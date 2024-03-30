Додано: Суб 09 тра, 2026 13:52

Если Дорог Тебе Твой Дом

написаний у липні 1942 року та опублікований в газеті «Красная Звезда» 18 липня 1942 року — на наступний день після початку Сталінградської битви.

Приказ «О мерах по укреплению дисциплины и порядка в Красной Армии и запрещении самовольного отхода с боевых позиций» (или в просторечии «Ни шагу назад!») — приказ № 227 Народного комиссара обороны СССР И. В. Сталина от 28 июля 1942 года.



После войны текст приказа полностью был опубликован только в 1988 году , до этого публиковался с купюрами[1][2], первая такая публикация была в 1958 году[3].

Проводилась с 9 января по 6 февраля 1942 года силами ударной группировки в составе 3-й ударной армии и 4-й ударной армии левого крыла Северо-Западного фронта (с 22 января — Калининского фронта).

Основные окружения Красной армии в 1942 году:

Барвенковский котел (Харьковская катастрофа), май 1942 г.: В результате неудачного наступления советских войск, начавшегося 12 мая с Салтовского плацдарма, немецкие войска перешли в контрнаступление, замкнув окружение. В плен попали десятки тысяч красноармейцев, что открыло немцам путь к Сталинграду и Кавказу.

Окружения в Крыму, весна 1942 г.: Разгром Крымского фронта и последующая потеря Севастополя.

Окружения при отступлении к Дону и Сталинграду, лето 1942 г.: Тяжелые оборонительные бои, сопровождавшиеся локальными окружениями армий.

Ключевые события и цифры 1942 года:Харьковская операция (май 1942 г.):

В результате разгрома советских армий в плен попало до 240 тыс. красноармейцев.

Весна 1942 г.: До начала лета в плену находилось уже более 1 млн 168 тыс. советских военнослужащих.Общие потери пленными: 1942 год стал вторым по массовости попадания в плен после 1941 года, охватывая масштабные поражения в Крыму и под Харьковом.К 1945 году из более чем 5 миллионов советских военнопленных живы остались лишь около 930 тысяч.

У 1939 р. на території України мешкало бл. 41,3 млн осіб. Населення УРСР у кордонах до 1939 р. становило 31,3 млн

У період з вересня 1939 року по червень 1941 року, після приєднання західноукраїнських земель до СРСР, радянська влада розгорнула масові репресії проти місцевого населення, яке до цього було громадянами Польщі.За даними істориків та розсекреченими документами, масштаби репресій були такими:Загальна кількість депортованих: З осені 1939 року по червень 1941 року із Західної України було депортовано (вислано) понад 500 000 осіб. Деякі джерела вказують на цифру до 1,2 млн осіб, вивезених до східних районів СРСР, з яких близько 400 000 становили етнічні українці.



Хвилі депортацій:Лютий 1940 р.: Перша масова хвиля, спрямована проти "осадників" (польських військових поселенців) та лісників. Депортовано понад 137 тисяч осіб (загалом із західних областей України та Білорусі).

Квітень 1940 р.: Друга хвиля — виселення родин репресованих, заможних селян («куркулів»).

Червень 1941 р.: Четверта хвиля перед початком війни — депортація «антирадянського елемента» (інтелігенція, члени партій), під час якої лише з західних областей України було вивезено понад 12 000 осіб.

Арешти та в'язниці: Окрім депортацій, тисячі людей були заарештовані НКВС. Напередодні відступу радянських військ у червні-липні 1941 року в тюрмах Західної України було розстріляно від 10 до 40 тисяч в'язнів (більшість — українці).Загальна кількість репресованих: Історики оцінюють, що репресії охопили близько 10% населення західноукраїнських земель

Потягом 1932–1933 років в Україні, за різними оцінками істориків, від голоду загинуло від 3,5 до 8 мільйонів осіб.

Голодомор 1932–1933 років був штучним, зумовленим лише політичними цілями та спрямованим проти українського селянства. На той час селяни становили в Україні більшість населення, тому саме селянська ідентичність була національною. А міська — радянською, пролетарською.



