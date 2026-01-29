Water написав:Де я таке писав? Я питав у Banderlog шо він бачив у Італії, Греції, Румунії. В Німеччині особисто я колись бачив як і шо, але це не хресна хода, і не у Берліні.
Тут контекст имеет значение: просто спрашивать - это одно. Продолжать спрашивать "так а шо ви таки видели?" после двух ответов "ничего" - это таки другое. Ну и разговор-то не про "колись бачив" был, а про современность...
Я там Banderlog'у написав.
Да, вижу: >>> Будеш питать шо я там робив у 2016 році? Нет: вопрос будет "сколько там человек было?" -- 500? 1000? - в процентах от населения это и называется "ничего не происходит"...
budivelnik написав:Платіжний баланс - працюють підприємства, одні купують , другі продають і баланс може бути позитивним або дефіцитним. В педерації баланс -позитивний....але власниками позитивних доларів-є ПІДПРИЄМСТВА
Є один маленький нюанс: якщо в підприємств є гроші, держава може попросити їх поділитися. Тими чи іншими методами: заплатити податки на 100 років вперед, ввести податок на надприбуток, або просто "попросити" взяти шефтво над військовим підрозділом...
вчора один писав, що рф може взяти кредити у Китая-виявилось, що не може у 2024р хутін хотів, щоб КНР і Індія розраховувались за нафту в рублях- нічого у нього не вийшло
путін (рф) торгує з Китаєм за скляні буси, тобто доларів і навіть юанів рф не отримує, тільки запис у банку КНР
привожу на москвальскій, щоб парторг не думав, що це українське іпсо
Основные показатели платежного баланса и торговли (2025–2026)Товарооборот: По итогам 2025 года двусторонняя торговля составила около \(\$228\234\) млрд. Хотя этот показатель впервые за 5 лет незначительно снизился (на 6,9% в долларовом эквиваленте) после пика 2024 года, Китай сохраняет позиции ключевого партнера.
Торговый баланс: В торговле с РФ у Китая наблюдается отрицательное сальдо (минус 16,48 млрд долларов за январь-ноябрь 2025 года), что означает, что Россия поставляет товаров на большую сумму, чем приобретает.
Экспорт из РФ в КНР: Основу составляют энергоносители (нефть, газ, уголь) — на них приходится более 2/3 поставок (около \(\$85\) млрд в 2022 году, данные актуализируются). В 2025 году поставки трубопроводного газа достигли рекорда в 38 млрд куб. м.(38млрд це половина від того , що Україна закупала у рф роками 1992-2014 https://svspb.net/norge/import-gaza.php?l=ukraina
Импорт из КНР в РФ: Китайские товары занимают значительную долю российского рынка, включая автомобили, электронику и промышленное оборудование.Ключевые тренды и особенностиЮанизация расчетов: Россия и Китай активно переходят на расчеты в нацвалютах (юани и рубли), чтобы минимизировать риски западных санкций. Китайский юань стал одной из основных валют во внешнеторговых расчетах РФ. Энергетическая зависимость: Россия стала одним из крупнейших поставщиков нефти и СПГ в Китай, предоставляя скидки (дисконт) на энергоносители. Логистические трудности: В 2025–2026 годах наблюдались сложности с прямыми банковскими платежами из-за санкционных рисков для китайских банков, что заставляет бизнес искать альтернативные способы проведения оплат. Долговая нагрузка: Россия является одним из крупнейших заемщиков у Китая в рамках инициативы «Один пояс, один путь».Проблемы и рискиСнижение цен на ресурсы: Падение цен на нефть снижает стоимостной объем российского экспорта в Китай. Замедление роста: Снижение спроса на российском рынке на китайские автомобили и технику привело к небольшому снижению экспорта КНР в РФ в 2025 году.Данные основаны на отчетах таможенных служб и оценках аналитиков, актуальных на начало 2026 года.
ЛАД вважав, що ФНБ рф э чим поповнити, а по факту НІ. Рф "має" декілька млрд юаней в Китайських банках, але ні продати, ні поміняти на долари/фунти чи єни вони не здатні, єдиний варіант купувати на ці юані китайські товари(тобто різний хлам)
_hunter написав:в процентах от населения это и называется "ничего не происходит"...
В процентах від населення- максимум коли щось відбувається-це вибори/референдуми , бо тільки там є 20+% Тому це тупий підхід. Простий приклад Донати-Порошенко..... В процентах нехай 4 члена сімї Порошенка від 40 млн громадян України - це 0,00001% Сума донатів 2млрд/рік при 4 000 млрд витрат/рік - це також фігня якихось 0,05%
Так що ЗДУРІ можна й МЯГКЕ зломати перевожу Завжди можна викривити умову задачі таким чином що відповідь не буде мати значення... але як казали ще педераційники ( до чого тупі, але й вони розуміли) Ламать - нє строить.....
budivelnik написав:Знизити ставку - тоді гроші які вони роками забирали в населення на депозити - хлинуть на ринок,
Обмежити видачу депозитів. В них з минулого року заманюють в трирічні нерозривні депозити підвищеною ставкою. Якщо треба буде - просто примусово обмежать зняття. Десь в мережі гуляв фейк про "конвертацію в облігації суми депозитів понад 2 млн. руб", але як на мене, то цілком можуть прийняти таке рішення, бо воно задіне кілька % вкладників і заморозить 3/4 депозитних грошей.
