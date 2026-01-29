Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2026 22:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

До теми , що готові терпіти сибіряки, то не готові москвичі.

https://www.facebook.com/share/v/18mn4r ... tid=wwXIfr
Hotab
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2026 22:56

Скороход похожа на опухшую от побоев Юлю Тимошенко
А Юля Мендель очень хорошо владеет языком
Похоже на отголоски стукв железных копыт то что она говорит сейчас миру
fox767676
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2026 23:39

Цифри від Мадяра

Плани/мрії можливо не потрібно читати дуже вдумливо. На те вони і мрії. Цікаві фактичні цифри,
Проте треба враховувати, що не всі це жмури, там і важкі 300-ті, які по задуму інваліди, але хто знає як воно насправді.


3,14-відставити!
Операція «Стандарт-10», щоб 3,14здець хробака став неминучим: математика перелому від Мадяра.
Пропозиція обґрунтована, читати вдумливо, зацікавленим:
3,14-символ стримування, нескінченне та виснажливе коло, що не передбачає фіналу. Настав час нещадної лінійної прогресії- «Стандарт-10»!

Дано:
•700+ тис в/с- чисельність ворожого війська, одномоментно задіяно у війні проти України;

•29,5 тис в/с- середньомісячне поповнення противника на фронт(прибуло) у грудні-квітні;

•31,5 тис в/с- середньомісячний темп утилізації хробаків за допомогою лише дронів(вибуло) у грудні-квітні;

Під лупою все, розкладаю два крайніх місяці:
33989+33961-підтверджені втрати противника березень та квітень, склалися з:

•10513+10581 хробаків- Птахи СБС (31,2% від загального)*

•6453+6285 хробаків- пілоти СБУ (18,8% від загального)*

•16464+17367 хробаків- сукупний результат пілотів усіх сімнадцяти Армійських корпусів СОУ (49,9% від загального)*
*тільки верифіковані у Delta втрати, тільки дронами.

‼️3,14 хробаків/місяць- СЕРЕДНІЙ показник знищення живої сили противника одним ударним екіпажем СОУ за МІСЯЦЬ (форма 5.39)

•15,2 хробаків/місяць- середній показник знищення живоі сили противника одним ударним екіпажем СБС за місяць

🌶️30,6 хробаків/місяць- середній показник знищення живої сили противника одним ударним екіпажем 414 обр «Птахи Мадяра» за місяць

‼️Вихід на «Стандарт-10»:
Ти- екіпаж бомбера, фпв,тощо;
Твій місяць- 15-20 бойових діб;
Твоя мета- 10 підтверджених обнулень живої сили/місяць;
Твій темп- 1 хробак на 2-3 доби;
Твій сенс- майбутнє і дома;
Твоя Десятка- їх повний 3,14здець!

Коли кожен ударний екіпаж Сил оборони України обнулить за місяць всього 10 хробаків, чисельність втрат противника ВДВІЧІ перевищить чисельність їх мобілізації/контрактування на війну.

Кожен пульт, кожен екіпаж, кожен дрон- у бій іде чиста математика.

Про ВІДʼЄМНИЙ БАЛАНС хробаків тут доповідав у верифікованих цифрах: https://www.facebook.com/share/p/1MwGxY ... tid=wwXIfr

Готовий вислухати будь-які доводи і обґрунтувати стократно. Дронів у цьому році вистачить усім.

Слідкувати результати СБС наживо:
Онлайн-табло СБС «ПІДРАХУЙКА»
https://sbs-group.army/

МАДЯР🇺🇦
11.05.26

🔵МАДЯР🎞МАДЯР👥МАДЯР 👥RB📷МАДЯР 🇺🇦СБС
онлайн«ПІДРАХУЙКА»СБС

Hotab
