Плани/мрії можливо не потрібно читати дуже вдумливо. На те вони і мрії. Цікаві фактичні цифри, Проте треба враховувати, що не всі це жмури, там і важкі 300-ті, які по задуму інваліди, але хто знає як воно насправді.
3,14-відставити! Операція «Стандарт-10», щоб 3,14здець хробака став неминучим: математика перелому від Мадяра. Пропозиція обґрунтована, читати вдумливо, зацікавленим: 3,14-символ стримування, нескінченне та виснажливе коло, що не передбачає фіналу. Настав час нещадної лінійної прогресії- «Стандарт-10»!
Дано: •700+ тис в/с- чисельність ворожого війська, одномоментно задіяно у війні проти України;
•29,5 тис в/с- середньомісячне поповнення противника на фронт(прибуло) у грудні-квітні;
•31,5 тис в/с- середньомісячний темп утилізації хробаків за допомогою лише дронів(вибуло) у грудні-квітні;
Під лупою все, розкладаю два крайніх місяці: 33989+33961-підтверджені втрати противника березень та квітень, склалися з:
•10513+10581 хробаків- Птахи СБС (31,2% від загального)*
•6453+6285 хробаків- пілоти СБУ (18,8% від загального)*
•16464+17367 хробаків- сукупний результат пілотів усіх сімнадцяти Армійських корпусів СОУ (49,9% від загального)* *тільки верифіковані у Delta втрати, тільки дронами.
‼️3,14 хробаків/місяць- СЕРЕДНІЙ показник знищення живої сили противника одним ударним екіпажем СОУ за МІСЯЦЬ (форма 5.39)
•15,2 хробаків/місяць- середній показник знищення живоі сили противника одним ударним екіпажем СБС за місяць
🌶️30,6 хробаків/місяць- середній показник знищення живої сили противника одним ударним екіпажем 414 обр «Птахи Мадяра» за місяць
‼️Вихід на «Стандарт-10»: Ти- екіпаж бомбера, фпв,тощо; Твій місяць- 15-20 бойових діб; Твоя мета- 10 підтверджених обнулень живої сили/місяць; Твій темп- 1 хробак на 2-3 доби; Твій сенс- майбутнє і дома; Твоя Десятка- їх повний 3,14здець!
Коли кожен ударний екіпаж Сил оборони України обнулить за місяць всього 10 хробаків, чисельність втрат противника ВДВІЧІ перевищить чисельність їх мобілізації/контрактування на війну.
Кожен пульт, кожен екіпаж, кожен дрон- у бій іде чиста математика.