Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2026 15:08



Ірина_
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2026 15:09

  Letusrock написав:
  Faceless написав:Так, наслідки совка розгрібати не одне покоління, бо мізки були промиті і засрані тотально
приклад лайт-совка а-ля Польщі чи Чехії а також приклад Прибалтики показує що не потрібно три покоління на розгрібання совка. Може дійсно народ попався неправильний, бракований, як тут часто люблять писати
Чим коротша тривалість совка і чим більший він лайт - тим менше часу потрібно щоб обнулити створені совком проблеми.
Тому писав
Поляки стали лайт- СОВКОМ в 1945 і перший раз бунтували в 1970 (знесли Гомулку ) в 1980 знесли герега, в 1990 знесли совок
Грубо- одне покоління було під лайт совком і це при тому що були живі два попередніх покоління які жили в капіталізмі.... Тому полякам вистарчило якихось 10 років....
По Прибалтиці
Тут все ще простіше
1 Спочатку криза закрила заводи на яких працювали понаєхавшиє не местниє.... це зменшило кількість росіян в прибалтиці в рази
2 Потім прибалти ввели паспорт не-громадянина(привіт узким щелепам які не в стані вивчити мову території проживання) чим заборонили участь в голосування
3 Потім ЄС вирішила зробити з Прибалтики вітрину капіталізму давши пенсії в 100+ доларів.... ( вся прибалтика була менша Львівської області) тому для ЄС якась 100 млн доларів в місяць... це фігня.
4 І точно так само як поляки , прибалти були в совку з 1945.... і так само як і в поляків там були деякі послаблення по приватній власності...
budivelnik
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2026 15:24

  АндрейМ написав:
  budivelnik написав:То як буде вести себе людина, яка буде бачити що хтось палить машини які не є у її власності, але наявність яких годує його сімю роками?

Вона викличе поліцію? Повідомить власника? Якщо власник не придбає нові машини, то подумає про пошук нової робити? Таксопарків у світі багато. Ти дійсно нагадуєш рабовласника, який думає, що його майно хтось захоче (не буду писати "зобов'язаний") захищати лише через те, що його, по суті, надають у лізинг для зароблення грошей. Ти краще подумай що робитимеш ТИ без автопарку, якщо не вкладаєшся у його захист. Наймані працівники іншу роботу знайдуть, якщо і не таксистами.
Лад-зверни увагу
Ось яскравий приклад ЗАСРАНИХ совком мозгів....
АндріюМ років 30-35, але він так і не вийшов за совкову парадигму де підприємець(власник)-це ворог найнятому працівнику.
В нього навіть думка не промайнула, що може бути не так...
Я приводив табличку
З таблички видно , що мій дохід 5% від валу автопарку, дохід 10 водіїв - 33% від валу автопарку (тобто дохід ОДНОГО 3,3%... всього в 1,5 рази менший від мого)
і при цьому НА мені всі ризики ведення цього бізнесу...
То як - я кровопийця і мої водії мене в пятій точці бачили?
Чи водії БОЯТЬСЯ втратити робоче місце в мене і перейти або на власний хліб (де тоді вони ЗЕКОНОМЛЯТЬ 0,5% ( бо мої 5% це ж всі 10 водіїв заробляли) але при цьому будуть відповідати 100% ризиків за власний кошт....
А тепер якщо згадати що інші автопарки працюють під 10% власнику... а лізінгові компанії вимагають мінімум 20% віддати...
То буде ПЕРЕЖИВАТИ мій працівник щоб з моїм авто чогось не сталось чи ні?

ПС
Андрій
1 Скільки робочого стажу маєш
2 Чи приходилось розглядати однакові пропозиції з різними умовами по оплаті і відповідальності
3 При втраті роботи -як швидко знаходив нову?

Як тільки спокійно розглянеш ці питання-виявиться, що для того щоб не втратити якихось додаткових
а - 10 000 грн в місяць в мене
б - два місяці пошуків роботи

Людина не тільки поліцію повідомить , а й монтіровку з під сиддіння витягне щоб захистити інструмент який ЙОГО годує БІЛЬШЕ ніж мене.
budivelnik
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2026 15:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Гораздо легче, чем признавать ошибки в настоящем.
Лад
1 Що зміниться для бізнесу України, який хотів чи не хотів а змушений був платити додаткових 10% ПФ тому що совок прийняв настільки погані рішення, що викинув з життя 11 млн пенсіонерів не давши їм жодної копійки для того щоб вони не померли з голоду?
2 Якщо Бізнес перевантажений податками (внаслідок помилок яких він не робив) чи можна його звинувачувати що він повільно розвивається?
3 Якщо населенню засрали мозок так, що воно навіть на цих сторінках де відсутні двірники і селяни і у всіх мінімум середня спеціальна а то й вища освіти - і я влаштувавши 12 річний економічний стриптиз свого досвіду ведення бізнесу не можу пояснити що підприємець ( за виключенням якоїсь 1000-10000 осіб які СОВКИ по натурі) свій капітал ЗАРОБЛЯЄ і в першому поколінні НЕ МАЄ ЖОДНОГО позитивного економічного ефекту весь час поки накопичує, але в той самий час ті хто користуються результатами його накопичень можуть як комбайнери джон-діра продавати свою працю дорожче..


