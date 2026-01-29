Додано: Нед 10 тра, 2026 22:31

prodigy написав: ЛАД написав: prodigy написав: ЛАД дефіцит бюджету за 4 місяці як весь 2025 рік 6трлн рублів



де взяти гроші що покласти у фнб? чи навпаки, фнб закінчать до кінця 2026р

Я уже дважды приводил цитату: В апреле налоговые поступления федерального бюджета от добычи и продажи нефти и газа составили 855,6 миллиарда рублей. Для сравнения: в марте они составляли 617 миллиардов. Так что есть откуда пополнить хотя бы временно, несмотря на то, что это не делает бюджет бездефицитным.



економіст Мілов каже, що все що менше 1трлн-це катастрофа

Экономист Милов, конечно, хороший человек, но он уже столько раз обещал экономический крах РФ, что уже похоже на известный мем: "Через 2 недели ракеты закончатся".И рассказы о Китае...Это всё звучит красиво, но не знаю, как там насчёт "грязных" и "чистых" юаней, но нефть у РФ он прекрасно покупает.Давайте смотреть не на комментарии наших (и не наших) пропагандистов, а на реальность - понятно, что война отрицательно сказывается на их экономике, но на крах "через 2 недели" пока не похоже. И добыча нефти сильно не обвалилась - если бы не покупали или мы сумели так разбить порты, чтобы сильно упал экспорт, то упала бы и добыча. И на курсе все экономические негаразды тоже отразились бы.