Додано: П'ят 08 тра, 2026 15:04
Banderlog написав:
budivelnik написав:
ППС
Я й зараз пишу
Для України вихід на кордони 1991 року набагато кращий варіант ніж зупинка по сьогоднішній лінії ... бо це просто відтягне наступний акт Війни через пару років.
Тому нам треба зробити все щоб педерація розвалилась бажано на 2-3 частини і це ДОЗВОЛИТЬ нам не втрачаючи життя українців вийти на кордони 1991 року і навіть більше , отримати на цих кордонах СОЮЗНІ для НАС Держави
Белгородську народну республіку
Кубанську народну республіку...
чому не до уралу?
і який чорт це має цей кращий варіант зробити
?
Ненаучною фантастикою увлєкаєтесь? То я вам підкину кращий варіант.
Давайте краще окупуєм росію, цілою, до китаю і самі будем нафту продавати.
Як думаєте для кращого управління столицю в москву треба перенести? Чи в новосибірськ?
А щоб москалі не бунтували назвем це союз славянських держав і мови зробим державні - українську російську і білоруську
Нормальний план?
цей варіант руські зроблять самі - коли будуть ділити московський трон.
відразу видно імперця на відміну від українця. нам не потрібно щось окупувати, нам потрібно, щоб нас залишили в спокої...
Додано: П'ят 08 тра, 2026 15:10
Xenon написав:
️Путін готовий говорити про мир, — Пєсков.
Кремль готовий до переговорів з усіма сторонами, включно з Євросоюзом та Україною.
що тільки не скажеш, щоб відсвяткувати 9 травня...
Додано: П'ят 08 тра, 2026 15:19
Shaman написав: Banderlog написав:
Даж самі помірковані говорять, що план- війна іще на 3 роки.
Пересидіти трампа, новий дасть зброю і тоді як... всмятку.
Чи може тут в патріотів інший план?
задовбали. це ж очевидно - Україна буде змушена воювати, бо влада на Раші не збирається зупинятися. якщо Раша з якоїсь причини зупиниться - війна закіфнчиться вже завтра.
як модна торочити цю маячню "Еліта вибрала роль" та інше - війну без кінця обрала влада на Раші, ми лише захищаємось. й чим довше вони воюють, тим гірше для їх країни - але коли владу на Раші хвилювала доля Раші та її населення...
маячню торочите ви. От давай внятно -який план?
в нас кого хвилює доля населення? Елітка гроші виводить, квартири в європах купляє, ні по них ні по їх родичах ніхто не стріляє.
А бидла й рабів нових завезуть. Он багладешців вже завозять... за 5 6 років від наших не відрізниш, сало будуть їсти аж за вухами лящатиме.
Додано: П'ят 08 тра, 2026 15:24
Banderlog написав:
ЛАД написав:
це ти п Я бачу єдиний варіант - воювати до повної перемоги, ніяких ЛБЗ.
Так что здесь "не те що я казав"?
Тут "кордони 91" виглядає як minimum minimorum, а не як якісь заоблачні вимоги.
ну поміркований ющ пару місяців тому теж заявив шо ніяких кордонів, тіки до москви. Чим тоді він відріняється від корчинського?
Еліта вибрала роль для України - таран. А це самогубство для країни.
Даж самі помірковані говорять, що план- війна іще на 3 роки.
Пересидіти трампа, новий дасть зброю і тоді як... всмятку.
Чи може тут в патріотів інший план?
У нас поміркованих в публичном пространстве не осталось, им давно заткнули рты.
Все помірковані у нас транслюють російські наративи и являются, в лучшем случае, корисними ідіотами или прямо агентами ФСБ.
