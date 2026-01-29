Додано: Нед 10 тра, 2026 09:05

Hotab написав: Vadim_

но на 9 не неслись при совке,





Примушували. І в шкільній колоні, і від роботи батьків колони були.

"К Борису Ельцину особого паломничества не было. Только Виктор Ющенко специально подошел к первому президенту России. Бывший хозяин Кремля, впрочем, должен быть счастлив уже тем, что его посадили на главную трибуну, а не отправили, как Михаила Горбачева, к российским чиновникам на трибуну слева от VIP-ложи", - отмечает издание.



Газета также отмечает, что во время праздника Ющенко пообщался с президентом Туркменистана Ниязовым.



"Никак не мог оторваться от Путина и Туркменбаши. Он как будто хотел дождаться Виктора Ющенко, который шел следом, и все показывал Путину в сторону украинского президента, но протокол был неумолим", - отмечает автор статьи.



"А с украинским президентом тем временем произошел небольшой конфуз. Он не знал, что сзади по направлению к мавзолею торжественно шествует американский президент. Услышав аплодисменты на трибунах, Ющенко помахал. Но быстро понял, что аплодисменты адресованы не ему", - добавляет он.



при совку були живі справжні ветерани, у нас був навіть один Герой Радянського Союзу (приходив до школи, щось розказав цікаве)святкові мероприятія не були масштабні (може коштів не виділяли )дійсно помпезні святкування започаткував путін в рф, і Україна підхопилаз ранку значна кількість людей (десь тисячі чотире) збирались навколо Меморіалу-хвилина мовчання-колона ( десь до 50) керівників міста(мер, директор порту, заводу СРЗ, та виконком) урочисло несуть гірлядну до мемореалу, потім 3-4 з них короткі промови(привітання зі Святом), далі виступ дітей перед вічним вогнем,-далі місцеві таланти спивають пісні Кобзона/Лещенко (все на 20хв. не більше)-потім начальство йде у маси ручкаються з народом(керівництво порту всі у білих парадних мундірах(пошили спеціально для 9 Травня),-знімають охорону периметру(з "піонерів"(школярів) і міліції: народ як ті вівці починає тиснити один одного щоб покласти 400 кг квітів(навалювали гору заввишки з метр), а якщо втриматись на 10хв. то можна було підійти без "суети" і тисневи, спокійно покласти квіти(возложить т.с.)-далі починаються народні гуляння:-під баян співає ансамбль пенсіонерів (яким 70+), до речі бубулі співали дуже пристойно-потім по всьому Приморському парку ФОПи організували шишликі з водочкою,-стоїть(бажаючим дають гречаної каши), діти (яких дома не примусиш) їдять кашу залюбки-народ гуляє парком (не тільки по тротуарам), зустрічаємо своїх кумів, рідню, друзів, чи просто знайомих, мер міста теж гуляє і ручкається з більшістю і вітає з Перемогою.-в Парку дві Трибуни-на них виступають колективи(свої і гості), це дійство триває до 19.00 (а інколи довше)-21.45 Святковий салют (не дешевий), на декілька тисяч доларів(значно дорожчий ніж на Новий Рік), як завджи першою починає Одеса (ми бачимо спалахи салюту від 411 Батареї)тобто, 9 травня-це було дійсно народне свято без питань, хоч трохи політизоване, з 1985-2013.у 2014р після подій 2 травня меропріятія офіційно були скасовані (щось казали про можливість закладання вибухового пристрія), але люди понесли квіти, було десь половина від звичного. Потім агресія рф (АТО), народ(окрім старих комуняк) вже не ходив до мемориалу 9травня, більшість громадян міста квіти почали приносити 8 травня(день Пам"яті і примирення).а після 24лютого 2022р святкувати День Перемоги(разом з росіянами), який починаючи з 2005р путін перетворив на день победобесія- це взагалі нонсенс.У 2005р було соромно бачити президента Ющенко на трибуні серед почесних гостей (десь сбоку, вдалі від лідерів великих країн)знайшов статтю з УП , (перепечатка з нової газети, рф)путін зробив вигляд , що не бачить Ющенкопісля війни з Грузією(2008) російян почали накачувати проти України,ненавіть кремля до Ющенко(який переміг овоча на виборах) була з 2004р