❗️Путін готовий говорити про мир, — Пєсков.
Кремль готовий до переговорів з усіма сторонами, включно з Євросоюзом та Україною.
Додано: П'ят 08 тра, 2026 12:56
Додано: П'ят 08 тра, 2026 13:10
ти зміг контекст написанного мною зрозуміти ? якщо ні, то я тобі не лікарь )
Додано: П'ят 08 тра, 2026 13:12
Ты про россиян молчишь, какие-то "враги обстреливают", но не россияне
так что, поменьше пафоса ...
Додано: П'ят 08 тра, 2026 13:24
Додано: П'ят 08 тра, 2026 13:52
Какая ещё "лігвіністична експертиза" нужна?
Мне нравится, как люди отмазываются от своих слов.
Или сами не понимают, что пишут.
Если есть такое превосходство в силах, так какой дурак будет соглашаться на худшие условия, чем "кордони 91"?
Тут уже явно напрашивается, что надо забирать Белгород, Курск и Кубань + репарации.
Если бы Путин был так уверен в том, что у него такое превосходство и он легко может захватить Киев и посадить в Украине нужное ему правительство, стал бы он даже обсуждать мир по ЛБЗ + незахваченный кусочек Донецкой области? Да никогда в жизни!
"Для України вихід на кордони 1991 року набагато кращий варіант ніж зупинка по сьогоднішній лінії" - кто бы спорил. Коню понятно, что терять территории болезненно и не хочется.
И не потому что "це просто відтягне наступний акт Війни через пару років". Если быть так уверенным в этом, то вопрос, стоит ли прекращать войну.
И реалистичность задач... "Тому нам треба зробити все щоб педерація розвалилась бажано на 2-3 частини". І як ми маємо це зробити? Що тут залежить від нас? Я бачу єдиний варіант - воювати до повної перемоги, ніяких ЛБЗ.
Так что здесь "не те що я казав"?
Тут "кордони 91" виглядає як minimum minimorum, а не як якісь заоблачні вимоги.
