Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2026 18:42

  Water написав:
  _hunter написав:
  Water написав:Де я таке писав? Я питав у Banderlog шо він бачив у Італії, Греції, Румунії.
В Німеччині особисто я колись бачив як і шо, але це не хресна хода, і не у Берліні.

Тут контекст имеет значение: просто спрашивать - это одно. Продолжать спрашивать "так а шо ви таки видели?" после двух ответов "ничего" - это таки другое.
Ну и разговор-то не про "колись бачив" был, а про современность...

Я там Banderlog'у написав.

Да, вижу:
>>> Будеш питать шо я там робив у 2016 році?
Нет: вопрос будет "сколько там человек было?" -- 500? 1000? - в процентах от населения это и называется "ничего не происходит"...
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2026 19:02

  sashaqbl написав:
  budivelnik написав:Платіжний баланс - працюють підприємства, одні купують , другі продають і баланс може бути позитивним або дефіцитним.
В педерації баланс -позитивний....але власниками позитивних доларів-є ПІДПРИЄМСТВА

Є один маленький нюанс: якщо в підприємств є гроші, держава може попросити їх поділитися. Тими чи іншими методами: заплатити податки на 100 років вперед, ввести податок на надприбуток, або просто "попросити" взяти шефтво над військовим підрозділом...


вчора один писав, що рф може взяти кредити у Китая-виявилось, що не може
у 2024р хутін хотів, щоб КНР і Індія розраховувались за нафту в рублях- нічого у нього не вийшло

путін (рф) торгує з Китаєм за скляні буси, тобто доларів і навіть юанів рф не отримує, тільки запис у банку КНР


привожу на москвальскій, щоб парторг не думав, що це українське іпсо

Основные показатели платежного баланса и торговли (2025–2026)Товарооборот: По итогам 2025 года двусторонняя торговля составила около \(\$228\234\) млрд. Хотя этот показатель впервые за 5 лет незначительно снизился (на 6,9% в долларовом эквиваленте) после пика 2024 года, Китай сохраняет позиции ключевого партнера.

Торговый баланс: В торговле с РФ у Китая наблюдается отрицательное сальдо (минус 16,48 млрд долларов за январь-ноябрь 2025 года), что означает, что Россия поставляет товаров на большую сумму, чем приобретает.

Экспорт из РФ в КНР: Основу составляют энергоносители (нефть, газ, уголь) — на них приходится более 2/3 поставок (около \(\$85\) млрд в 2022 году, данные актуализируются). В 2025 году поставки трубопроводного газа достигли рекорда в 38 млрд куб. м.(38млрд це половина від того , що Україна закупала у рф роками 1992-2014
https://svspb.net/norge/import-gaza.php?l=ukraina

Импорт из КНР в РФ: Китайские товары занимают значительную долю российского рынка, включая автомобили, электронику и промышленное оборудование.Ключевые тренды и особенностиЮанизация расчетов: Россия и Китай активно переходят на расчеты в нацвалютах (юани и рубли), чтобы минимизировать риски западных санкций. Китайский юань стал одной из основных валют во внешнеторговых расчетах РФ.
Энергетическая зависимость: Россия стала одним из крупнейших поставщиков нефти и СПГ в Китай, предоставляя скидки (дисконт) на энергоносители.
Логистические трудности: В 2025–2026 годах наблюдались сложности с прямыми банковскими платежами из-за санкционных рисков для китайских банков, что заставляет бизнес искать альтернативные способы проведения оплат.
Долговая нагрузка: Россия является одним из крупнейших заемщиков у Китая в рамках инициативы «Один пояс, один путь».Проблемы и рискиСнижение цен на ресурсы: Падение цен на нефть снижает стоимостной объем российского экспорта в Китай.
Замедление роста: Снижение спроса на российском рынке на китайские автомобили и технику привело к небольшому снижению экспорта КНР в РФ в 2025 году.Данные основаны на отчетах таможенных служб и оценках аналитиков, актуальных на начало 2026 года.


ЛАД вважав, що ФНБ рф э чим поповнити, а по факту НІ. Рф "має" декілька млрд юаней в Китайських банках, але ні продати, ні поміняти на долари/фунти чи єни вони не здатні, єдиний варіант купувати на ці юані китайські товари(тобто різний хлам)
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2026 19:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:в процентах от населения это и называется "ничего не происходит"...
В процентах від населення- максимум коли щось відбувається-це вибори/референдуми , бо тільки там є 20+%
Тому це тупий підхід.
Простий приклад
Донати-Порошенко.....
В процентах нехай 4 члена сімї Порошенка від 40 млн громадян України - це 0,00001%
Сума донатів 2млрд/рік при 4 000 млрд витрат/рік - це також фігня якихось 0,05%

Так що ЗДУРІ можна й МЯГКЕ зломати
перевожу
Завжди можна викривити умову задачі таким чином що відповідь не буде мати значення...
але як казали ще педераційники ( до чого тупі, але й вони розуміли)
Ламать - нє строить.....
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2026 19:09

  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:Знизити ставку - тоді гроші які вони роками забирали в населення на депозити - хлинуть на ринок,

Обмежити видачу депозитів. В них з минулого року заманюють в трирічні нерозривні депозити підвищеною ставкою. Якщо треба буде - просто примусово обмежать зняття.
Десь в мережі гуляв фейк про "конвертацію в облігації суми депозитів понад 2 млн. руб", але як на мене, то цілком можуть прийняти таке рішення, бо воно задіне кілька % вкладників і заморозить 3/4 депозитних грошей.


