budivelnik написав:На твоїй памяті це перший раз коли цигани натовпом відбивали свого ?
на моїй пам'яті це вперше, коли почали стріляти представники ТЦК. І головне не те, що сталось, а реакція влади на це: замість того, щоб як мінімум перевести працівників ТЦК в іншу область, а того, хто стріляв, "перевести на фронт", влада почала пресувати циган. Тобто влада повністю підтримує бусифікацію і застосування зброї ТЦК
якщо циган зараз не дожати наступного разу стріляти будуть вони.
Banderlog написав:Та прям та вся толпа мала бізнеса які отжимали єнакієвські?
Толпа складалась з кількох частин
Студенти які мріяли про ...
ага мріяли. про те що Україна вступить в європу і польється золотий дощ ізобілія. Полився? Єнакіївські на них давили То шо потім сталось після того як влада посінялась? Чому нова влада розігнала майдан? З якого моменту майданити стало западло?
И интересно, кого вы здесь считаете "открытым врагом"?
Ну от дивіться, в Кишиневі сказали «треба вас скоріше брати в ЕС», і притягає сюди персонаж коментар «дивіться, бачте?» І починає натякати типу «ха-ха, а вас не беруть». Хоча цього ніхто не казав, бо розмова в Кишиневі. Хто він?
Мне это пост не понравился. Отдаёт злорадством. Но факт есть факт (если правда, не проверял) - Молдову срочно принимают, а об Украине пока только разговоры и, в основном, типа: "Примем, наверно, когда-нибудь". Врагом из-за этого поста назвать его не могу. То, что я воспринял как злорадство, может оказаться, например, торжеством от собственной правоты. Хотя я бы в таком случае не торжествовал. Я не верю в скорое принятие Украины в ЕС, поэтому и не буду расстраиваться. Но если вдруг примут относительно быстро (к примеру, через 2-3 года) буду только рад.
Banderlog написав:якщо циган зараз не дожати наступного разу стріляти будуть вони.
от тут категорично не згідний. Дожимати/реформувати треба ТЦК. І всю бусифікацію перекладати на поліцію.
поліція не заінтересована в результаті бусифікації. Це як підбір кадрів допустим в освіту покласти на пожежників. Окрім цього ти вважаєш якщо б цигани проривались не в тцк а в відділок поліції, поліція не стріляла б?
Про "просто делайте по Закону" тут говорят чуть ли не с 23го года. Но "почему-то" не идет реформа. Даже не знаю, почему...
В частности, один из фигурантов - начальник районного ТЦК в Одессе - за время пребывания в должности приобрел активов на более 45 млн грн.
Также выявлены значительные расхождения в декларациях других должностных лиц. У одного из помощников начальника объединенного ТЦК разница между задекларированными и фактическими активами составляет около 10 млн грн, у бывшего офицера другого центра - более 6,6 млн грн.
Banderlog написав:поліція не заінтересована в результаті бусифікації. Це як підбір кадрів допустим в освіту покласти на пожежників.
І чудово, що поліція не зацікавлена в кількості бусифікованих. За правильних вказівок поліція буде затримувати за законом із протоколом, можливістю викликати адвоката, поговорити з рідними... А за викрадення людини із позбавленням її телефону і не повідомленням рідних працівники ТЦК повинні сидіти.
Зараз ТЦК зацікавлені виключно в кількості поставлених. Це категорично невірний показник з точки зору народу, який і є причиною більшості конфліктів.
Banderlog написав:якщо б цигани проривались не в тцк а в відділок поліції, поліція не стріляла б?
Цигани б нікуди б не проривались, якщо б поліція спочатку прийшла до їх барона (в межах розшуку) і про все домовилась...
Banderlog написав:З якого моменту майданити стало западло?
Порошенко робив те що мав робити Зеленський дав популістичну надію що він зможе уникнути війни потім Війна.. Так коли треба було Майданити?
треба кому? Я розумію що ти вже забув, но остатки майдану розігнали. З якого моменту владі стало можно розганяти?
Давай так 1 Майдан ВИГНАВ єнакієвських і зупинив продажу України росіянам 2 Майдан завершився в лютому 2014... і пішов відстоювати Україну в ОРДЛО 3 Ті хто залишався на Майдані до осені 2014 року - мали свою думку... але ЇХ думка не співпадала з думкою Майдану.
Тому мене не дивує що ті хто вважає гундяєва правим-хочуть щоб ми Майданили під час ВІЙНИ.(що в 2014, що в 2022-2026)
Дюрі-бачі написав:Цигани б нікуди б не проривались, якщо б поліція спочатку прийшла до їх барона (в межах розшуку) і про все домовилась...
Давай якось або по пацанячи або по Закону.... По пацанячи -це після того як один циган вимахнувся-треба вибити всі зуби Барону... По закону - це коли один вимахується, а другі його підтримують..то треба стріляти не по зубах барона а по тому хто вимахується.
Тому ще раз до тебе Дебіл у Львові приставив ніж до горла 13 річної дівчинки.. Його треба застрелити -чи хай дитина гине? бо в нього штанці повні лайна.
І яка буде твоя реакція, якщо це буде ТВОЯ дитина? Труси-Хрестик