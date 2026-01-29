це був не фейк а зондування грунту

Так педераційники шукають варіантияк би і рибку зїсти і на три букви не сістиАле є ОСОБЛИВІСТЬСтаном на зараз та частка цивільного сектору економіки в стані наповнити ринок педерації товарною продукцією..... але НЕ В СТАНІ покрити і ті суми грошей які педераційники виплачують у військовопромисловому комплексі.Тимчасовий вихід ( який дозволяє показувати відсутність інфляції і стійкість рубля) -вони знайшли - це СТЕРИЛІЗАЦІЯ грошової маси в банківському секторі , шляхом зачучення коштів високими ставками по депозитам....Отже схема наступнаПрацює 10 людей-всім платятьВісім працює в цивільному секторіДвоє працює в військовомуЗавданняТреба 20% грошей виплачених цим 10 особам - загнати на депо.Тоді те що випускає 8 купується десятьма і інфляція і курс стабільні...Ніби все гарно... але є НЮАНСИБанки не можуть збирати гроші і віддавати проценти по зібраному якщо вони зібрані гроші комусь не віддадуть.Але віддати комусь (населенню) у вигляді кредитів- тоді навіщо збирали(з точки зору політики Держави)Отже треба віддати туди звідки гроші НЕ повертаються в цивільний сектор... А раз так, то виробництво зброї -це саме те що треба.Отже бачимоЗа 50 місяців з населення зібрали його 10 місячний дохід і спалили у виробництві зброї...Тобто якщо НАСЕЛЕННЯ захоче ЗАБРАТИ свої вкладення , а банки винні 12 місяців його доходів( 10 взяли ще 2 відсотки) , а цих грошей НЕМАЄ ніде ні в банків, ні в Держави, ні в резервах Держави....Так , до цього вони готувались 20 років заощаджуючи надлишки від нафтодоходівТак цих заощаджень вистарчило на три роки війни, а далі пішов різкий ріст дефіциту Бюджету який нічим перекрити