Додано: Пон 11 тра, 2026 11:05
Faceless написав:
[Доречі, Фокс 100% з бронюванням чи якоюсь відстрочкою, бо в Ужгороді тим хто немає броні її просто миттю видають разом в путівкою в учєбку.
А рубається «за нарід» наче зовсім не підпанок 😅
«вы кого слушали? 3.14…. вам лапшу вешал…» (с)
Додано: Пон 11 тра, 2026 11:09
ЛАД написав:
Сейчас услышал по марафону, что вчера в Одессе какой-то при проверке документов набросился с ножом на ТЦК и нанёс двоим военнослужащим тяжёлые ножевые ранения.
С начала года это 14-й инцидент только в Одессе.
Одеса кишить 3,14дарами, не дивує
розмовляють виключно російською, слухають все російське (навіть крінжовий шансон),
бикують занадто, що робити?
стріляти на ураження таких чортів
Додано: Пон 11 тра, 2026 11:09
Опять же о пропаганде.
Услышал сейчас, что Сибига в Брюсселе заявил, что мы почти закрыли небо и сбиваем 90%.
Зачем такое говорить? Нам можно не давать средства ПВО?
Даже если цифра правильная, слова явно лишние.
Додано: Пон 11 тра, 2026 11:11
sashaqbl написав: Banderlog написав:
По данным следствия, руководство учебного заведения в течение двух лет оформляло мужчин как аспирантов без фактического обучения. Всего было зачислено почти 3,5 тысячи человек, большинство из которых получили основания для отсрочки от службы.
Сейчас дело передано в суд.
Проблема подолати тут корупцію? Відмінив бронь по навчанню для всіх старших приміром 27 і все.
Тут в принципі варто відмінити відстрочки по навчанню. реальні студенти(18-23) й так не потрапляють під мобілізацію, і питання зняте.
це гарна лазейка для ухилянтів і заробіток решалам, якщо відмінять ,то тільки при крайній потребі
Додано: Пон 11 тра, 2026 11:12
prodigy написав: ЛАД написав:
Сейчас услышал по марафону, что вчера в Одессе какой-то при проверке документов набросился с ножом на ТЦК и нанёс двоим военнослужащим тяжёлые ножевые ранения.
С начала года это 14-й инцидент только в Одессе.
Одеса кишить 3,14дарами, не дивує
розмовляють виключно російською, слухають все російське (навіть крінжовий шансон),
бикують занадто, що робити?
стріляти на ураження таких чортів
а як вони тебе?
Додано: Пон 11 тра, 2026 11:17
_hunter написав: sashaqbl написав: _hunter написав:
Я там дополнил пост. Если совсем кратко - это такой режим, когда - в отличии от Военного положения - Конституция ставится на паузу.
Стаття 106, пункти 19 и 20:
19) вносить до Верховної Ради України подання про оголошення стану війни та у разі збройної агресії проти України приймає рішення про використання Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань;
20) приймає відповідно до закону рішення про загальну або часткову мобілізацію та введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях у разі загрози нападу, небезпеки державній незалежності України;
Тут не пише, що таке стан війни. Ти можеш мені надати посилання на статтю Конституції чи окремий законопроект, де розписано, що таке "стан війни"?
Их нет: я же пишу - это как и хочет Faceless
- "в умовах війни лібералізм і демократія не працюють". Вот они и выключаются - совсем. И Конституция выключается. И Законы/Постановы - выключаются. А зачем писать статью Конституции - если Конституция не действует?
Війна є і це факт, і на це не впливає наявність чи відсутність якогось стану.
Додано: Пон 11 тра, 2026 11:17
sashaqbl написав: _hunter написав:
Смотри: есть пункты 106.19й - и 20й, которые говорят о _разных вещах_.
Есть пункт 85.9:
оголошення за поданням Президента України стану війни
и 85.31
Но ты утверждаешь, что это об одном и том же? - просто опечатки? - или как ты это объясняешь?
Так, я вважаю, що оскільки термін "стан війни" ніде не описано, а в закон про воєнний стан
дивним чином перегукуєтсья з наведеними тобою статтями Конституції, то "воєнний стан" і "стан війни" - це просто дві назви одного й того ж явища
.
Закон - просто имплементирует Конституцию. Он не может ее уточнять/объяснять.
Интересная теория. Но почему, например, в "Розділ II" или "Розділ XIII" - "второе название" не используется?
Додано: Пон 11 тра, 2026 11:18
ЛАД написав:
Между прочим, к вопросу о 1,5 млрд. долл. в ФНБ и сообщении flyman
"а.
Только что услышал по марафону
со ссылкой на Блумберг о том, что в мае РФ закупит золото и инвалюту именно на сумму 1,5 млрд. долл. Так что flyman
правильно сообщал.
При этом умиляет наш "эксперт"-комментатор, который рассказывает, что мы "не полностью перекрыли" возможность экспорта нефти через западные порты РФ. Правда, позже он говорит, что не известно насколько долго мы нарушали работу западных портов и насколько сильные были повреждения..
Когда здесь об этом писали, то людей клеймили как зрадофілів и поклонников РФ.
вірте експерту
Додано: Пон 11 тра, 2026 11:19
_hunter написав:
Закон - просто имплементирует Конституцию. Он не может ее уточнять/объяснять.
Интересная теория. Но почему, например, в "Розділ II" или "Розділ XIII" - "второе название" не используется?
Тому що Конституцію приймали вночі і особо не вчитувалися у деталі. Просто проїбалися.
Так, він імплементує. Закон про воєнний стан імплементує пункт 20 статті 106.
Додано: Пон 11 тра, 2026 11:20
Faceless написав: _hunter написав: sashaqbl написав:
Стаття 106, пункти 19 и 20:
19) вносить до Верховної Ради України подання про оголошення стану війни та у разі збройної агресії проти України приймає рішення про використання Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань;
20) приймає відповідно до закону рішення про загальну або часткову мобілізацію та введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях у разі загрози нападу, небезпеки державній незалежності України;
Тут не пише, що таке стан війни. Ти можеш мені надати посилання на статтю Конституції чи окремий законопроект, де розписано, що таке "стан війни"?
Их нет: я же пишу - это как и хочет Faceless
- "в умовах війни лібералізм і демократія не працюють". Вот они и выключаются - совсем. И Конституция выключается. И Законы/Постановы - выключаются. А зачем писать статью Конституции - если Конституция не действует?
Війна є і це факт, і на це не впливає наявність чи відсутність якогось стану.
Так и Конституция - есть. И в ней прямо предусмотренно - что, несмотря на введение Военного положения - она продолжает действовать.
