budivelnik написав:Але на жаль поки живі такі як ти і лад -маємо зеленського...
Ой как удобно: лоханулся (назовем это - "недоработал") - ты. А виноват - как обычно - кто-то другой?
А що тебе дивує? Якщо я не досягнув вершин Маска чи Джобса з Безосом... то значить що я частенько недопрацьовував.... Але я це розумію Не Будіть Лихо , поки воно тихо..... ТМ(с) Народна Мудрість Тому радію з того що зміг зробити
_hunter написав:3. Межі гарнізону та зони відповідальності визначаються наказом командувача військ оперативного командування, а в місті Києві - наказом Міністерства оборони України. Межі гарнізону мають бути добре відомі всьому особовому складу гарнізону. Приказ - точно-точно существует?
Межі ТЦК ? Точно відомі, кожного дня заступає патруль....
Чуть внимательнее читай - _гарнизона_. Патруль - не караул. Как и ЧОП - не полиция.
fox767676 написав:за лічені дні віддали Крим без жодного спротиву,
Тобто коли ми Майданили в Києві - то це ми віддавали Крим? Труси -хрестик нє? Якщо ти в листопаді-лютому в Києві А твоя дружина яка не виїзжала з Криму( і ти не виїзжав з Києва) - народжує тобі дитину в серпні-листопаді ... то це твоя дитина чи кум допоміг?
Сибарит написав:И кто будет воевать? Те, кто не создан?
Ви явно недооцінюєте сило родинних зв'язків. Одне діло воювати десь далеко за державу і зовсім інше в рідному селі за брата/кума.
Натовп так ж схожий на армію як груда будівельних матеріалів на дім. Цитата когось з древніх греків.
У російській імперії була ешеленована піраміда безпеки - на нижніх щаблях мобілізовані солдатики, далі прапора-піджаки над ними кадрове офіцерство, над ними казацтво, над казаками - чеченці туркмени (дика дивізія), а над тими калмики та британскі інструктора 5-7 інтелектуалів опрокинули цей здавалося би довершений механізм
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що плани Вірменії щодо вступу до Євросоюзу «вимагають особливого розгляду», а також провів паралель з Україною.
Єревану, за словами Путіна, необхідно «визначитися якомога раніше» з питання про участь у ЄС або ЄАЕС. У такому разі, вказав диктатор, можливий шлях «інтелігентного і взаємовигідного розлучення».
Він також попередив про можливі наслідки у разі іншого розвитку подій, провівши паралелі з Україною та повторивши кремлівський наратив, що все нібито почалося «зі вступу чи спроби вступу України до ЄС».
розпад імперій завжди болючий для імперців. в принципі всі імперії розпалися в 20 сторіччі. якись після 1СВ, інші після 2СВ - в них був час адоптуватися. російська імперія дотягнула до 91 року, а наслідки досі їх муляють.
у вірмен немає вибору - їх може врятувати та підтримати лише ЄС...