не буду. Не впєчатліло. Не фестиваль пива в баварії і навіть не петрівський ярмарок в чернівцях. І не вашковецька маланка. Я був в німеччині в берліні, і в баварії, но не на майські. Особисто общався з німецькими офіцерами і шоб ти там собі не думав вони цитують гудеріана Шо ти там робив? Хз можу брєдову версію, хтось з твоїх родом десь з лемківщини, переселений в україну. Ти католик або грекокатолик і поглибленовивчав німецьку, мож мама вчителька німецької. І десь на релігійній почві ти з німцями сконтачився.
В РПЦ объяснили «СВО» наказанием за отступление от «традиций»
Крупным войнам, в которых участвовала Россия, предшествовало отступление от веры и традиций, заявил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг). По его словам, перед Отечественной войной 1812 года в стране копировали европейские обычаи и «было стыдно разговаривать на русском языке», а накануне Великой Отечественной — закрывали храмы.
«Накануне специальной военной операции в течение 30 лет мы перенимали со всех стран все, что ни попадя: любую демократию, любые права. И совершенно забывали о тех укладах и традициях, которые дарованы нам», — пояснил он.
а теперь возродили ГУЛАГ, доносы, статьи за лайки
у мене питання до пана майора, ти теж за попрання людських цінностей , які твоя церква вважає традиціями (як снохацтво, побиття дітей і жінок)
prodigy написав:це був не фейк а зондування грунту
Так педераційники шукають варіанти як би і рибку зїсти і на три букви не сісти Але є ОСОБЛИВІСТЬ Станом на зараз та частка цивільного сектору економіки в стані наповнити ринок педерації товарною продукцією..... але НЕ В СТАНІ покрити і ті суми грошей які педераційники виплачують у військовопромисловому комплексі. Тимчасовий вихід ( який дозволяє показувати відсутність інфляції і стійкість рубля) -вони знайшли - це СТЕРИЛІЗАЦІЯ грошової маси в банківському секторі , шляхом зачучення коштів високими ставками по депозитам.... Отже схема наступна Працює 10 людей-всім платять Вісім працює в цивільному секторі Двоє працює в військовому Завдання Треба 20% грошей виплачених цим 10 особам - загнати на депо. Тоді те що випускає 8 купується десятьма і інфляція і курс стабільні... Ніби все гарно... але є НЮАНСИ Банки не можуть збирати гроші і віддавати проценти по зібраному якщо вони зібрані гроші комусь не віддадуть. Але віддати комусь (населенню) у вигляді кредитів- тоді навіщо збирали(з точки зору політики Держави) Отже треба віддати туди звідки гроші НЕ повертаються в цивільний сектор... А раз так, то виробництво зброї -це саме те що треба. Отже бачимо За 50 місяців з населення зібрали його 10 місячний дохід і спалили у виробництві зброї... Тобто якщо НАСЕЛЕННЯ захоче ЗАБРАТИ свої вкладення , а банки винні 12 місяців його доходів( 10 взяли ще 2 відсотки) , а цих грошей НЕМАЄ ніде ні в банків, ні в Держави, ні в резервах Держави.... Тобто вже сьогодні треба щоб НАСЕЛЕННЯ безкоштовно працювало рік..... Так , до цього вони готувались 20 років заощаджуючи надлишки від нафтодоходів Так цих заощаджень вистарчило на три роки війни, а далі пішов різкий ріст дефіциту Бюджету який нічим перекрити
Востаннє редагувалось budivelnik в Пон 11 тра, 2026 19:24, всього редагувалось 1 раз.
prodigy написав:"має" декілька млрд юаней в Китайських банках, але ні продати, ні поміняти на долари/фунти чи єни вони не здатні,
За Китай не знаю нічого, а от в Казахстані москалі постійно зі своїми грошима розраховуються. Іноді з колегами вдається прикрити деякі схеми, але то дрібниця. І найгірше не те, що схеми є, а те, що вони дешеві. Я ж в 2022 думав, що санкції зроблять ціну х2-х3, а на ділі посередники беруть комісію всього 2-3% на Китай, 5-7% на ЄС і до 15% на США.
Banderlog написав:І десь на релігійній почві ти з німцями сконтачився.
Німці , там само як британці і французи с кожним роком віддаляються від християнства
Кількість людей, які не належать до жодної з цих двох церков, зараз перевищує кількість членів обох церков разом узятих. Станом на 2024 рік, близько 47% населення Німеччини вважають себе нерелігійними або не належать до жодної конфесії.
стосовно католиків і лютеран-в Німеччині майже порівну
Католики: Кількість католиків становить трохи менше 20 мільйонів осіб (близько 23-24% населення). Протестанти (лютерани): Кількість членів Євангелічної церкви Німеччини (EKD) становить близько 18,5 мільйонів осіб (приблизно 21% населення).
у вас бізнес на мільйони, а в РФ мова про мільярди, тут складніше, і комісія вище