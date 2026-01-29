Это, возможно, перебор. Но если мы хотим, чтобы в следующий раз мобилизация проходила не так, как сейчас, и чтобы не было таких взглядов, как у АндреяМ, надо делать что-то подобное. Хорошо бы, конечно, чтобы "следующего раза" никогда не было, но гарантировать это не сможет никто. В Спарте мальчиков отправляли в военные лагеря, по-моему, с 7 лет и до взросления. Проблем с выполнением воинского долга не было. Понятно, что сегодня это не годится, но тем не менее...
ЛАД написав:Но нам не будет хватать и просто работников. И плотность населения тут не при чём. Иногда важны абсолютные цифры. В США невысокая средняя плотность населения, но при этом большая численность населения. Благодаря этому они, например, могут выставить гораздо большую армию, чем какие-нибудь Нидерланды с намного более высокой плотностью населения (35 против 517чел./км²).
Зверніть увагу Цей залишок совка постійно живе в парадигмі війни... Хоча сам закликає до капітуляції Лад ти б визначився (Труси-Хрестик) Тобі населення потрібно для великої армії ? чи Україна має капітулювати?
Тепер трошки про ШІ/населення/Демографію...
На м2 Землі падає +/- 1квт потужності сонячного випромінювання.... Далі фотосинтез (ККД якого 1-2% і найефективніші рослини типу цукрова тростина 5-6%) перетворюється в те що ми можемо їсти , далі людина яка перетравлює(усвоює) з ККД 80% енергію рослин Далі ККД діяльності людини....- і от тут виникає нюанс , бо з перетравленого на підтримку життєдіяльності йде більше 50%.... Тобто ККД людини десь 40%
А тепер те саме, але через сонце-фотопанель-електрика-робот Фотопанель перетворює з ККД 20% ( в 5 разів вище ніж рослина) Електродвигун має ККД 90+% ( в 2 рази вище ніж людина) Залишається порівняти Вартість створення робота з вартістю виховання людини (0-25 років) і Додатня вартість створена роботом і додатню вартість створення людиною...
І все, в такому порівнянні людина шансів немає.. Здавалось би апокаліпсис... але заспокоює те що а - йде зменшення населення, і це зменшення БУДЕ компенсоване заміною людської праці на штучну б - навіть при сьогоднішніх темпах зменшення-якісь видимі критичні проблему почнуться через 100-200 років... тобто жоден з тут присутніх до цього не доживе.. правда лади в своєму реперртуарі будуть слиною обпльовуючи монітор малювати страшилки ...які відбудуться чи не відбудуться через століття після їх смерті...
Тому ще раз Станом на сьогодні , розвиток роботехніки дозволяє скомпенсовувати зменшення популяції з підтриманням( а часто і покращенням) рівня життя цієї популяції.
Через сотні років МОЖУТЬ відбутись ( а можуть і не відбутись) якісь кризові явища які приведуть(або не приведуть) до погіршення(покращення) життя людської раси (або заміни чисто біологічного виду на симбіот механо/біологічного виду)
Тому Сьогодні нам би від москалів відбитись.... А те захоплять роботи людство чи втримає людство роботів під своїм контролем-нехай вирішують нащадки..
ПС Реально поповнюю свої знання азами робототехніки - досить цікаво , бо розповсюдження дронів тим самим Мадьяром почалось з того що в останнього був досвід використання дронів у сільському господарстві( його власного бізнесу) і з того що я бачу, штучний інтелект бойових дронів ВЖЕ на порядок перевищує потреби інтелекту для сільськогосподарського виробництва...
ППС Деякі дурники будуть насміхатись , приводячи приклади затиків... але це тому що вони розглядають крізь призму свого досвіду праці без використання ШІ Як приклад того як буде все розвиватись -анекдот Фірма придумала ідеальну машину для стрижки і бриття.. Але в машини недолік - вона стриже/бриє тільки ідеальну по формам голову.... Але цей недолік впливає на роботу машини - тільки під час першого сеансу....
ЛАД написав:Стихотворение Симонова я привёл не для доказательства чьего-то героизма, а только для того, чтобы показать, что должен делать настоящий патриот и защитник страны.
Хлопці, я ж описував раніше Метастази раша-тудей в які педерація влила мільярди -впливають і на корисних ідіотів, які отримують свою частку від тих мільярдів бігаючи по гуртках любителів пушкіна... наш лад бігає по гурткам катаєва-сімонова...
