит дополнительных доходов от нефти и газа примерно в 1,5–2 триллиона рублей. Это повлияет на сокращение бюджетного дефицита, но позволит только дефициту оказаться немного ниже запланированного показателя.
https://www.fontanka.ru/2026/05/06/76406541/


ФНБ +1.5 ярд $, але ще 2-3 тижні

Огляд від ШІ
По состоянию на май 2026 года, Россия возобновила пополнение Фонда национального благосостояния (ФНБ), направив на эти цели средства, эквивалентные примерно $1,5 млрд (более 110 млрд рублей) на фоне высоких цен на нефть.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42902
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1638 раз.
Подякували: 2883 раз.
 
Профіль
 
