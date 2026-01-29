Додано: Чет 07 тра, 2026 15:08
Додано: Чет 07 тра, 2026 15:09
Чим коротша тривалість совка і чим більший він лайт - тим менше часу потрібно щоб обнулити створені совком проблеми.
Тому писав
Поляки стали лайт- СОВКОМ в 1945 і перший раз бунтували в 1970 (знесли Гомулку ) в 1980 знесли герега, в 1990 знесли совок
Грубо- одне покоління було під лайт совком і це при тому що були живі два попередніх покоління які жили в капіталізмі.... Тому полякам вистарчило якихось 10 років....
По Прибалтиці
Тут все ще простіше
1 Спочатку криза закрила заводи на яких працювали понаєхавшиє не местниє.... це зменшило кількість росіян в прибалтиці в рази
2 Потім прибалти ввели паспорт не-громадянина(привіт узким щелепам які не в стані вивчити мову території проживання) чим заборонили участь в голосування
3 Потім ЄС вирішила зробити з Прибалтики вітрину капіталізму давши пенсії в 100+ доларів.... ( вся прибалтика була менша Львівської області) тому для ЄС якась 100 млн доларів в місяць... це фігня.
4 І точно так само як поляки , прибалти були в совку з 1945.... і так само як і в поляків там були деякі послаблення по приватній власності...
Додано: Чет 07 тра, 2026 15:24
Лад-зверни увагу
Ось яскравий приклад ЗАСРАНИХ совком мозгів....
АндріюМ років 30-35, але він так і не вийшов за совкову парадигму де підприємець(власник)-це ворог найнятому працівнику.
В нього навіть думка не промайнула, що може бути не так...
Я приводив табличку
З таблички видно , що мій дохід 5% від валу автопарку, дохід 10 водіїв - 33% від валу автопарку (тобто дохід ОДНОГО 3,3%... всього в 1,5 рази менший від мого)
і при цьому НА мені всі ризики ведення цього бізнесу...
То як - я кровопийця і мої водії мене в пятій точці бачили?
Чи водії БОЯТЬСЯ втратити робоче місце в мене і перейти або на власний хліб (де тоді вони ЗЕКОНОМЛЯТЬ 0,5% ( бо мої 5% це ж всі 10 водіїв заробляли) але при цьому будуть відповідати 100% ризиків за власний кошт....
А тепер якщо згадати що інші автопарки працюють під 10% власнику... а лізінгові компанії вимагають мінімум 20% віддати...
То буде ПЕРЕЖИВАТИ мій працівник щоб з моїм авто чогось не сталось чи ні?
ПС
Андрій
1 Скільки робочого стажу маєш
2 Чи приходилось розглядати однакові пропозиції з різними умовами по оплаті і відповідальності
3 При втраті роботи -як швидко знаходив нову?
Як тільки спокійно розглянеш ці питання-виявиться, що для того щоб не втратити якихось додаткових
а - 10 000 грн в місяць в мене
б - два місяці пошуків роботи
Людина не тільки поліцію повідомить , а й монтіровку з під сиддіння витягне щоб захистити інструмент який ЙОГО годує БІЛЬШЕ ніж мене.
Додано: Чет 07 тра, 2026 15:31
Лад
1 Що зміниться для бізнесу України, який хотів чи не хотів а змушений був платити додаткових 10% ПФ тому що совок прийняв настільки погані рішення, що викинув з життя 11 млн пенсіонерів не давши їм жодної копійки для того щоб вони не померли з голоду?
2 Якщо Бізнес перевантажений податками (внаслідок помилок яких він не робив) чи можна його звинувачувати що він повільно розвивається?
3 Якщо населенню засрали мозок так, що воно навіть на цих сторінках де відсутні двірники і селяни і у всіх мінімум середня спеціальна а то й вища освіти - і я влаштувавши 12 річний економічний стриптиз свого досвіду ведення бізнесу не можу пояснити що підприємець ( за виключенням якоїсь 1000-10000 осіб які СОВКИ по натурі) свій капітал ЗАРОБЛЯЄ і в першому поколінні НЕ МАЄ ЖОДНОГО позитивного економічного ефекту весь час поки накопичує, але в той самий час ті хто користуються результатами його накопичень можуть як комбайнери джон-діра продавати свою працю дорожче..
Скільки вам ще разів пояснювати
Якщо працівник все що отримає -проїсть/проносить.... то його ЗАВТРА буде гірше ніж сьогодні...
