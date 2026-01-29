Додано: Вів 12 тра, 2026 10:01

fox767676

сижу дивлюсь на швидкості2 інтервью мендель...

Для мене як для порохобота - нічого нового від слова взагалі

0-4 хвилина - розповідає реалії про стан Зеленського

4-7 -озвучує демографічні цифри , плачеться про пенсіонерів - стандартний набір популізму

7-9 - плачеться про втрати , голі емоції нуль реальних цифр

9-10 - розповідає про те що міністра який відповідає за пенсію змушували робити схеми-нуль цифр одні емоції

10-17 хвилина - оповідання про те що треба закінчувати війну , що Зеленський дурить партнерів і бреше населенню - емоції без фактів

17-20 - фраза про треба 1000 голів і порівнянні з гебельсом

20-25 - такер рекламує американський фонд , мендель розповідає казочки про своє звільнення, повязуючи з тим що Зеленський ломає реформи , без конкретики

25-28 - якусь реформу Зеленський провів, надурив МВФ і втратив підтримку МВФ

28-31 - казки про Нафтогаз , які розізлили США (на мій погляд притягнуто за вуха)

31-32 - реклама карлсона

32-34 - оповідання про міністра який хотів 5000 зарплати , йому давали в конверті....

34-35 - Зеленський з сімєю багатий і звідкись бере багато

35-37 - основний акцент що Єрмак прийшов з стриптиз клубу

39-43 -

43-46 - міністр енергети взяв 10% а куди поділись 90%, +роспропоганда

46-50 - вбив банкіра в Мілані, самогубство губернатора Херсона ( коли Зеленський їде до байдена), типу це зеленський за критику

50-54 - казки про інстаграм, проросійська істерія-зупиніть війну в якій винуватий зеленський, нема різниці між педерацією і Україною тому треба здатись

54- 57 - оповідання що Байден змусив продовжувати війну ( як на мене це драка між республіканцями і демократами)

57- 63 - знову оповідання що ми маленькі і треба здаватись

63- 67 - зеленський напав на орбана і тому ми не отримали 90 млрд

67- 71 - споживання наркотиків

71- 73 - фантазії коханки про жінку зеленського

74-76 - забагато заборонив всього в Україні( частково погоджуюсь)

76-78 - як будуть проаодитись вибори

78-82 - маніпуляція з питанням НАТО хамство Байдену

82-88 - такер розганяє відмивання грошей сином Байдена, дурочка повелась, знову байден дозволив Зеленському воювати

88-92 - лідер з психічними відхиленнями ( по3,14здеть)

92-95 - звернення до пуйла (набір емоційних страшилок)