Російський диктатор хоче, щоб президент України сам йому зателефонував і особисто з'явився в Москві для мирних переговорів, а не передавав послання через посередників. Про це заявив помічник Путіна Юрій Ушаков, якого цитує ТАСС.
Так, коментуючи чутки про те, що словацький прем'єр Роберт Фіцо нібито привіз Путіну якесь послання від Зеленського, Ушаков прямо підтвердив, що Київ уже багато разів передавав такі сигнали до Москви.
"Це старі сигнали, які передавалися через багатьох осіб, у тому числі й через Трампа. Нехай дзвонить, а то він щось там передає, а потім все зависає в повітрі. Наш президент багато разів відповідав, що якщо він (Зеленський) хоче – нехай телефонує в Москву, ми готові прийняти, провести переговори", – сказав Ушаков.
Banderlog написав:Натовп так ж схожий на армію як груда будівельних матеріалів на дім. Цитата когось з древніх греків.
ну совок доволі легко переміг УПА, але війна ще довгі роки нагадувала про себе...
це ілюзія, що упа це зборище кумів) Упа було організованою армією під командуванням військових командирів навчених вести партизанську боротьбу. Попри весь вишкіл реального опору військам совку упа чинити не могла. Якщо так вже цікаво то поінтересуйтесь в яких роках, та в якій місцевості упа зірвало мобілізацію.
ЛАД написав:... Отвечать на ваши вопросы мне надоело. Если вы настолько умный, что до сих пор не поняли, что у финнов основное было не уступка территории и не репарации, а гарантированное недопущение антисоветской политики, то что с вами обсуждать? Вы хотите подписать мир, вроде, даже готовы на уступки (сегодня, правда, готовы уже практически все, на границы 91 или 14, по-моему, не рассчитывает уже никто, да и на границы 22 тоже немногие), но при этом вы хотите продолжать антироссийскую политику. Я, в общем-то не возражаю, если вы мне расскажете, как убедить Путина заключить мир на таких условиях. Все остальные ваши "идеи" ведут исключительно к бесконечному продолжению войны, сроки которой будут зависеть не от нас, а только от сроков возможного краха РФ, которые вы , естественно, предсказать не можете. А никаких других вариантов вы не видите и не предлагаете.
не набридло ЛАД, а ви ВПЕРШЕ вичавили з себе оцю фразу "гарантированное недопущение антисоветской/антироссийской политики". й тепер давайте спробуємо обговорити, а що це означає? я вже задавав вам ці питання, ви їх як завжди проігнорували.
радянські ідеї, були хоч й утопичними, але зовні привабливі. а які ідеї в сучасній Раші? збагатити ще більше кооператив Озеро? відновити суспільний лад на рівні 19 сторіччя (церква, консервативні цінності та інші)? але мова не про це
в нас на поточний момент ми досягли рівню що проукраїнський означає антиросійський. чому так? головне, економічне зростання в нас можливо лише в союзі з ЄС. бажано членство, але для цього треба відповідати багатьом умовам, або стратегічне партнерство. будь-який союз з Рашею нас утягне на дно. це розуміють всі пострадянські республики - Вірменія до ЄС, Азербайджан - Туреччина. Центральна Азія - Китай. шлях подолано різний, але напрямок чіткий - від Раші. з Рашею залишається лише Біларусь (через Лукашенко) та щось Грузія заплуталася.
тепер - заперечення української держави, а відповідно й мови - це державно позиція Раші. а нам як - це підтримувати чи заперечувати? бо тоді теж антиросійська політика Раша нападає на країни Балтії - ми маємо мовчки спостерігати? війна 2022 року чітко розставила акценти, тому проросійської політики в найближчі 20-30 років не була. як не буде й проросійської влади - її просто не оберуть. проросійською може бути лише окупаційна влада.
така "дрібниця" як українська церква. Раша вимагає прав для УПЦ МП, але при цього ВЗАГАЛІ не визнає ПЦУ - це як? та УГКЦ до купи гадаю не визнає... ЛАД не просто так виступає проти Томоса. може він й не розуміється в нюансах, але розуміє, що Раші це не подобається.
тому давайте не "собачтесь", а спробуйте відповісти, й навести, які зобов'язання про недопущення антиросійської політики Україна має на себе взяти...
upd й зовсім випустив таке питання як історія. ОУН та УПА з Бандерою та Шухевичем - це жупел, яким лякають дітей. а Мазепа? а інші українські представники, які боролися за незалежність? історія України більш складна, ніж в наших русофілів - з Рашею все добре, без Раші погано, навіть поточна незалежність їм не подобається.
— Наскільки доречно сьогодні порівнювати російський режим із нацизмом і фашизмом? — Мені здається, що не треба нічого порівнювати. росія — це окреме явище, яке творить зло просто зараз. Ми бачимо депортації українських дітей, фільтраційні табори, репресії на окупованих територіях. Ми бачимо знищені міста, стерті архіви, спалені пам’ятки культури, зруйновані цвинтарі. Мільйони людей стали вимушеними переселенцями. Сотні тисяч загинули. І це відбувається не в підручниках історії — це відбувається зараз, у Мелітополі, Бердянську, Луганську, на всіх окупованих територіях, де триває примусова денаціоналізація українців. Тому не потрібно шукати історичних аналогій. Треба дивитися правді в очі.
про порівняння нацизму та рашизму писав неодноразово. й це реалії, як це не подобається нашим русофілам...
— Чи достатньо світ робить для того, щоб зупинити цю війну? — Ні, недостатньо. Ключик від кінця цієї війни лежить у Кремлі. Саме там ухвалене рішення про агресію, і саме там має бути зламана воля до продовження війни. Світ має багато інструментів: жорсткіші санкції, посилення військової допомоги Україні, підтримка нашого європейського та євроатлантичного курсу. Є десятки конкретних кроків, які можуть наблизити мир. Головний урок Другої світової полягає в тому, що агресора потрібно зупиняти, а не намагатися примусити до поступок жертву. Україну не можна примушувати до миру через капітуляцію. Примушувати треба того, хто цю війну розв’язав. Поки у світі існують імперіалістичні держави, як-от росія чи Китай, загроза нових воєн нікуди не зникне. Але це не означає, що ми маємо змиритися. Навпаки — це означає, що діяти треба вже зараз.