Тут немає нічого дивного - як любий російський совок він хоче воювати і щоб інші капитулювали, коли воно починає воювати
А з якого переляку ЛАД став чи має бути моїм ворогом? У ЛАДа лише інші погляди на організацію суспільства, на гендерні відносини чи інші питання. Усе. У нас з ним різні погляди. Уявляєте, що так буває?
P.S. Ваша любов до Шамана і Песикота мене дивує. Тут дійсно, що «Ворог мого ворога - мій друг». Так грудьми захищати відкритих ухилянтів і бігунців?...
Shaman написав:але зрадофіли та ухилянти в "едином порыве" накидають, що я маю піти добровольцем. тому відповідай за те, що кажеш...
А чому ні? Якщо це для тебе так важливо, то чому ні? Чого ти хочеш тоді? Для чого усі оці пафосні слова? "Ухилянти" та "бігунці" чесно сказали, що війна - не їхня справа, а ти чесно не можеш сказати, що війна - не твоя справа? Ти мусиш щось про інших завжди казати?
Shaman написав:але є держава, яка визначає що в ній відбувається.
Ми і є державою. Усі. "Ухилянти" та "бігунці" кажуть хитрозробленим, як ти, що, ні, ви - не цінні, ви вигадали закони, які нас поділяють за соціальним статусом, статтю і т.д., ось вам середній палець, цінні.
Shaman написав:ти до речі вже відрізав зайве, що як чоловікові тобі не потрібне? відразу звільнишся від деяких обов'язків
А ти свої знайшов?
Знаєш, що тебе відрізняє від порядної людини? Твої аргументи зводяться до "хі-хі та ха-ха". Щось там про "яйця" чи "бігунців". Ось так ти виправдовуєш своє боягузтво.
Барабашов нещодавно згадував мої сімейні обставини (і це відрізняє порядну людину від тебе), а для тебе усі - "ухилянти", хоча ти і не вартий того, щоб тоді розповідати про особисті обставини. Хочу лише побажати, щоб ані ти, ні твоя сім'я з таким не зіткнулися.
Тому дивись у дзеркало і повторюй, що усе, що ти тут пишеш про інших, ти пишеш про себе, про себе рідненького. Ти - трус. Звичайний трус. Мабуть, треба мати "мужність", щоб це визнати.
Shaman написав:й головне у ваших дописах - це пряма брехня. "Ти не хочеш перемовин" - брехня, я вже роки півтора торочу про перемовини, про умови - а ухилянти та зрадофіли чомусь мовчок з цього приводу...
З твого боку мовне мовчання з приводу того, що маєш робити ти, якщо росія проти перемовин, якщо їй довіряти неможна. ОК, ти - за перемовини, але ти пишеш, що на "наші" умови росія не піде. Твої дії?
P.s. Кстати, пост АндреяМ выше абсолютно верный. Редкий случай, когда я с ним согласен.
«Ворог мого ворога - мій друг». 😃
У вас никогда не возникает мысль, что даже открытый враг может быть прав, а даже лучщий друг может отстаивать неверную позицию и/или просто говорить глупость? Я вам ночью отвечал, но пост удалён, не знаю, успели ли вы прочитать. На всякий случай повторю: "я всегда придерживался точки зрения, что лучше умный враг, чем глупый друг. Вы, похоже, предпочитаете наоборот."
брешете, як дихаєте, ЛАД. ідеології в нас ворожі, але чомусь ви замість того, щоб АРГУМЕНТОВАНО відстоювати свою позицію відразу переходите до особистих наїздів. непотрібен вам розумний ворог, бо відстоюєте програшні ідеї, але в них ви просто вірите. а аргументів бракує, лише спогади, як добре жилося в срср й як погано в сучасній Україні. й вже плутанина в голові - якщо ви не батрачили на городах в 80х роках, це не означає, що так не робили інші...
pesikot написав:Тут немає нічого дивного - як любий російський совок він хоче воювати і щоб інші капитулювали, коли воно починає воювати
В такій постановці питання-все логічно Залишається задати ладам питання Лад-ти погоджуєшся що велике населення ТОБІ потрібно для відчуття власної величі... і бажано щоб це велике населення складалось виключно з носії руузькощелеп?