Скільки вам ще разів пояснювати
Якщо працівник все що отримає -проїсть/проносить.... то його ЗАВТРА буде гірше ніж сьогодні...
Якщо я не дам працівнику 100% проїсти пропити сьогодні і забраних 5-10% у цього працівника вкладу в інструменти з якими цей працівник працює - то на протязі тривалості активної праці цей працівник отримає ВИЩИЙ дохід ніж він отримавби якби 100% проїдав...
Совок це показав чітко і наочно
Працівники совка допрацювались до того що було нічим платити їм зарплати/пенсії...
budivelnik
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2026 15:39

  budivelnik написав:АндріюМ років 30-35, але він так і не вийшов за совкову парадигму де підприємець(власник)-це ворог найнятому працівнику.

Я цього взагалі не стверджував.

  budivelnik написав:Людина не тільки поліцію повідомить , а й монтіровку з під сиддіння витягне щоб захистити інструмент який ЙОГО годує БІЛЬШЕ ніж мене.

Лише якщо не бачитиме ризику для свого життя та здоров'я. Інструмент, який надаєш ти, не єдиний у світі. Захищати його ціною свого життя ніхто не буде. Нікого не цікавить економіка твого бізнесу, це по-перше. По-друге, так і має бути, що окремий водій заробляє набагато більше власника авто чи застосунку (привіт Убер і ко.), але ти все одно маєш більше в сукупності від усіх водіїв, так?

Ніхто не робить тебе ворогом найманих працівників. Тобі кажуть, що у найманих працівників немає причин захищати твоє майно, якщо це пов'язано із ризиками для них. Є інші авто. Інші власники автопарків. Ти пишеш так, нібито в тебе єдиного є авто у світі, лише у тебе є інструмент для заробляння грошей тими працівниками, і вони кинуться цей інструмент захищати. Не факт. Кожен буде оцінювати ризики і винагороду.

Твої працівники не залишаться без заробітку, якщо твоє майно знищать, а вони не будуть його захищати, а ти залишишся без заробітку, оскільки заробляєш лізингом авто, а вони - своїми руками. То у кого з вас більший інтерес захищати авто?
АндрейМ
 
Повідомлень: 854
З нами з: 30.11.08
Подякував: 11 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2026 15:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  АндрейМ написав:Лише якщо не бачитиме ризику для свого життя та здоров'я. Інструмент, який надаєш ти, не єдиний у світі.
Ти вмієш аналізувати прочитане?
По твоєму весь світ підприємництва зосередився на одному Будівельник?
Чи все таки , Будівельник це просто один з прикладів з 1 млн підприємців?
І в цього 1 млн підприємців працює 3-4 млн працівників, які без ЗОБОВЯЗАНЬ записаних в трудовій угоді- будуть захищати своє робоче місце яке є власністю ПІДПРИЄМЦЯ...
І захищати будуть тому... ЩО ЦЕ ЇМ ВИГІДНО
бо пошуки іншого місця це витрачений час, + навіть коли вони працюють -вони все одно моніторять ринок і знають куди можна влаштуватись швидко ( але ти повинен зрозуміти , якщо робоче місце отримує постійну текучку значить там щось ЗЛЕ)

Так сам собі дай відповідь
Ти працює, місце тебе влаштовує, твій моніторинг робочих місць показує що ТВОЄ ТОБІ вигідніше
То нафіга тобі ставати в позу і втрачати те що тебе влаштовує?
А раз так то текучки немає
А там де є - є якісь підводні камені які тобі просто не розсказали , але ти здурі підеш , отримаєш проблеми , але пару місяців все одно порацюєш на гірших умовах і все одно звільнишся..

Тому ще раз
Фантазери думають що вони настільки унікальні що ЗАВЖДИ знайдуть щось краще
Реалісти знають-кількість ХОРОШИХ робочих місць ЗАВЖДИ менша від кількості бажаючих їх зайняти.
budivelnik
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2026 16:17

  budivelnik написав:
  АндрейМ написав:Лише якщо не бачитиме ризику для свого життя та здоров'я. Інструмент, який надаєш ти, не єдиний у світі.
......
Фантазери думають що вони настільки унікальні що ЗАВЖДИ знайдуть щось краще
Реалісти знають-кількість ХОРОШИХ робочих місць ЗАВЖДИ менша від кількості бажаючих їх зайняти.

Шило на мыло менять - действительно особого смысла нет. Но, как гласит народная мудрость - «Приходят в компанию, а уходят от руководителя» :wink:
Ну и нужно разобраться: а имеет ли "ХОРОШИХ робочих місць" - хоть какое-то отношение к реальности...
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2026 16:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Очень легко объяснять всё "засранными мозгами" в прошлом.
Гораздо легче, чем признавать ошибки в настоящем.

Одне не скасовує інше
Ніхто не каже що в теперішньому нема помилок
  ЛАД написав:И насчёт 12 лет. Как оказалось, вполне достаточный срок.

