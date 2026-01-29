Открыл ленту — и аж отшатнулся. Понятно, что из россиян у меня остались уже совсем единицы, те, кто не стал на четвереньки и не залаял, но даже и у этих — одни сплошные деды сегодня нескончаемым потоком с самого утра.

Наши деды победили фашизм…



Ваши деды не победили фашизм. Фашизм победили не ваши деды. Фашизм победили английские, американские, австралийские, канадские, французские, норвежские деды. А ваши деды при помощи англичан и американцев устранили главного конкурента по фашизму.

И сами возглавили его.



Ваши деды — и были фашистами. Вишь ты, историческая неожиданность то какая.

Точно такими же фашистами, как деды Ганса и Клауса.



Ваши деды от Сахалина до Эльбы не освободили ничего. Вообще ничего. От Сахалина до Эльбы они только захватывали.

Ваши деды были оккупантами. Ровно такими же, как и деды Клауса и Ганса.



Немцы захватили половину Польши. Русские захватили половину Польши.

Немцы растерзали Чехословакию. Русские растерзали Чехословакию.

Немцы вошли в западную Румынию. Русские вошли в Бессарабию.

Немцы оккупировали Таллинн. Русские оккупировали Таллинн.

В чем вы вообще умудряетесь находить различие-то?



Покажите мне ту лупу, через которую фотоны через вашу сетчатку попадают в ваш мозг и он делает вывод: коричневый фашизм — это да, это фашизм. А красный фашизм — это нет, это совсем другое!

Это победа над фашизмом.



Кого вы освободили-то? Чехов в шестьдесят восьмом? Чеченцев в сорок третьем? Крымских татар в сорок четвертом? Латышей в сорок первом? Поляков? Украинцев?

Кого?



Может, хоть себя? Голод 1946-1947 годов, вторая самая мощная после тридцать седьмого волна репрессий 1946 года — это освобождение от фашизма?



И если бы США не применили ядерную бомбардировку Хиросимы — ваши деды по приказу усатого фюрера пошли бы дальше. Ни на секунду не сомневаюсь. И захватывали бы уже и Францию, и Бельгию и Испанию с Ла Маншем.

Это Трумен остановил фашизм на восточных рубежах Эльбы.

А не ваши деды.

Это именно вас он и остановил.



Но только Клаус и Ганс всё поняли про своих дедов. Вот Kлаус и Ганс реально уже победили фашизм.

А внуки Иванов да Сидоров снова несут фашизм на чужую землю.



Жить в фашисткой стране, в Четвертом Рейхе, который уже приступил к откровенно фашистской политике с концлагерями и пытками внутри страны и начал агрессивную фашистскую захватническую войну на внешней территории, носить на плакатах Дедов-оккупантов, солдат красного фашизма, и орать при этом «Мы победили фашизм»...

Да вы в реальности хоть живете?



Если бы не мой дед, меня бы не было на этом свете… А вот это — правда. Вот это — чистейшая правда. Вы ж не против фашизма боролись. Вы исключительно за свои жизни боролись. Которые у вас хотел отнять фашизм коричневый.

Но сами при этом вы были носителями фашизма красного.

Вот и всё.



И вот только тогда, когда вы осознаете, только тогда, когда вы поймете, примете, пропустите через себя и сделаете аксиомой мысль, что ваши деды были фашистами, переработаете эту мысль, проведете общественную дискуссию об этом, придете к новому общественному договору и сделаете из него выводы — вот только тогда вы фашизм и победите. В себе.

Больше его, собственно, уже нигде побеждать-то и не надо.



Вот только тогда и можно будет хоть о чем-то говорить.

Когда вы поймете, что с такими дедами гордится нечем.

Что это — да, было в нашей истории. Да, было. Да, с моими дедами.

Но вытаскивать это из сундука и бегать по улицам с этим на палках — не надо.



Пока же ни о каком выздоровлении и речи нет.

Вы все всё ещё в глубочайшей коме.

В фашисткой коме.



День победы над фашизмом ещё только в будущем. И назначит его Украина. Украинская армия.

А уже не вы.