це був не фейк а зондування грунту
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2026 19:13

  Water написав:
  Banderlog написав:
  Water написав:
Де я таке писав? Я питав у Banderlog шо він бачив у Італії, Греції, Румунії.
В Німеччині особисто я колись бачив як і шо, але це не хресна хода, і не у Берліні.
і що ж ти там бачив? Середньостатистичний німак поняття не має що якийсь день не такий.

http://www.friedensrat.org/pages/aktion ... rieden.php
Будеш питать шо я там робив у 2016 році?
Глянув їхні новини, вони й у 2026 проводили захід.
Але ви вірте Banderlog'у, якій ніколи в житті не був у Німеччині, але розповідає багато цікавого.
не буду. Не впєчатліло. Не фестиваль пива в баварії і навіть не петрівський ярмарок в чернівцях. І не вашковецька маланка. :lol:
Я був в німеччині в берліні, і в баварії, но не на майські. Особисто общався з німецькими офіцерами і шоб ти там собі не думав вони цитують гудеріана :wink:
Шо ти там робив? Хз можу брєдову версію, хтось з твоїх родом десь з лемківщини, переселений в україну. Ти католик або грекокатолик і поглибленовивчав німецьку, мож мама вчителька німецької.
І десь на релігійній почві ти з німцями сконтачився.
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2026 19:20

В РПЦ объяснили «СВО» наказанием за отступление от «традиций

Banderlog

В РПЦ объяснили «СВО» наказанием за отступление от «традиций»

Крупным войнам, в которых участвовала Россия, предшествовало отступление от веры и традиций, заявил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг). По его словам, перед Отечественной войной 1812 года в стране копировали европейские обычаи и «было стыдно разговаривать на русском языке», а накануне Великой Отечественной — закрывали храмы.

«Накануне специальной военной операции в течение 30 лет мы перенимали со всех стран все, что ни попадя: любую демократию, любые права. И совершенно забывали о тех укладах и традициях, которые дарованы нам», — пояснил он. 


а теперь возродили ГУЛАГ, доносы, статьи за лайки

у мене питання до пана майора, ти теж за попрання людських цінностей , які твоя церква вважає традиціями (як снохацтво, побиття дітей і жінок)
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2026 19:21

  prodigy написав:це був не фейк а зондування грунту
Так педераційники шукають варіанти
як би і рибку зїсти і на три букви не сісти
Але є ОСОБЛИВІСТЬ
Станом на зараз та частка цивільного сектору економіки в стані наповнити ринок педерації товарною продукцією..... але НЕ В СТАНІ покрити і ті суми грошей які педераційники виплачують у військовопромисловому комплексі.
Тимчасовий вихід ( який дозволяє показувати відсутність інфляції і стійкість рубля) -вони знайшли - це СТЕРИЛІЗАЦІЯ грошової маси в банківському секторі , шляхом зачучення коштів високими ставками по депозитам....
Отже схема наступна
Працює 10 людей-всім платять
Вісім працює в цивільному секторі
Двоє працює в військовому
Завдання
Треба 20% грошей виплачених цим 10 особам - загнати на депо.
Тоді те що випускає 8 купується десятьма і інфляція і курс стабільні...
Ніби все гарно... але є НЮАНСИ
Банки не можуть збирати гроші і віддавати проценти по зібраному якщо вони зібрані гроші комусь не віддадуть.
Але віддати комусь (населенню) у вигляді кредитів- тоді навіщо збирали(з точки зору політики Держави)
Отже треба віддати туди звідки гроші НЕ повертаються в цивільний сектор... А раз так, то виробництво зброї -це саме те що треба.
Отже бачимо
За 50 місяців з населення зібрали його 10 місячний дохід і спалили у виробництві зброї...
Тобто якщо НАСЕЛЕННЯ захоче ЗАБРАТИ свої вкладення , а банки винні 12 місяців його доходів( 10 взяли ще 2 відсотки) , а цих грошей НЕМАЄ ніде ні в банків, ні в Держави, ні в резервах Держави....
Тобто вже сьогодні треба щоб НАСЕЛЕННЯ безкоштовно працювало рік.....
Так , до цього вони готувались 20 років заощаджуючи надлишки від нафтодоходів
Так цих заощаджень вистарчило на три роки війни, а далі пішов різкий ріст дефіциту Бюджету який нічим перекрити
Востаннє редагувалось budivelnik в Пон 11 тра, 2026 19:24, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2026 19:22

  prodigy написав:"має" декілька млрд юаней в Китайських банках, але ні продати, ні поміняти на долари/фунти чи єни вони не здатні,

За Китай не знаю нічого, а от в Казахстані москалі постійно зі своїми грошима розраховуються. Іноді з колегами вдається прикрити деякі схеми, але то дрібниця. І найгірше не те, що схеми є, а те, що вони дешеві. Я ж в 2022 думав, що санкції зроблять ціну х2-х3, а на ділі посередники беруть комісію всього 2-3% на Китай, 5-7% на ЄС і до 15% на США.
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2026 19:26

  Banderlog написав:І десь на релігійній почві ти з німцями сконтачився.


Німці , там само як британці і французи с кожним роком віддаляються від християнства

Кількість людей, які не належать до жодної з цих двох церков, зараз перевищує кількість членів обох церков разом узятих. Станом на 2024 рік, близько 47% населення Німеччини вважають себе нерелігійними або не належать до жодної конфесії.


стосовно католиків і лютеран-в Німеччині майже порівну

Католики: Кількість католиків становить трохи менше 20 мільйонів осіб (близько 23-24% населення).
Протестанти (лютерани): Кількість членів Євангелічної церкви Німеччини (EKD) становить близько 18,5 мільйонів осіб (приблизно 21% населення).
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2026 19:28

у вас бізнес на мільйони, а в РФ мова про мільярди, тут складніше, і комісія вище :mrgreen:
