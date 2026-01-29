



  #<1 ... 17706177071770817709>
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2026 12:59

  flyman написав:
  ЛАД написав:Между прочим, к вопросу о 1,5 млрд. долл. в ФНБ и сообщении flyman"а.
Только что услышал по марафону со ссылкой на Блумберг о том, что в мае РФ закупит золото и инвалюту именно на сумму 1,5 млрд. долл. Так что flyman правильно сообщал.
При этом умиляет наш "эксперт"-комментатор, который рассказывает, что мы "не полностью перекрыли" возможность экспорта нефти через западные порты РФ. Правда, позже он говорит, что не известно насколько долго мы нарушали работу западных портов и насколько сильные были повреждения..
Когда здесь об этом писали, то людей клеймили как зрадофілів и поклонников РФ.

вірте експерту


оце доробло охріменко до останньго відпрацьовувало на орківських телеканалах...
знайшли кого дивитись...
Slon_Nosov
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2026 13:22

  Banderlog написав:
  ЛАД написав:
Как это сочетается с пламенным патриотизмом?
Или тоже больше нравится клеймить на форуме "нехороших" людей, в т.ч. своих земляков, лёжа на диване?

пішов б то на русскоязичних не котив б бочку.
В мене бригада в основном українська з центру, но і російськомовні є. З одеси теж більшість російськомовні і загиблі герої... декого знаю лиш з ефіру голоса...
одеса то півбіди, в чернівцях приміром теж говорять часто російською)
але харьковчани городські... :lol: з тим твердим г.. ні, зараз я здебільшого чую українські інтонації :lol: но часом аж вздригаюсь.

Странно, никогда не слышал твёрдое "г" в Харькове.
ЛАД
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2026 13:55

  Дюрі-бачі написав:Shaman ИМХО поки в держави є гроші (долари, юані, золото...) то вона може все імпортувати. Не зважаючи на будь-які санкції, хай і за завищеною ціною. А раз імпорт не перевищує експорт, то це значить тільки одне -друкують недостатньо грошей.
Ви точно науковець?
Ви Платіжний Баланс
і Бюджетний Баланс
Розрізнити в стані?
Платіжний баланс - працюють підприємства, одні купують , другі продають і баланс може бути позитивним або дефіцитним.
В педерації баланс -позитивний....але власниками позитивних доларів-є ПІДПРИЄМСТВА
а Держава має свої Фонди в яких миша повісилась
Тепер Бюджетний Баланс
1 Держава не може друкувати фублі під заставу(наповнення) чужих доларів.
Бо від того що Держава НАДРУКУЄ... вона не може їх утилізувати продажем того що в неї нема.
2 Що таке фублі
Фублі це еквівалент обміну, але якщо на кожному колі обміну , частину створеної матеріальної маси спалювати на фронті, то кількість фублів буде збільшуватись а товарна маса яку вони забезпечують буде сталою (це та частина цивільної економіки яка продукує те що не згорить на фронті)
budivelnik
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2026 13:58

  sashaqbl написав:
  _hunter написав:Их нет: я же пишу - это как и хочет Faceless - "в умовах війни лібералізм і демократія не працюють". Вот они и выключаются - совсем. И Конституция выключается. И Законы/Постановы - выключаются. А зачем писать статью Конституции - если Конституция не действует?

Злив зараховано.
Тобто ти собі просто вигадав що стан війни і військовий стан - це різні речі. А тепер на основі цієї вигадки намагаєшся будувати якісь логічні ланцюжки.

Якщо дуже коротко:

Або:
Востаннє редагувалось Schmit в Пон 11 тра, 2026 14:01, всього редагувалось 1 раз.
Schmit
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2026 13:58

  ЛАД написав:Странно, никогда не слышал твёрдое "г" в Харькове.

послухайте його в чернівцях :lol:
а взагалі і позивні на 2/3 однакові і бесіди в ефірі, не особо умні) одразу й не скажеш як перехват чуєш чи наші чи їхні. Рідко в кого мозги працюють рівно. Як не странно кавказці порять гарячки менше за славян.
Banderlog
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2026 14:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Платіжний баланс - працюють підприємства, одні купують , другі продають і баланс може бути позитивним або дефіцитним.
В педерації баланс -позитивний....але власниками позитивних доларів-є ПІДПРИЄМСТВА

Є один маленький нюанс: якщо в підприємств є гроші, держава може попросити їх поділитися. Тими чи іншими методами: заплатити податки на 100 років вперед, ввести податок на надприбуток, або просто "попросити" взяти шефтво над військовим підрозділом...
sashaqbl
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2026 14:14

  sashaqbl написав:
Погоджуюсь
Але є позитив на позитив.....
Не всі платять податки....
А ті в кого мільярди - відмовились допомагати педераційному Бюджету
Засідання було -Дерипаска з іншими прямо відмовився....
Так щоб Ви розуміли
Пуйло тільки тому пуйло -що є АРБІТРОМ між тими багатими
Він звичайно може наїхати на одного спираючись на більшість інших..
Але самостійно наїзжати на всіх.....
в цьому випадку політичне вбивство в порівнянні з мільярдом...
як думаєте що виберуть?
budivelnik
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2026 14:45

Андрій Длігач - український підприємець, науковець та громадський діяч.

Чого очікувати від зустрічі Трампа і Сі в Пекіні 13-15 травня
Ірина_
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2026 14:55

  sashaqbl написав:
  Letusrock написав:"Ухилянти" канєшно редіски і все таке, но ви так щиро радієте розбудові поліцейської держави, що десь там північніше від заздрощів всплакнув пан лукашенко.
P.S. Місяць тому такі мотивовані з автоматами зловили натовпом замість себе 56 річного діабетчика. Він поки в області, вже десь три рази везли його з ТЦК в лікарню з тиском 200. Футболять в тежах трикутника ТЦК-лікарні-місцеві в/ч. Галочка стоїть, обороноздатність підвищується, кількість "ухилянтів" зменшується, все по плану

Тобто діабетчик пройшов ВЛК і був непридатний? Чи просто ховався в надії що пронесе?
Я особисто за адекватне ВЛК. І за відміну бронювання. А взагалі треба було проводити лотереї, як в США, з самого початку.
Але процес зможе налагодитися тільки коли ухилянти успідомлять, що пересидіти не вдасться.
Діабетчик - проходь ВЛК, будеш обмежено придатний, підеш мости охороняти на Закарпатті. А будеш косити - тобі ж гірше.
P.S. До речі, ВЛК досі набагато якісніше оглядає тих, хто приходить сам, ніж тих, кого приводять. Вже навіть до тупих малдо б дійти...
P.P.S. Я не бачу перпектив розбудови поліцейської держави. Вона будується тільки поки найактивніша частина суспільства на фронті, а решта ховаєтсья.

майже, таке було колись , в СССР
Vadim_
 
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2026 14:56

  budivelnik написав:1 Держава не може друкувати фублі під заставу(наповнення) чужих доларів.
Бо від того що Держава НАДРУКУЄ... вона не може їх утилізувати продажем того що в неї нема.

1 ну якось справляються? Якщо порівнювати доларову інфляцію в нас і в них.
2. Можно утилізовувати продажем того чого нема,
наприклад продажем незбудованої нерухомості особливо на роздутих ринках
Ти не врахував швидкість обороту грошей росія той оборот підморожує.
Але ладно, з тими процентами не зрозуміло про що мова.
Давай краще про співвідношення цін та зарплат в рф та україні.
Які товари там критично недоступніші ніж в нас? Де видно цю дику інфляцію?
Banderlog
