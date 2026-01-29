|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 10 тра, 2026 19:37
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
а звідки такий висновок?
у москалів проблеми з економікою, в нас ще більші проблеми з економікою + повна катастрофа з демографією. І поки ніхто навіть не обіцяє, що буде вирішувати ці проблеми.
а хто має обіцяти. зараз це можуть обіцяти лише казкарі. а далі створюємо умови для розвитку - й працювати. гроші нам дадуть, але якщо їх просто проїдати сенсу не буде. сенс буде, якщо буде розвиток, оце головне. буде важко, популізм доведеться прибрати- але немає іншого виходу...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 12714
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 830 раз.
- Подякували: 1768 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
4
5
Додано: Нед 10 тра, 2026 19:41
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 10 тра, 2026 19:49, всього редагувалось 1 раз.
-
Hotab
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 18973
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 404 раз.
- Подякували: 2608 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
8
5
Додано: Нед 10 тра, 2026 19:41
ЛАД написав: prodigy написав:
..........
слово пропаганда (якщо своя) має позитивні відтінки
а чому вас дратує українська пропаганда?
тому що все життя і досі перебуваєте під впливом російської
1. "під впливом російської пропаганди" я не был никогда. Вы всё же не матрос, а капитан. Могли бы понимать, что "російська" и советская пропаганда это 2 большие разницы.
2. Мне давно не нужна и не интересна никакая пропаганда. Пропагандисты обычно большие лицемеры и их истинные взгляды бывают очень часто далеки от того, что они пропагандируют. При необходимости они часто довольно легко меняют... хотел написать взгляды, но это как раз не обязательно, легко меняют лагерь и пропагандируемые ими идеи.
3. Украинская пропаганда ничем не лучше и не хуже других. И пропагандисты тоже.
Мне не нужен "український націоцентризм" и одностороннее освещение истории. Украинцы гораздо больше воевали не в УНР или УПА.
так, помилка - досі наслідки радянської пропаганди. бо я не чув від вас хоч щось, що відрізняється від махрової радянщини. й історія України більш складна, ніж ви однобоко розповідаєте...
а тут ще в державі Україна й мову українську треба знати, не те що в срср...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 12714
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 830 раз.
- Подякували: 1768 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
4
5
Додано: Нед 10 тра, 2026 19:45
Damien написав: prodigy написав:
припустимо, що перекриття Ормузької протоки дає путіну ще один рік повоювати
але кінець невідворотній
, *уйло вже каже, що згоден на зустріч з Зеленським, але є умови (які нам всі відомі-здача території Донбасу)
Всегда удивлял уровень мышления тех, кто всерьез говорит о том, что у россии закончатся деньги на войну, надо просто максимально мешать им нефть продавать. Да, это создает им неудобства, но не более.
Там только Китай обеспечит ее деньгами лет на 50 в случае нужды
, рашке есть что продавать(в случае Китая - отдавать месторождения в разработку как аренду на 49/99лет). Или пообещают соседям какой-нибудь островок передать(это уж в крайнем случае). Или ядерные технологии. Но это все уже как крайние шаги.
Самый первый и простой шаг - запустить печатный станок, но они даже этого не делают на сегодня, рубль к доллару за последний год только укрепился.
давно не дивують примітивні люди на кшталт тебе( якщо просто: ти тупий, навіть мовою не володієш)
Китай відмовив рф давати кредити в юанях
Китай не поспішає надавати кредити Російській Федерації (РФ) через поєднання економічних ризиків, західних санкцій та прагматичного бажання уникнути вторинних обмежень для власної фінансової системи.
Основні причини, чому Китай обмежує кредитування РФ:Ризик вторинних санкцій: Китайські банки та компанії, які мають значні фінансові зв'язки із США та ЄС, уникають прямої роботи з підсанкційними банками РФ, щоб не потрапити під обмеження США.
Складність виведення юанів: Китай не дозволяє Росії виводити запозичені кошти (юані) за межі своєї фінансової системи без спеціального дозволу, що робить такі кредити малокорисними для фінансування зовнішніх потреб РФ.
Безпека платежів: Понад 98% китайських банків відмовилися від прямих платежів з Росії, а китайський регулятор ділить юань на «чистий» та «брудний» (задіяний в угодах з РФ), що ускладнює розрахунки.Економічна доцільність: Китай, імовірно, вважає, що від Росії більше немає чого отримати взамін, а економіка РФ стає все більш токсичною та нестабільною.Росія просить кредити у китайських юанях, однак Китай веде обережну політику, фактично залишаючи юані у своїй системі.
стосовно технологій? це Китай на даний час технологічний лідер світу на рівні США, але ніяк не рф (яка всі станки, комбайни, вантажівки- закупає у КНР)
Основні статті імпорту РФ з Китаю:
Машинобудівна продукція та обладнання (понад 40%): Промислове обладнання, верстати, будівельна техніка, електроніка та запчастини.
Автомобілі та комплектуючі: Китайські автомобілі зайняли значну частку російського ринку, хоча поставки демонструють волатильність.
