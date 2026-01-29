Форуми
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
Макроекономіка України.
Політика та гроші
Політика та гроші
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2026 14:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:1 Держава не може друкувати фублі під заставу(наповнення) чужих доларів.
Бо від того що Держава НАДРУКУЄ... вона не може їх утилізувати продажем того що в неї нема.

Про валютні правила, які раніше діяли і в Україні і в москалів чули? Приказ, згідно з яким в підприємств є 30/90/365 днів щоб продати всю /50% /73% валютної виручки на міжбанку/ на біржі / своєму банку...
Дюрі-бачі
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2026 15:05

  Vadim_ написав:
  sashaqbl написав:
  Letusrock написав:"Ухилянти" канєшно редіски і все таке, но ви так щиро радієте розбудові поліцейської держави, що десь там північніше від заздрощів всплакнув пан лукашенко.
P.S. Місяць тому такі мотивовані з автоматами зловили натовпом замість себе 56 річного діабетчика. Він поки в області, вже десь три рази везли його з ТЦК в лікарню з тиском 200. Футболять в тежах трикутника ТЦК-лікарні-місцеві в/ч. Галочка стоїть, обороноздатність підвищується, кількість "ухилянтів" зменшується, все по плану

Тобто діабетчик пройшов ВЛК і був непридатний? Чи просто ховався в надії що пронесе?
Я особисто за адекватне ВЛК. І за відміну бронювання. А взагалі треба було проводити лотереї, як в США, з самого початку.
Але процес зможе налагодитися тільки коли ухилянти успідомлять, що пересидіти не вдасться.
Діабетчик - проходь ВЛК, будеш обмежено придатний, підеш мости охороняти на Закарпатті. А будеш косити - тобі ж гірше.
P.S. До речі, ВЛК досі набагато якісніше оглядає тих, хто приходить сам, ніж тих, кого приводять. Вже навіть до тупих малдо б дійти...
P.P.S. Я не бачу перпектив розбудови поліцейської держави. Вона будується тільки поки найактивніша частина суспільства на фронті, а решта ховаєтсья.

майже, таке було колись , в СССР


син зараз проходить влк, фіксує п'ять контузій, хворе серце, порвані мініски....
наче ще діагностували цукровий діабет, але лікування ще не призначали.
для списання по кардіології негласна команда не списувати та не давати інвалідність.
обмежено придатних привозили нам у артилерію, номерами обслуги носити 155-х кабанчиків по 46 кг... те ще задоволення, особливо після 50-ти років.
Slon_Nosov
