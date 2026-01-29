Дуже цікаве відео, дякую. Головний його посил (озвучено наприкінці): система пішла врознос. Також цікава думка про відсторонення Переможця, десь на 9.20. Сама думка не є новою, але обгрунтування. Загальний висновок: там розуміють, що дупа скоро настане. Таке враження, що у кремлядів немає адекватного плану дій - сподіваються на рузький авось.
Обзор от ИИ Хорунжа служба — це сучасний структурний підрозділ в окремих елітних підрозділах ЗСУ та НГУ (зокрема 12-та бригада «Азов» та 3-тя ОШБр), що займається ідеологічним вихованням, ......... - Ідеологічна робота: Розробка та впровадження ідеологічних настанов, виховання бійців на засадах українського націоцентризму. - Традиції та ритуали: Організація церемоній вручення зброї, нагородження, вшанування загиблих, робота з прапорами (корогвами) бригади. - Історична пам'ять: Популяризація історії українського війська (армії УНР, УПА, Козаччини). .............
И при чём тут пропаганда?
.......... слово пропаганда (якщо своя) має позитивні відтінки а чому вас дратує українська пропаганда? тому що все життя і досі перебуваєте під впливом російської
1. "під впливом російської пропаганди" я не был никогда. Вы всё же не матрос, а капитан. Могли бы понимать, что "російська" и советская пропаганда это 2 большие разницы. 2. Мне давно не нужна и не интересна никакая пропаганда. Пропагандисты обычно большие лицемеры и их истинные взгляды бывают очень часто далеки от того, что они пропагандируют. При необходимости они часто довольно легко меняют... хотел написать взгляды, но это как раз не обязательно, легко меняют лагерь и пропагандируемые ими идеи. 3. Украинская пропаганда ничем не лучше и не хуже других. И пропагандисты тоже. Мне не нужен "український націоцентризм" и одностороннее освещение истории. Украинцы гораздо больше воевали не в УНР или УПА.
у москалів проблеми з економікою, в нас ще більші проблеми з економікою + повна катастрофа з демографією. І поки ніхто навіть не обіцяє, що буде вирішувати ці проблеми.
Є купа різних планів повоєнного відновлення та купа різних обіцянок, але це все не на часі, поки триває війна. Першочергове - це укладення мирного договору з гарантіями безпеки. Все інше - потім.
Та шо за дурь ви постійно чешете? Що має спільного мирний договір і гарантії безпеки? Хіба рф їх має надати і прописати в мирному договорі? Домовляйтесь про гарантії після миру з ким хочете. Тільки скажу вам по секрету ніхто ніяких гарантій не дасть. бо нікому воно не надо ввязатись в конфлікт з росією. А надо б було то вже б вступили війну на нашій стороні, шо тим парнерам мішає воювати зараз?
На підконтрольній уряду України території наразі проживає від 22 до 25 мільйонів осіб. Такі оцінки озвучив міністр соціальної політики Денис Улютін. «Я вважаю, що менше (осіб проживає на підконтрольній території — ред.). Це катастрофа. 22-25 млн», — йдеться у повідомленні. https://tsn.ua/ukrayina/tse-katastrofa- ... 80096.html
Така ось статистика на день матері
Так це ж дуже добре! Більше буде на душу населення. От тільки не знаю, чого буде більше.