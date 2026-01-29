ЛАД написав:Сегодня день посвящён активной психотерапии и доказательству того, что РФ скоро потерпит экономический крах. Вот-вот. Буквально "через 2 недели". Вот только я хорошо помню прогнозы 2022 ещё после 1-го пакета санкций 23.02 и последующих. Сейчас, правда, сроки называть остерегаются.
Теж пригадала, як один пропагандон тоді писав тут про вялічіє, зокрема, щодо виробництва шаленої кількості військової техніки зростаючими темпами. Дивно, що її на параді пару днів тому не показали..
Hotab написав:............. Виходить всі помиляються в оцінках і прогнозах. .........
Это правда. Но можно ошибаться раз-два. Делать это регулярно не стоит. По графикам нефти рекомендую посмотреть апрельские на https://index.minfin.com.ua/markets/oil/2026-04/ (это всем). За май можно посмотреть там же - пока для РФ похуже, но, к сожалению, тоже пока неплохо.
У Флаймана є де падає. Ну і приходить він з цифрами лише коли падає, ніколи коли росте. Що підтверджує, що падає завжди, як він і казав. А ще ж вгадав, що 1.5 млрд доларів РФ купить в травні, Я думаю у нього є і відповідь для Барабашова, коли курс 200. По відвару з філіппінських жабʼячих лап і грибам з підвалу гадає.
3 тисячі «аспірантів» для ухилення від мобілізації: судитимуть керівництво запорізького вишу за схему на понад 50 млн грн
До суду скеровано обвинувальний акт стосовно 9 учасників злочинної організації, які організували масштабну схему фіктивного зарахування військовозобов’язаних до аспірантури для отримання відстрочки від мобілізації.
Організатором оборудки був ректор та власник приватного університету у Запоріжжі. До схеми він залучив свою доньку – проректора з науково-педагогічної та наукової роботи, ще трьох проректорів, заступника директора одного з інститутів, начальника центру інформаційних систем та працівників відділу аспірантури.
Фіктивне навчання оформлювали через підробку документів, внесення неправдивих даних та незаконне втручання в державну базу ЄДЕБО. Документи про вступ створювалися заднім числом, а самі «аспіранти» фактично не навчалися.
За два роки через схему незаконно оформили майже 3,5 тисячі чоловіків призовного віку. Близько 3 тисяч із них отримали підстави для відстрочки від мобілізації.
При цьому ліцензійний обсяг набору до аспірантури було перевищено у 13 разів: заклад мав право прийняти не більше 265 аспірантів.
Вартість «послуг» складалася з офіційної оплати навчання, майже 20 тисяч гривень за два семестри, та окремої неправомірної вигоди: від кількасот до понад 260 тисяч гривень з особи.
Загалом схема принесла її організаторам понад 50 мільйонів гривень.
Оборудку викрили після того, як держатель ЄДЕБО зафіксував підозрілу масову реєстрацію вступників та звернувся до правоохоронців. Після цього МОН анулювало ліцензію університету на підготовку аспірантів.
Усім обвинуваченим інкриміновано участь у злочинній організації, хабарництво, махінації з документами, втручання в ІТ-системи та перешкоджання законній діяльності ЗСУ. Організатору схеми додатково – створення злочинної організації та легалізацію незаконно отриманих коштів.
Освіта не може бути прикриттям для торгівлі відстрочками. А диплом чи статус аспіранта – інструментом ухилення від обов’язку перед державою.
Працюємо далі _________________________________________
Меня не очень волнует, какие ответы есть у флаймена и на чём он гадает. А вот графики минфина заинтересовали. Особенно, за апрель, где уралс почти всё время дороже брента.
Меня не очень волнует, какие ответы есть у флаймена и на чём он гадает. А вот графики минфина заинтересовали. Особенно, за апрель, где уралс почти всё время дороже брента.