Термін «геноцид» створив Рафал Лемкін — польський та американський юрист. Він вважав Голодомор в Україні саме геноцидом, оскільки це явище передбачало знищення не лише окремих осіб, а цілої культури та нації.

Объемный взрыв: Россия впервые применила в Украине термобарическую бомбу ОДАБ-1500 (видео)

Ключові факти про застосування хімзброї РФ:Масштаб: З 15 лютого 2023 року по травень 2025 року задокументовано понад 9167 випадків використання хімічних боєприпасів.

Типи речовин: Найчастіше застосовуються аерозольні гранати (К-51, РГР) із речовинами подразнювальної дії (CS-газ, хлорацетофенон), що викликають сльозогінний ефект, задуху та тимчасову недієздатність. Також фіксується використання небезпечного хлорпікрину.Мета: Основна мета — викурити українських військових з окопів та бліндажів.Порушення міжнародного права: Використання хімічних засобів боротьби із заворушеннями як методу ведення війни прямо заборонено Конвенцією про заборону хімічної зброї.

стосовно пропогандистського віршу Константина СимоноваВи занадто прямолінійно дивитесь на різні історичні періоди Радянського Союзу і на період свого життя в УССР, потім в Україні. В часи ДСВ радянські люди були героїчні, а в сучасній Україні часто-густо ухилянти і боягузи.До вірша Симонова:такий гуманний наказ, що його закрили в архівах не тільки від народу , а від "радянських істориків" також.після маленької невдачі під Москвою у грудні 1941 німці зробили аналіз і роботу над помилками, а радянська армія з січня 1942 почала проводити ряд наступальних операцій, які 100% обернулися поразками і котлами.Про цей період 1942р я прочитав ще у 2005р. Книга Алексея Исаева "Наступление Маршала Шапошникова" (Исаева був колись письменником, а з 2022р підтримав сво, тобто став пропогандоном).стратегическая наступательная операцияоперация — наступательная операция советских войскнаступа́тельная опера́ция или Битва за Волхов (нем. Wolchow-Schlacht)[2] — наступательная операция войск Волховского и Ленинградского фронтов в период блокады Ленинграда, проводившаяся 7 января — 30 апреля 1942 года. которая стала продолжениемстратегическая наступательная операция — принятое в советской историографии название контрнаступления советских войск, осуществлявшегося 10 ноября — 30 декабря 1941 года из района Тихвина, Волхова, Малой Вишеры во время Великой Отечественной войны, часть Ленинградской битвы 1941—1944 годов. В рамках стратегической операции проведены Тихвинско-Киришская и Мало-Вишерская фронтовые наступательные операции.опера́ция (18 января — конец марта 1942 года[3]:329[4][a]) — наступательная операция РККА на начальном этапе Великой Отечественной войны. Наступление велось силами двух фронтов в условиях суровой зимы (на илл.). Ценой больших потерь удалось достичь ограниченного тактического успеха: был создан т. н. барвенковский выступ, послуживший плацдармом для майского наступления на Харьков.— крупная десантная операция советских войск на Керченском полуострове, проведённая силами Черноморского флота и Закавказского фронта с 26 декабря 1941 года по 2 января 1942 года.підсумок: втрати Севастополя і Крима загалом, втрата Харкова і провал "Донського" фронту, котлитепер до України:Тобто окупація частини Польщі додала УССР майже 10млн населення, яке пройшло перевірки органами НКВС іскільки бажаючих гинути за сталіна було серед цих 10млн (колишніх громадян Польщі)?стосовно України в кордонах до 1939р, де був штучно створений голод,припустимо що померло 3,5млн-це кожний 9м з 31,3млн населення, а ті хто не помер, а був при смерті? таких було у тричі більше, тобто 10-11млн. 30% населення України померло або було при смерті від голоду і ви думаєте, що не померши у 1932-33 вони з радістю би померли у 1941-42?то які питання до Українців, які мужньо тримають оборону проти підступного ворога, який окрім ЯЗ використував всі види ураження, включно з хімічним і термобаричним,30/03/24