Для того, щоб то швидко пройшло? Так. По суті зачепило одне покоління, і при цьому німці зробили висновки.
В срср більше трьох поколінь засирали мізки, і періоду покаяння як такого не було
Faceless
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2026 16:48

  Letusrock написав:
  Faceless написав:Так, наслідки совка розгрібати не одне покоління, бо мізки були промиті і засрані тотально

приклад лайт-совка а-ля Польщі чи Чехії а також приклад Прибалтики показує що не потрібно три покоління на розгрібання совка. Може дійсно народ попався неправильний, бракований, як тут часто люблять писати

Польща не була безпосередньо республікою совка, як і Чехія. І вплив совка там по часу був не 70+ років, як у нас. Країни Балтії так само були під совком значно менше, але там куди більше складнощів залишилось
Faceless
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2026 16:51

Про мову на ТОТ Херсонщини. Цитати тільки з московитських джерел, щоб ніхто не звинувачив, що це Україна придумала.

Раніше гауляйтер сальдо писав:
Jun 11, 2023 at 14:55
🇷🇺 Накануне 12 июня, Дня России, подписал Указ в соответствии с которым на территории Херсонской области наряду с русским языком, для общения и делопроизводства✍, может использоваться украинский язык, а на территории Генического и Новотроицкого районов – также крымско-татарский язык.
Важность и своевременность такого решения, во время нашего вчерашнего разговора, подтвердил Президент России.

https://t.me/SALDO_VGA/874

Але це тільки на бумазі.
23.06.2025
Русская служба The Moscow Times
Министерство просвещения России исключило из школьной программы украинский язык, изучение которого в качестве родного было обязательным на захваченных территориях Запорожской и Херсонской областей. В приказе ведомства говорится, что решение принято в связи с «изменившейся геополитической ситуацией в мире», сообщает «Коммерсантъ». Также украинский язык преподавали в аннексированном Крыму, самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках и Башкортостане. В этих регионах заявление на обучение должны были написать родители школьников.

Приказ распространяется на программы начального, основного и среднего общего образования, то есть предполагает полную отмену курса. Сейчас украинский язык как родной изучается 736 часов. Из них 260 — в 1-4 классах, 340 — в 5-9 классах и 136 — в 10-11. Документ также убирает из школьной программы изучение украинской литературы с 1 по 9 классы, рассчитанное на 282 часа. Этот предмет оставят только для 10-11 классов.

Политолог Аббас Галлямов назвал «инфантилизмом» решение Минпросвещения. «Удивительно, но те же самые люди, которые пытаются уничтожить украинский язык на захваченных ими территориях, требуют уважать русский язык на тех территориях, которые они захватить не могут», — написал он.

https://ru.themoscowtimes.com/2025/06/2 ... ah-a166860

Це незважаючи на те, що
August 31, 2023
RTVI
Большинство херсонских школьников хотят изучать украинский язык

Об этом RTVI сообщили в министерстве образования и науки региона. В ведомстве пояснили, что речь идет о выборе второго языка. Ранее представители российской власти в Запорожье заявили, что украинский для изучения выбрали 46% детей .

💬 «Первый у нас 100% русский язык. То есть первый язык —100%, 64% детей хотят изучать украинский факультативно. Это у нас дети 1-4 классов», — рассказала представитель министерства образования и науки Херсонской области

https://t.me/rtvimain/83258

І це після 1,5 років окупації :!: Тому мені дивно читати тут вислови деяких дописувачів, що на окупованій території зосталися лише колаборанти.

04.02.2026 / 21:56
RTVI
Изучение украинского языка убрали из российских школьных программ с начала текущего учебного года. Ранее его преподавали в рамках курса «родной язык» в Запорожской и Херсонской областях, Крыму и Башкортостане.

В ДНР и ЛНР украинский тоже присутствовал в обучении, но его выбирали менее 1% учеников и только на факультативной основе. Сейчас для школьников, желающих изучать украинский язык, доступны лишь занятия вне основной программы.

О том, что в учебном плане на 2025-2026 годы украинский язык отсутствует, стало известно еще в июне после публикации Минпросвещения проекта приказа о корректировке федеральных общеобразовательных программ. Как сообщал «Коммерсантъ», в пояснении первоначально указывалось, что решение связано с изменениями геополитической обстановки, однако позже формулировку пересмотрели.

В обновленном варианте среди причин назвали снижение интереса родителей к выбору этого языка в качестве родного. В документе отмечается, что при сложившихся обстоятельствах включение украинского языка в обязательную часть учебного плана считают излишним.

https://rtvi.com/news/putin-poruchil-ra ... -regionov/

Википедия
Россия проводит политику насильственной русификации оккупированных ею территорий — в школах преподают только на русском языке даже в полностью украиноязычных населённых пунктах. Украинские учебники оказались под запретом, а желающие учиться на украинском вынуждены делать это втайне от оккупационных властей[4][5][6]. Действия российских властей нарушают требования права международных конфликтов, которое запрещает оккупационной державе менять законы на оккупированной территории, в том числе в сфере образования[7].

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1 ... 0%BD%D1%8B