Якщо я не дам працівнику 100% проїсти пропити сьогодні і забраних 5-10% у цього працівника вкладу в інструменти з якими цей працівник працює - то на протязі тривалості активної праці цей працівник отримає ВИЩИЙ дохід ніж він отримавби якби 100% проїдав...
Совок це показав чітко і наочно
Працівники совка допрацювались до того що було нічим платити їм зарплати/пенсії...
Додано: Чет 07 тра, 2026 15:39
Я цього взагалі не стверджував.
Лише якщо не бачитиме ризику для свого життя та здоров'я. Інструмент, який надаєш ти, не єдиний у світі. Захищати його ціною свого життя ніхто не буде. Нікого не цікавить економіка твого бізнесу, це по-перше. По-друге, так і має бути, що окремий водій заробляє набагато більше власника авто чи застосунку (привіт Убер і ко.), але ти все одно маєш більше в сукупності від усіх водіїв, так?
Ніхто не робить тебе ворогом найманих працівників. Тобі кажуть, що у найманих працівників немає причин захищати твоє майно, якщо це пов'язано із ризиками для них. Є інші авто. Інші власники автопарків. Ти пишеш так, нібито в тебе єдиного є авто у світі, лише у тебе є інструмент для заробляння грошей тими працівниками, і вони кинуться цей інструмент захищати. Не факт. Кожен буде оцінювати ризики і винагороду.
Твої працівники не залишаться без заробітку, якщо твоє майно знищать, а вони не будуть його захищати, а ти залишишся без заробітку, оскільки заробляєш лізингом авто, а вони - своїми руками. То у кого з вас більший інтерес захищати авто?
Додано: Чет 07 тра, 2026 15:54
Ти вмієш аналізувати прочитане?
По твоєму весь світ підприємництва зосередився на одному Будівельник?
Чи все таки , Будівельник це просто один з прикладів з 1 млн підприємців?
І в цього 1 млн підприємців працює 3-4 млн працівників, які без ЗОБОВЯЗАНЬ записаних в трудовій угоді- будуть захищати своє робоче місце яке є власністю ПІДПРИЄМЦЯ...
І захищати будуть тому... ЩО ЦЕ ЇМ ВИГІДНО
бо пошуки іншого місця це витрачений час, + навіть коли вони працюють -вони все одно моніторять ринок і знають куди можна влаштуватись швидко ( але ти повинен зрозуміти , якщо робоче місце отримує постійну текучку значить там щось ЗЛЕ)
Так сам собі дай відповідь
Ти працює, місце тебе влаштовує, твій моніторинг робочих місць показує що ТВОЄ ТОБІ вигідніше
То нафіга тобі ставати в позу і втрачати те що тебе влаштовує?
А раз так то текучки немає
А там де є - є якісь підводні камені які тобі просто не розсказали , але ти здурі підеш , отримаєш проблеми , але пару місяців все одно порацюєш на гірших умовах і все одно звільнишся..
Тому ще раз
Фантазери думають що вони настільки унікальні що ЗАВЖДИ знайдуть щось краще
Реалісти знають-кількість ХОРОШИХ робочих місць ЗАВЖДИ менша від кількості бажаючих їх зайняти.
Додано: Чет 07 тра, 2026 16:17
Шило на мыло менять - действительно особого смысла нет. Но, как гласит народная мудрость - «Приходят в компанию, а уходят от руководителя»
Ну и нужно разобраться: а имеет ли "ХОРОШИХ робочих місць" - хоть какое-то отношение к реальности...
Додано: Чет 07 тра, 2026 16:44
Одне не скасовує інше
Ніхто не каже що в теперішньому нема помилок
Для того, щоб то швидко пройшло? Так. По суті зачепило одне покоління, і при цьому німці зробили висновки.
В срср більше трьох поколінь засирали мізки, і періоду покаяння як такого не було
Додано: Чет 07 тра, 2026 16:48
Польща не була безпосередньо республікою совка, як і Чехія. І вплив совка там по часу був не 70+ років, як у нас. Країни Балтії так само були під совком значно менше, але там куди більше складнощів залишилось
Додано: Чет 07 тра, 2026 16:51
Про мову на ТОТ Херсонщини. Цитати тільки з московитських джерел, щоб ніхто не звинувачив, що це Україна придумала.
Раніше гауляйтер сальдо писав:
Але це тільки на бумазі.
Це незважаючи на те, що
І це після 1,5 років окупації Тому мені дивно читати тут вислови деяких дописувачів, що на окупованій території зосталися лише колаборанти.