Хімічна продукція: Пластмаси, каучук, продукти органічної та неорганічної хімії, хімічні нитки.Споживчі товари: Одяг, взуття, вироби з чорних металів.
Інтернет-торгівля: Посилки з китайських онлайн-магазинів увійшли до ТОП-10 категорій імпорту.
Востаннє редагувалось prodigy
в Нед 10 тра, 2026 19:47, всього редагувалось 1 раз.
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 13619
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3405 раз.
- Подякували: 3368 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
2
Додано: Нед 10 тра, 2026 19:46
_hunter написав: Shaman написав: _hunter написав:
Та ничего тут не відбувалось: "8 травня" ничем не отличалось от 7го. Как и оно ничем не отличалось от 6го.
це ви в якій країни Європи бачили
?
Я ж писал - "ничего тут не відбувалось".
Но если что-то масштабное пропустил - с удовольствием выслушаю: куда на следующие праздники можно будет съездить.
я ж питав - тут - це де?
й головне, чого ви очікували? це не свято, це нагадування, чим може закінчитися загравання з диктаторськими ідеологіями...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 12714
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 830 раз.
- Подякували: 1768 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
4
5
Додано: Нед 10 тра, 2026 19:52
prodigy
ти тупий, навіть мовою не володієш)
Там все ще гірше: товаріщ Damien
на мене накинувся, чому я розмовляю українською, «ведь ти хєрсонєц».
Чому я раптом «хєрсонєц» і чому «хєрсонцю» не можна спілкуватись українською - то в тій голові відкопати мені не вдалось, портал закрився по цій темі зразу після накиду.
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 10 тра, 2026 20:16, всього редагувалось 2 разів.
-
Hotab
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 18973
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 404 раз.
- Подякували: 2608 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
8
5
Додано: Нед 10 тра, 2026 19:53
очікувано щось конкретного протягом дня майже не побачив - це ж не накидати особисті образи на когось. чомусь так завжди
а нам лупати сю скалу...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 12714
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 830 раз.
- Подякували: 1768 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
4
5
Додано: Нед 10 тра, 2026 19:53
Shaman написав:
й дивує рівень думок - якщо курс зміцнюється, то значить гроші не друкують. але ці процеси різні, хоч й корелюють. й гроші на Раші друкують, а встановити курс при відсутності реальних продажів - це така собі справа.
Друкують, але друкують недостатньо. У них досі позитивний платіжний баланс
!
Гляньте на режими, де друкують забагато грошей, хоча б на той же Іран. Якщо в рік (а краще кожні 3 місяці) на курсі не додається 0, то друкують недостатньо.
Тому, на жаль, запасу економіки в москалів ще є. І дорога назва дає додатковий резерв
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 6174
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 951 раз.
- Подякували: 655 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Нед 10 тра, 2026 19:58
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
й дивує рівень думок - якщо курс зміцнюється, то значить гроші не друкують. але ці процеси різні, хоч й корелюють. й гроші на Раші друкують, а встановити курс при відсутності реальних продажів - це така собі справа.
Друкують, але друкують недостатньо. У них досі позитивний платіжний баланс
!
Гляньте на режими, де друкують забагато грошей, хоча б на той же Іран. Якщо в рік (а краще кожні 3 місяці) на банкнотах не додається 0, то друкують недостатньо
а ось ці речі не пов'язані. друк грошей - це наслідок дефіциту бюджету. а профіцит зовнішньої торгівлі - це наслідок надлишку нафти, яку максимально експортують. є різні варіанти цих двох профіцитів/дефіцитів. зовнішний профіцит та дефіцит бюджету - це про неефективність керування державою, в нашому випадку - ця безглузда війна.
й толку їм з цього профіциту, якщо немає нормального експорту. все одно лише збільшують кілкість грошей всередині держави.
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 12714
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 830 раз.
- Подякували: 1768 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
4
5
Додано: Нед 10 тра, 2026 19:58
Hotab написав:
Так а який тут звʼязок з твоїми твердженнями «зароблять на (чи там «завдяки»?) війні»?
Я десь писав що ти "заробляєш на війні"???
Але я пам'ятаю що ти рік-два тому ти тут неоднарозово писав що для тебе працює мотивація бути багатим у бідній країні, і ти ,наприклад, так само уявляєш мотивацію айтівців. Про айтівців то твоє припущення (не берусь судити наскільки вірне і загальне, але точно не абсолютно) , але свій власний modus vivendi ти виклав чітко. Modus ponens тут такий: Продовження війни -> Зниження рівня життя менш привілейованих -> Твій персональний успіх як більш привілейованого.
Що не так?
Зауваж, проти Толі Шевченка я нічого не писав - я не знаю його мотивації, навіть якщо його доходи зросли під час війни
Востаннє редагувалось fox767676
в Нед 10 тра, 2026 20:00, всього редагувалось 1 раз.
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 5525
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 437 раз.
- Подякували: 225 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|0
|10721
|
|
|0
|12290
|
Нед 22 бер, 2026 08:49
won
|
|36
|292981
|
|